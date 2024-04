À Hong Kong, la loi sur la “sécurité” met le livre en danger

La fermeture de la fameuse librairie indépendante Mount Zero de Hong Kong l'a rappelé, si cela était nécessaire, à tous les amoureux des livres et de la lecture. Ces derniers ne sont pas du tout à l'abri des régimes liberticides.

Fondée en 2018, l'enseigne avait su, en quelques années, ouvrir et entretenir un espace de libre expression, en compagnie des auteurs et des lecteurs, réunis à l'occasion de nombreux événements. À la fin du mois de mars, Mount Zero a toutefois tiré sa révérence, après un baroud d'honneur qui a rassemblé des centaines de personnes, le temps d'un week-end...

L'activité de la boutique s'arrête après une vague de contrôles incessants des autorités, suite à des dénonciations anonymes tout aussi régulières. Mount Zero n'est qu'un autre exemple de la manière dont les lois sur la sécurité nationale modifient le quotidien des habitants de Honfg Kong, vers une réduction sans commune mesure des libertés individuelles...

La première législation du genre remonte à 2020, après les manifestations pro-démocratie très suivies de 2019, et une seconde a vu le jour en mars dernier. Celle-ci ajoute plusieurs catégories d'infractions, passibles de peines particulièrement lourdes : la trahison, l’insurrection, l’espionnage, le sabotage et l’ingérence étrangère.

Des concepts qui restent par ailleurs assez flous, et qui pourraient donc recouvrir des actes et discours divers et variés. Ainsi, le simple fait d'« inciter des membres de l’armée à la rébellion » peut conduire à la prison à la perpétuité... Dans ce contexte, difficile de jouir de son droit à la liberté d'expression.

L'édition et la librairie « décimées »

Volker Türk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a vivement condamné cette seconde loi sur la sécurité nationale, dès le 19 mars. Il pointe juste l'imprécision du texte, qui pourrait conduire à la criminalisation de comportements « protégés par les lois internationales sur les droits humains ».

Ces ambiguïtés sont très inquiétantes, étant donné le risque d'utilisation abusive et d'application arbitraire, notamment pour cibler les voix dissidentes, les journalistes, les chercheurs, les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme. – Volker Türk, le 19 mars 2024

L'autocensure deviendrait de mise, de crainte de potentielles représailles, de dénonciations et, finalement, d'une peine de prison.

L'Union internationale des éditeurs et la Fédération européenne et internationale des libraires, dans un communiqué commun, s'inquiètent des conséquences de cette loi sur « la liberté de publier à Hong Kong ».

« Ces dix dernières années, l'édition et la librairie ont été décimées à Hong Kong. De l'intimidation aux lois de sécurité restrictives, nous devons reconnaître tous les outils de la censure et y résister fermement », souligne Kristenn Einarsson, qui dirige le comité Liberté de publier de l'UIE. Jean-Luc Treutenaere, coprésident de la fédération des libraires, déplore pour sa part une détérioration de la liberté d'expression « alarmante et déchirante ».

Les libraires et éditeurs de Hong Kong ont déjà payé un lourd tribut : en 2015, cinq travailleurs de la librairie et maison d'édition Causeway Bay disparaissaient, pour réapparaitre ensuite sur le continent. L'un d'entre eux, Gui Minhai, est toujours emprisonné et purge une peine d'une décennie... En mars 2023, trois libraires, Alan Keung Ka-wai, Cannis Chan Sheung-yan et Alex Lee Lung-yin étaient interpellés pour avoir produit et vendu un livre sur les manifestations de 2019.

À LIRE - Quand la censure chinoise sévit dans les bibliothèques de Hong Kong

Les autorités leur reprochaient alors des faits de « sédition », une infraction introduite par la première loi sur la sécurité nationale de 2020...

Photographie : police de Hong Kong, septembre 2019 (illustration, Tauno Tõhk, CC BY-SA 2.0)