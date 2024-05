Mélissa Da Costa revient en août avec Tenir debout

Dans cet ouvrage, Eléonore et François partagent un amour profond, mais leur relation ne suivra pas le chemin romantique traditionnel... Mélissa Da Costa entend cette fois, en près de 600 pages, explorer l'intimité d'un couple qui se délite, sonder la complexité des sentiments amoureux. « L'enjeu sera de tenir la barre, envers et contre tout, seul ou à deux, à tout prix. Tenir debout pour pouvoir se regarder en face »...

Un phénomène littéraire

Mélissa Da Costa a atteint la première place du top 10 des romanciers français, cumulant plus de trois millions d'exemplaires vendus à travers ses six romans, en comptant tous les formats. Les droits de traduction de ses œuvres ont été vendus dans 30 langues différentes. Des adaptations cinématographiques de tous ses romans sont actuellement en développement.

Son premier roman, Tout le bleu du ciel, édité chez Carnets nord en 2019, s'est écoulé à plus d'1,2 millions d'exemplaires vendus, avec une majorité des ventes réalisées dans la version poche (Le Livre de poche) parue en 2020.

Dans ses titres suivants, tous publiés chez Albin Michel, Les Lendemains en 2020 et Je revenais des autres en 2021 chez Albin Michel, tous deux réédités chez Le Livre de poche les années suivantes. En 2022, elle a publié Les Douleurs fantômes et La Doublure chez Albin Michel, réédités en 2023, ainsi que Les Femmes du bout du monde et La Faiseuse d'étoiles, parus la même année en grand format.

Près de 150.000 ex. vendus pour Les Femmes du bout du monde en grand format, et 83.000 ex. dans la version poche parue le 27 mars dernier. 188.750 ex. ont été écoulés pour La Faiseuse d'étoiles.

Le 4 mai dernier encore, on apprenaît qu'elle prenait à nouveau la première place du classement hebdomadaire Edistat, avec la version poche de ses Femmes du bout du monde.

En plus de ses romans, elle a écrit une nouvelle, Demain le mauve, publiée chez Éditions Charleston en 2022 et incluse dans l'anthologie Le bruit des secrets. Elle a reçu plusieurs distinctions, notamment le Prix Alain-Fournier et le Prix du roman Cezam en 2020 pour Tout le bleu du ciel, ainsi que le Prix des lecteurs du Livre de Poche et le Prix Babelio catégorie Littérature française en 2022 pour Les douleurs fantômes.

Crédits photo : Melissa Da Costa © Eva Nièpce