Dans l'Iowa, une censure combattue par les “Big Five” de l'édition

En mai 2023, la gouverneure républicaine Kim Reynolds promulguait la loi SF 496, qui vise les livres comportant « des descriptions ou des représentations visuelles d'actes sexuels », mais aussi les cours ou débats autour de la sexualité ou du genre, dans les établissements scolaires. Au prétexte de protéger les enfants des contenus pornographiques, l'État encourageait une forme de censure et d'autocensure dans les bibliothèques scolaires.

En effet, tous les contenus relatifs à l'éducation sexuelle, mais aussi ceux qui abordent les relations amoureuses, les violences sexistes et sexuelles ou encore l'homosexualité se retrouvent potentiellement visés. À l'instar de celles d'autres États, la législation de l'Iowa s'inscrit dans un vaste mouvement, aux États-Unis, qui fait disparaitre des milliers d'ouvrages des bibliothèques publiques et scolaires.

Parmi les titres touchés, dans cet État du Midwest, La Servante écarlate de Margaret Atwood, La couleur pourpre d'Alice Walker, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas ou encore Beloved de Toni Morrison.

Sur l'ensemble de l'année 2023, 4240 titres différents ont été visés par ces tentatives de censure dans le pays, parfois couronnées de succès, une hausse de 65 % par rapport aux statistiques de l'année précédente, d'après l'Association Américaine des Bibliothèques (American Library Association, ALA).

Faire front commun

En novembre 2023, le groupe éditorial Penguin Random House, mais aussi les auteurs Laurie Halse Anderson, John Green, Malinda Lo et Jodi Picoult (dont les ouvrages ont été censurés en Iowa), l'Iowa State Education Association — qui réunit des professionnels de l'éducation —, un lycéen, deux enseignants et un bibliothécaire portaient plainte contre la législation étatique, assurant qu'elle irait à l'encontre des Premier et Quatorzième Amendements.

Le premier garantit la liberté d'expression et d'information aux États-Unis, quand le second protège citoyens contre la ségrégation ou la discrimination. La plainte cherchait à obtenir de la justice une injonction préliminaire, afin de bloquer l'application de la loi SF 496.

« Nous sommes conscients que tous les livres que nous publions ne conviendront pas à tous les lecteurs, mais nous devons protéger le droit, pour tous les Américains, dont les élèves, parents, éducateurs, enseignants, bibliothécaires, d'avoir accès aux livres et de lire ceux qu'ils souhaitent lire », expliquait alors Nihar Malaviya, PDG de Penguin Random House, au sujet de l'implication du groupe éditorial.

L'initiative avait rencontré un certain succès : en décembre 2023, le juge Stephen H. Locher avait accordé cette injonction préliminaire, estimant que la loi était « incroyablement vaste » dans son exécution, et qu'elle pourrait ainsi s'appliquer à un grand nombre d'ouvrages, y compris des livres d'histoire, des classiques de la littérature ou même « des titres mis à disposition de personnes victimes d'agressions sexuelles ».

L'édition au créneau

L'État de l'Iowa a fait appel de la décision de justice, et la saga ne fait donc que commencer. Mais cinq autres éditeurs ont décidé de se ranger du côté des plaignants, afin d'apporter un peu plus de poids aux revendications. Hachette, HarperCollins, Macmillan, Simon & Schuster, ainsi que Sourcebooks rejoignent ainsi Penguin Random House.

Au total, les « Big Five », les cinq plus grands groupes éditoriaux américains, sont donc représentés, un symbole d'union d'une profession contre des tentatives de censure de plus en plus fréquentes, et toujours aussi inquiétantes...

« Nous, éditeurs, nous unissons aux côtés des éducateurs, bibliothécaires, étudiants, auteurs et lecteurs contre les mesures de censure anticonstitutionnelles imposées par l'État de l'Iowa », ont déclaré ces nouveaux plaignants dans un communiqué. « Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être présents aux côtés de nos auteurs et de nos lecteurs pour défendre le droit fondamental à la lecture et la liberté d'expression. »

En janvier dernier, au moment de l'appel, la Procureure générale de l'État de l'Iowa, Brenna Bird, affirmait qu'elle était plus résolue que jamais, rappelle Publishers Weekly : « La loi est claire, en Iowa : les livres au contenu sexuellement explicite n'ont rien à faire dans les classes ou les bibliothèques des écoles primaires. »

