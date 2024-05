La revue Hirondelles prend son envol, cap sur l'édition en région

C'est en faisant le constat de la faible diversité des revues littéraires de l'hexagone que les Éditions du 81 ont décidé de lancer Hirondelles, un magazine dédié à l'édition indépendante qui s'adresse aux professionnels autant qu'au grand public.

« Partout dans l’hexagone, des éditeurs et des libraires indépendants œuvrent ensemble pour trouver des solutions plus écologiques et sociales qui luttent contre la surproduction de livres. » C'est pour mettre en avant ces acteurs-là qu'a été créée la revue.

Chaque numéro analysera et valorisera le paysage éditorial et littéraire d'une région de France, à commencer par la Normandie, et comprendra 7 rubriques : un dossier de dix pages consacré à la région au centre du numéro ; des interviews de professionnels de l’édition indépendante et présentation d'une librairie indépendante ; un point sur l'actualité du milieu du livre ; une revue de livres publiés cette année ou à paraître ; et un roman-photo qui raconte un épisode de la vie de Marceline, jeune fille des années 1950 en France.

Hirondelles Magazine, Editions du 81

Contactés par ActuaLitté, les Éditions du 81 ont précisé l'ambition qui suit la production de cette revue : « Nous voulions aborder le secteur de l’édition indépendante dans son ensemble, à l’échelle du pays et non pas seulement de la capitale. Ainsi, mettre en avant une région par numéro est un moyen de valoriser les initiatives régionales et de dresser un comparatif des enjeux du secteur (enjeux sociaux, écologiques et financiers). »

L'aventure débute donc en Normandie, « une région au paysage éditorial dynamique et varié » :

Dans ce premier numéro, les lecteurs pourront retrouver le portrait de Caroline Triaureau, fondatrice de la maison d’édition indépendante La Fabrique ô Livres et directrice de la maison d’édition la Marmite à mots, et de Julie Pommier fondatrice de la maison d’édition indépendante Édifice Éditions. Nous avons également choisi de consacrer plusieurs pages à l’association Normandie Livre & Lecture qui œuvre pour la mise en relation des différents acteurs des métiers du livre sur le territoire.

« Hirondelles Magazine », parce que cet oiseau symbolise l’arrivée du printemps, et que la revue sortira chaque année juste avant l'été, nous expliquent les Éditions du 81. Nous savons d'ailleurs d'ores et déjà que le numéro de juin 2025 sera dédié à la Bretagne.

« Hirondelles », également comme un clin d’œil à l’imprimerie : « en imprimerie, les hirondelles sont des repères en forme d’angle droit imprimés pour faciliter les repérages de montage lors des différents passages en machine ».

Tout un programme pour cette nouvelle revue qui arrive avec la volonté de rafraichir et élargir le paysage littéraire français, en l'enracinant aux régions qui, elles aussi, loin de Paris, font vivre le livre.

Rendez-vous le 14 juin pour la sortie du premier numéro.

Crédits photo : Hirondelles Magazine, Editions du 81