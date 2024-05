Climaticide, bigorexie, tchip... Les mots de l'époque, selon Le Petit Robert

Le Petit Robert de la langue française et son pendant en images, Le Robert illustré, apparaitront dans les librairies à partir du 16 mai prochain, et participeront à une entreprise de chaque instant : nommer le monde et ses réalités.

Chaque édition parait avec son nombre de nouveaux termes, assortis de définitions, et celles de 2025 ne font pas exception. Certains secteurs et domaines linguistiques sont plus productifs que d'autres et, sans surprise, l'environnement, les nouvelles technologies, le sport, mais aussi la gastronomie sont particulièrement bien représentés.

Des domaines bien particuliers

En matière de climat, citons par exemple l'adjectif « climaticide », associé à une action ou une entité « [q]ui, par ses émissions massives de CO2, contribue au réchauffement climatique ». À l'inverse, le verbe « écoconcevoir » désigne le fait de « [c]oncevoir (un produit, un projet) dans le respect de

l’environnement ».

Jeux olympiques et paralympiques obligent, le sport est aussi représenté, avec le « cécifoot », un « handisport analogue au football, qui oppose deux équipes de cinq joueurs déficients visuels et se joue avec un ballon sonore ». Ou bien le « taekwondoïste », une personne qui pratique le taekwondo, cet art martial sud-coréen.

La technologie ne manque pas d'imagination non plus, et à fait entrer dans le vocabulaire quotidien quelques termes étranges, dont « TT », pour « télétravail », ou « stalker », un anglicisme pour « [é]pier les faits et gestes de (qqn) sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux ».

#[pub-1]

Générateur de néologismes ou de mots-valises, le fait de société pousse Le Petit Robert de la langue française a accorder une place au « décolonialisme », un « [c]ourant de pensée d’origine sud-américaine qui postule que des formes de domination (politique, économique, ethnique, culturelle, etc.) issues de la colonisation perdurent dans la société ». Mais aussi aux Tiktokeur et Tiktokeuse, qui publient leurs « propres vidéos sur l’application TikTok ».

Les termes ne sont pas toujours très récents : la « lithothérapie », soit l'« utilisation des pierres pour leurs propriétés thérapeutiques supposées », voit ainsi son étymologie datée à 1883 par les lexicographes du Robert.

Une vitalité francophone

Reflet de la langue française, Le Petit Robert ne pouvait faire l'impasse sur la francophonie, qui enrichit elle aussi, jour après jour, le vocabulaire commun. Belgique, Suisse et Canada sont représentés, avec la « morce », terme emprunté à nos voisins helvètes, qui désigne un « morceau », ou « déguédiner », venu du Canada, un synonyme de « se dépêcher » ou « se manier ».

CHICLETTE [ʃiklɛt] n. f. ÉTYM. milieu XXe, de Chiclets, nom d’une marque américaine de chewing-gum (Suisse, Belgique) Gomme à mâcher aromatisée. Des chiclettes. On écrit aussi chiquelette. – Le Petit Robert de la langue française, édition 2025

Des expressions font par ailleurs leur apparition, à l'instar de « boss des bécosses », utilisé au Québec pour pointer une personne qui fait preuve d’une autorité prétentieuse...

#[pub-2]

Quelques personnalités

Les éditions Le Robert signalent également les entrées de plusieurs personnalités et noms propres au sein du Robert illustré, qui en comporte désormais 35.000. Du cinéma (Thomas Jolly, Justine Triet) à l'architecture (Anne Poirier), en passant par la danse (Sasha Waltz) et la littérature (Jon Fosse, le Prix Nobel 2023), les arts sont bien représentés.

Les Prix Nobel de sciences font aussi entrer d'éminentes personnalités dans les pages du Robert, comme Pierre Agostini, physicien français, et Anne L'Huillier, physicienne franco-suédoise. L'actualité, elle, ouvre les portes du volume à Gabriel Attal, Frederik X ou le regretté Alexeï Navalny.

Du côté des organisations, France Travail, qui a mis Pôle Emploi au chômage ou encore l'omniprésent TikTok...

Une veille automatique et humaine

Pour garder Le Petit Robert de la langue française à jour, les lexicographes collectent toute l'année de nouveaux termes : « Le repérage des néologismes s’appuie, d’un côté, sur nos outils informatiques adossés à l’intelligence artificielle ; de l’autre, sur la veille humaine dans nos lectures ou même nos conversations au quotidien », explique Benjamin Rouxel, qui assure cette veille néologique.

À LIRE - “Platisme”, “Écogeste”, “Masculinisme”, les petits nouveaux du Larousse

Les comités éditoriaux examinent les résultats de ces recherches, pour conserver une sélection, à partir de trois critères : la fréquence d'usage du mot, sa présence dans un corpus varié, et sa pérennité. Les définitions sont ensuite rédigées, en ne négligeant surtout pas l'usage réel, qui vient apporter d'autres sens et une certaine richesse à un terme.

#[pub-3]

Rappelons que Le Petit Robert et plus généralement les dictionnaires observent l'usage de la langue, et n'ont pas vocation à en établir les règles : l'Académie française se charge de cette tâche, en distinguant les bons et les mauvais usages. Entre les deux, la Commission d'enrichissement de la langue française, organe interministériel, suggère dans des listes des termes équivalents à des mots étrangers, afin de proposer de nouvelles manières de parler français...

Photographie : illustration, David!, CC BY-NC-SA 2.0