Face aux écrans, la lecture comme “alternative stimulante

Les dix membres de la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans ont rendu leur copie, le 30 avril dernier, au président de la République. Intitulé Enfants et écrans — À la recherche du temps perdu, leur rapport explore en 142 pages les questions relatives au temps passé par les plus jeunes devant ces différents appareils, des usages aux conséquences, en passant par les dangers et autres dérives auxquels ils s'exposent.

La commission propose 6 axes d'action pour améliorer le rapport des enfants et des adolescents aux écrans, pour « reprendre le contrôle des écrans, pour remettre l’enfant au cœur de notre société et lui permettre de grandir et de se réaliser en toute liberté ». Dans un message, Emmanuel Macron a indiqué que le gouvernement présenterait, d'ici un mois, des « actions », d'après les recommandations des experts.

Plusieurs heures d'exposition par jour

Donnée parmi les plus impressionnantes, les temps d'écrans moyens par jour sont cités par les experts assez tôt dans leur rapport. Ils évoquent notamment la récente mesure proposée par le Centre national du livre, dans une étude consacrée aux jeunes Français et à la lecture. D'après cette dernière, les jeunes âgés de 7 à 19 ans passent en moyenne 3 heures et 11 minutes sur les écrans chaque jour, contre 19 minutes passées à lire.

Elle précise, concernant la tranche des 16-19 ans, que les garçons passent plus de 5h12 min sur les écrans (en plus du temps devant un écran pour l’école, les études ou le travail) et les filles 5h09 min. Chez les enfants âgés de 7 à 9 ans, la moyenne quotidienne de temps d’écran s’élève à 1h50 min pour les garçons et 2h20 min pour les filles. – Rapport des experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans

Concernant les usages eux-mêmes, si la lecture peut être pratiquée dans le cadre d'une consultation d'Internet ou des réseaux sociaux, elle ne constitue pas une activité à part entière. « De façon globale, les enfants les plus jeunes regardent majoritairement la télévision (dessins animés notamment) mais très rapidement ; en grandissant, ils commencent à aller sur Internet et à jouer aux jeux vidéo », indique le rapport.

Des périodes « sensibles »

Rappelant les grands principes du neurodéveloppement chez l'enfant, les dix experts expliquent que celui-ci est « influencé par les interactions avec l’environnement ». Les premières années de la vie, depuis la période intra-utero et jusqu’à l’âge de 25 ans environ, sont cruciales : les compétences sensorimotrices, socio-émotionnelles, le langage, les apprentissages scolaires, les fonctions exécutives, le contrôle de l’impulsivité, ou encore la capacité de planification se construisent, les unes après les autres.

Des périodes « sensibles » peuvent être définies dans ce parcours : elles marquent l'acquisition de certaines fonctions, dont le langage, la découverte de la lecture et de l’écriture, pour lesquelles le cerveau est particulièrement sollicité. Il devient alors plus vulnérable « aux événements néfastes de l’environnement », soulignent les experts.

Les écrans peuvent-ils être considérés comme de tels « événements néfastes » ? La commission les désigne comme des technoférences, qui dérivent de leur usage par les jeunes ou par les parents. À ce titre, elle recommande « une grande vigilance, a minima jusqu’aux 4 ans de l’enfant, dans l’usage qui est fait des outils en leur présence par les parents mais aussi plus généralement par les professionnels en lien avec la petite enfance ».

En s'appuyant sur la littérature publiée sur le sujet, elle rappelle également que « plus le temps d’écran est limité et l’âge de première exposition tardif, meilleures sont les compétences langagières », en précisant toutefois que le visionnage ou co-visionnage de programmes à haute valeur éducative pouvait aussi être bénéfique.

L'acquisition de la lecture s'appuyant sur la qualité du langage oral, un déficit générera des conséquences en cascade.

En France, dans la cohorte Elfe, un temps d’écran plus élevé à 2 et 3,5 ans est associé à des résultats inférieurs en littératie en moyenne section et en CP. Même si les études restent encore divergentes sur cette question. Cependant, la lecture étant un élément déterminant et l’un des facteurs clés de la réussite scolaire tout au long de la scolarité, les données de la cohorte Elfe appellent à une certaine vigilance. – Rapport des experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans

Tout en conservant une certaine prudence dans l'établissement de liens de causalité, la commission estime qu'un temps d’écran supérieur à deux heures par jour, entre 6 et 17 ans, pourrait être associé pour certains usages à de moindres capacités attentionnelles et à de moindres performances en lecture et scolaires.

Rendre visibles les alternatives

Parmi les initiatives mises en avant par la commission pour lutter contre le « tout-écran », un plan massif de diversification des activités proposées aux jeunes, ainsi qu'une nouvelle place à leur accorder dans la société. L'écran s'imposerait en effet comme une « valeur refuge » à un grand nombre de jeunes, suite à un défaut d'attention ou à l'absence d'autres activités disponibles.

La commission suggère ainsi d'aménager des aires de jeux (sans écrans) dans tous les lieux d’attente, depuis les gares aux administrations, en passant par les centres commerciaux. Ces espaces devraient proposer des jeux de société et des boîtes à livres, pour ne jamais être à court de lecture. Les experts vont jusqu'à préconiser de remplacer certains écrans publicitaires numériques dans les abribus et dans les villes par des jeux de type bouliers, des jeux en bois ou encore des boîtes à livres, à nouveau.

Ils appellent de leurs vœux « un plan massif de déploiement des bibliothèques de rue, sans oublier les associations qui font vivre la culture de l’oral et de la transmission ». Et mettre l'accent sur la visite de lieux collectifs (bibliothèques, médiathèques, etc.) dans leur ville, « pour tous les enfants », afin de susciter leur participation.

L'inscription aux lieux de lecture publique devra être encouragée, tout comme les lieux et les événements autour de la rencontre intergénérationnelle.

Ces alternatives constituent aussi des moyens de défense et de prévention face aux agressions et contenus dangereux que peuvent véhiculer les écrans. Sur la question plus précise de la pornographie, la commission souligne que les jeunes, aujourd'hui, « n’accèdent que très peu, voire plus, à des contenus qui répondent à leurs besoins de découverte et d’éveil à la vie sexuelle et affective », et se tournent alors vers la pornographie en ligne.

Afin de contrer ces images teintées de stéréotypes, voire de violence, et répondre aux « questions que se posent légitimement les jeunes, en particulier à l’adolescence », elle recommande des « contre-mesures informationnelles », en repeuplant notamment « les bibliothèques de romans, de livres pédagogiques »...

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Olivier Prt, CC BY-ND 2.0