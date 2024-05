Italie : l'édition garde le moral, malgré le recul des ventes

Avec 465,6 millions € de chiffre d'affaires, le recul par rapport à 2023 est incontestable, mais en volume, cela s'exacerbe, avec 3,5 % d'exemplaires en moins, à 30,1 millions de volumes écoulés. Alors, en prenant l'année de référence 2019, les chiffres rendent un peu le sourire, avec en valeur 15,1 % de mieux et 11,7 % en volume.

Les informations que livre l'Association italienne des éditeurs, fournies par Nielsen BookScan, à l'occasion du Salon du livre de Turin 2024 révèlent deux tendances, note Innocenzo Cipolletta, le président : tout d'abord, une certaine résilience post-Covid, avec une croissance malgré tout constatée.

Ensuite, un attrait significatif pour les auteurs italiens – sans pour autant déconsidérer l'importance du rôle que jouent les œuvres étrangères traduites.

Le ralentissement de 2024

Pour expliquer le recul constaté, on relève les stratégies de publication qui diffèrent grandement de celles déployées en 2023, ainsi que les ventes en berne côté Manga. En outre, les ventes du top 10 mensuel de janvier à avril affichent 90.000 exemplaires de moins sur la période, soit une valeur de 2,5 millions € au prix de couverture.

Salon du livre de Turin 2024

Prix de vente et canaux

En revanche, le prix moyen des ouvrages avait augmenté de 1,4 % au cours des quatre premiers mois de 2023, quand l'indice des prix à la consommation a grimpé de 1,2 % de janvier à mars. Entre 2019 et 2024, la hausse est de 3 % contre une inflation de 16,5 %.

Les librairies physiques arrivent en tête avec 54,8 % des ventes totales, en hausse par rapport au creux de 49,6 % atteint en 2021, mais encore loin des 65,9 % d'avant la pandémie en 2019. Les ventes en ligne représentent 40,7 % contre un pic de 45 % en 2021, mais bien au-dessus des 27 % en 2019. Les grandes surfaces continuent de décliner et représentent désormais 4,5 %.

Auteurs locaux, éditeurs internationaux

Au cours des quatre premiers mois de 2024, les titres d'auteurs du Bel Paese ont progressé par rapport à la moyenne du marché. Sur les 445,3 millions € de CA librairies physiques et internet (la grande distribution étant exclue), 250,2 millions € sont des livres d'auteurs italiens (en hausse de 1,3 % par rapport à 2023), contre 195,1 millions pour les auteurs étrangers (-5,6 %).

Côté vente de droits à l'étranger, on passe de 1800 titres en 2001 à 7889 en 2022, dernière année de l'enquête. En revanche, les droits achetés grimpent de 5400 à 9423 sur la même période. Les livres pour enfants et jeunes adultes sont le genre le plus vendu (35 %), suivis de la non-fiction générale (20 %), de la fiction (19 %) et des manuels (9 %).

Les transactions s'effectuent à 62 % avec d'autres pays européens, puis viennent l'Asie avec 18 %, l'Amérique du Sud et centrale avec 6 % et le Moyen-Orient avec 5 %. Les cinq principaux marchés d'exportation européens sont l'Espagne, la France, la Pologne, la Grèce et l'Allemagne.

On dénombre aussi 1716 co-éditions en 2022 – portant à 84 % sur des livres pour enfants et jeunes adultes, 93 % impliquent d'autres éditeurs européens et 2 % des éditeurs asiatiques.

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

