Censure : les dix livres les plus "contestés" en 2023, Toni Morrison dans le top 10

En 2023, l'American Library Association (ALA) a relevé un total de 4240 livres uniques faisant l'objet de tentatives de censure. 1247 demandes de censure ont par ailleurs été enregistrées, concernant des livres, du matériel et des ressources de bibliothèque.

Une attention particulière a été portée non seulement aux bibliothèques scolaires mais aussi, et de manière significative, aux bibliothèques publiques, où les cas de censure ont grimpé de 92 % par rapport à l'année précédente. Ces dernières représentent environ 46 % du total des contestations de livres en 2023. Cette escalade est attribuée à des demandes de censure groupées par des individus et des groupes, souvent visant des dizaines ou des centaines de titres simultanément.

Les LGBTQIA+ et "racisés" ciblés

« En examinant les titres des livres les plus contestés de l'année dernière, il est évident que les groupes de pression ciblent les livres sur les personnes LGBTQIA+ et les personnes de couleur », explique Emily Drabinski, présidente de l'ALA. « Ces livres contiennent les idées, les opinions et les voix que les censeurs veulent réduire au silence – des histoires par et sur des personnes LGBTQ+ et des personnes de couleur », ajoute Deborah Caldwell-Stone, directrice du Bureau pour la Liberté Intellectuelle de l'ALA.

Près de la moitié des œuvres ciblées (47 %) représentent les voix et expériences des communautés LGBTQIA+ et BIPOC (Noirs, Autochtones et Personnes de Couleur).

En première position, le titre maintenant célèbre pour les tentatives de censure qu'il a subi ces dernières années, Genre Queer, une autobiographie non binaire, de Maia Kobabe (trad. Anne Charlotte Husson chez Casterman).

Suivi du Bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson (trad. Noémie Saint-Gal chez De Saxus) et This Book is Gay de l'auteur jeunesse trans, Juno Dawson. Un trio mis en cause par des associations de parents et autres forces conservatrices américaines, pour « contenu LGBTQIA+, prétendument sexuellement explicite ».

À noter la présence, largement documentée dans les cas de censure de ces derniers mois, de l'importante Toni Morrison dans ce top 10, avec son roman d'apprentissage L'Œil le plus bleu (trad. Jean Guiloineau pour Christian Bourgois), pour « viol, inceste, prétendument sexuellement explicite, contenu EDI (Équité, Diversité et Inclusion) ». Mais aussi le roman épistolaire de l'Américain Stephen Chbosky, Pas raccord, plus connu aujourd'hui sous le titre du Monde de Charlie (trad. Blandine Longre pour Le Livre de Poche Jeunesse) et adapté au cinéma.

Voici les 10 Livres, du 1er au 10e, les Plus Contestés de 2023 :

Gender Queer, de Maia Kobabe (Genre Queer, une autobiographie non binaire de Maia Kobabe, trad. Anne Charlotte Husson chez Casterman)

Raisons : Contenu LGBTQIA+, prétendument sexuellement explicite

All Boys Aren’t Blue, de George M. Johnson (Le bleu ne va pas à tous les garçons, trad. Noémie Saint-Gal chez De Saxus)

Raisons : Contenu LGBTQIA+, prétendument sexuellement explicite

This Book is Gay, de Juno Dawson

Raisons : Contenu LGBTQIA+, éducation sexuelle, prétendument sexuellement explicite

The Perks of Being a Wallflower, de Stephen Chbosky (Le Monde de Charlie, trad. Blandine Longre chez Le Livre de Poche Jeunesse)

Raisons : Prétendument sexuellement explicite, contenu LGBTQIA+, viol, drogues, grossièretés

Flamer, de Mike Curato

Raisons : Contenu LGBTQIA+, prétendument sexuellement explicite

The Bluest Eye, de Toni Morrison (L'Œil le plus bleu, trad. Jean Guiloineau pour Christian Bourgois)

Raisons : Viol, inceste, prétendument sexuellement explicite, contenu EDI

(Égalité) Tricks, d'Ellen Hopkins

Raisons : Prétendument sexuellement explicite, drogues, viol, contenu LGBTQIA+,

(Égalité) Me and Earl and the Dying Girl, de Jesse Andrews

Raisons : Prétendument sexuellement explicite, grossièretés

Let's Talk About It, d'Erika Moen et Matthew Nolan

Raisons : Prétendument sexuellement explicite, éducation sexuelle, contenu LGBTQIA+

Sold, de Patricia McCormick

Raisons : Prétendument sexuellement explicite, viol

Face à cet état de fait, Deborah Caldwell-Stone affirme : « Chaque défi, chaque demande de censure de ces livres est une attaque contre notre liberté de lire, notre droit de vivre la vie que nous choisissons, et une attaque contre les bibliothèques en tant qu'institutions communautaires qui reflètent la riche diversité de notre nation. Lorsque nous tolérons la censure, nous risquons de perdre tout cela. Pendant la Semaine Nationale des Bibliothèques, nous devrions tous prendre des mesures pour protéger et préserver les bibliothèques et nos droits. »

Pour Emily Drabinski, présidente de l'ALA, « mettre en lumière les agissements nuisibles de ces groupes de pression est l'une des actions que nous devons entreprendre pour protéger notre droit de lire ».

Les ouvrages figurant sur la liste des 10 meilleurs livres font tous partie de la ressource « Résumé de Livres » d'Unite Against Book Bans, un outil lancé en février pour aider bibliothécaires, éducateurs, parents, étudiants, et autres défenseurs communautaires dans leur lutte contre la censure.

PEN America a signalé de son côté une hausse de 33 % des cas d'interdiction de livres en 2023, avec 3362 incidents recensés, bien que le nombre de titres uniques impliqués ait légèrement diminué de 5 %. Les livres pour jeunes adultes, traitant de thèmes sensibles ou représentant des identités LGBTQ+ et des personnes de couleur, sont particulièrement visés, avec 83 % des interdictions impactant ce segment.

Les états de Floride et du Texas sont remarqués pour leur nombre élevé de cas. une étude de PEN America révélait en outre que la censure s'est étendue en 2023 à 41 états, touchant 2823 titres de plus de 2076 auteurs.

Crédits photo : American Library Association (ALA)

