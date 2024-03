Genève : une librairie aux ouvrages douteux privée d'ouverture

Annoncée depuis la fin janvier, la librairie Sparte devait ouvrir au cœur du centre commercial de Carouge — bien connu à Genève et lieu de passage assuré. Présentée comme « la seule librairie non-conventionnelle et anti-mondialiste de Suisse Romande », cette boutique lutterait « par le livre contre le mondialisme voulant la disparition de nos cultures et des nos identités ».

Ainsi que « le monde moderne, ses livres à lire sur écran et ses distributeurs internationaux ». On précisera que bien des titres du catalogue de Sparte sont... disponibles en ebook.

La Suisse en danger

Sparte, la cité antique, érigée en symbole de la résistance, voilà déjà une réécriture de l’Histoire des plus farfelue. Mais soit : ce 16 mars, l’inauguration était prévue, annoncée et attendue par celles et ceux gagnés à cette cause. En tant qu’association, Sparte a bénéficié du plein soutien d’une autre association, Résistance Helvétique.

Cette dernière dément être un parti politique, mais s’est dotée d’une mission éminemment souverainiste. Car la Suisse « est en danger » au point de risquer la « sa disparition en tant qu’identité ».

Autocollants proposés par Résistance Helvétique

Au programme, l’immigration, le combat contre « l’hégémonie idéologique » de gauche, la notion de famille mise à mal, les services sociaux qui produisent des assistés, une liberté d’expression brimée au profit « des outils de propagande et des centres d’endoctrinement du “politiquement correct” ou de toute autre idéologie », que l’on retrouve bien entendu dans l’enseignement public.

Édifiant, au point que le Rassemblement national en France passerait pour une compagnie de boyscouts.

“Délivrer de la doxa”

La librairie dément pourtant tout lien particulier avec Résistance Helvétique, qui ne partagerait avec eux qu’un goût pour la lecture. Et probablement rien de plus. « Chaque livre proposé par Sparte est un témoignage de la richesse culturelle et intellectuelle de notre continent, offrant au lecteur une opportunité unique de se connecter avec des idées qui délivrent de la doxa », assure d’ailleurs Résistance Hélvétique, qui n’apprécie donc que le bruit des pages et l’odeur du papier.

Si les créateurs de l’établissement préservent leur anonymat, c’est « pour ne pas être harcelé par les journalistes-procureurs-inquisiteurs ». Un autre point commun avec Résistance Hevlétique, qui ne fournit aucun élément sur ses fondateurs : aucune direction de la publication au titre d’éditeur de l’un ni de l’autre site, voici de quoi intriguer.

De même que les paiements sur le site en ligne ne s’opèrent que par Paypal ou Stripe : des solutions anonymisantes au possible. Ou comment les impératifs du commerce l'emporte sur les convictions anti-mondialistes, assez rapidement, en somme – et que l'on s'accommode bien vite de solutions de paiement en ligne, propriétés de structures mondialistes. De fait, Paypal et Stripe sont des sociétés américaines...

Les empêcheurs de vendre...

Et de se défendre en affirmant que les 17m2 de surface loués ne devraient pas provoquer de sueurs froides. D’autant qu’aucun ouvrage commercialisé n’a fait l’objet d’interdiction légale : à ce titre, que reprocher ? L’argument est étonnant : en guise de ligne éditoriale, ce modeste lieu de commerce choisit ouvertement des titres aux noms évocateurs et aux idées qui ne laissent pas de place à l’interprétation.

Mais voilà : au final, pas d’inauguration, pas de célébration de la lecture (d’ouvrages résolument tournés vers la tolérance et l’humanisme) ni… « L’inauguration de demain est annulée sous pression des “antifascistes” pour risque de troubles à l’ordre public (de leur part). Comme nous sommes conciliants et adultes (contrairement à eux, qui sont les vrais fascistes, en venant à interdire des livres !), nous acceptons la demande de la régie d’annuler l’événement », a affirmé la librairie.

Et d’ajouter : « Nous demandons à ce que personne ne se présente au local, la police de la pensée et ces militants de “gauche” risqueraient de vous agresser. »

Nous avons sollicité les Organisateurs Anonymes de cette librairie pour plus de précisions quant à cette « identité européenne » qu’ils revendiquent — en tant que citoyens de la Confédération helvétique. Mais plus encore sur la « culture européenne » à défendre avec des textes comme ceux de Brasillach ou Drieu La Rochelle.

Nous mettrons à jour cet article pour faire état de leurs réponses.

Crédits photo : sélection d'ouvrages de la librairie Sparte