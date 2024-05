Amazon a triplé ses bénéfices, dépassant les 10 milliards $

Quelques mois après un plan social de grande ampleur, Amazon semble avoir définitivement renoué avec les bénéfices. Le bilan financier pour le premier trimestre de la firme affiche en effet des bénéfices de 10,4 milliards $ sur la période, ce qui correspond au triple du résultat de la même période, en 2023.

Les ventes nettes, elles, ont atteint 143,3 milliards $, une croissance de 13 % par rapport au bilan 12 mois plus tôt (127,4 milliards $). La hausse est de 12 % en Amérique du Nord, et de 10 % à l'international, précise le géant dans sa communication.

« C'est un bon début d'année pour l'ensemble de nos activités, qui se traduit à la fois dans les améliorations de l'expérience client et dans les résultats financiers » a remarqué Andy Jassy, le PDG d'Amazon. Le même qui tenait il y a un peu plus d'un an un discours alarmiste, en pointant un « contexte économique incertain » et « des moments difficiles ».

Une analyse pour le moins catastrophiste qui venait justifier 27.000 licenciements dans le monde entier : assez peu, sur la masse salariale totale de la multinationale, mais des fins de contrats surtout destinées à mettre les actionnaires en confiance, en témoignent ces résultats dithyrambiques...

Merci l'IA

Le PDG de la firme attribue cette hausse des ventes et des bénéfices à la modernisation des infrastructures d'Amazon et aux investissements en direction des technologies d'intelligence artificielle. Intégrées aux produits d'Amazon Web Services (AWS), la filiale spécialisée dans les technologies web et de stockage dans le nuage, ces nouveaux outils améliorent encore la rentabilité de ce pan du business.

Rappelons que l'enseigne intègre petit à petit l'IA à son expérience client, en proposant les services de Rufus, un assistant qui accompagne les clients dans leurs emplettes en répondant à certaines questions sur leurs achats habituels ou passés. L'outil se déploie, pour l'instant en version bêta, aux États-Unis.

Amazon mise sur une poursuite de la croissance dans les prochains mois, et table sur des ventes nettes entre 144 et 149 milliards $ au deuxième trimestre 2024, ce qui représenterait une hausse de 7 à 11 % en un an...

Photographie : illustration, slgckgc, CC BY 2.0