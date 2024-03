Les défis du présent, la condition des femmes : Vie imaginaire à Turin

Aux espaces traditionnels (pavillons 1, 2, 3 et l’Ovale, unis au Centro Congressi du Lingotto) s’ajoute, pour la deuxième année consécutive, le projet artistique de la Pinacothèque Agnelli intitulé Pista 500. Sur la Pista 500 — transformée en jardin sur le toit — une grande scène extérieure sera installée et huit événements y seront organisés. Des œuvres sonores, des installations lumineuses et des sculptures créées par des artistes internationaux animeront cet espace emblématique de Turin.

De plus, cette année, un nouvel espace sera inauguré : le Pavillon 4, un lieu temporaire situé à l’extérieur : « Un choix fait pour améliorer la convivialité générale du Salon et donner une plus grande visibilité à la programmation du Bookstock qui, avec ses ateliers, ses salles et sa grande Arène, s’est toujours adressée non seulement au jeune public, mais à tous les visiteurs », indique le communiqué de presse. Il s’agira notamment d’un espace dédié à l’éducation et à l’échange entre les générations.

Le Rights Center et la Buchmesse

Comme chaque année, Turin a organisé des journées consacrées à la cession de droits d’édition et de droits audiovisuels : entre le mercredi 8 et le vendredi 10 mai, le Rights Center accueillera 560 professionnels depuis 46 pays. Entre autres, 360 candidatures d’éditeurs, d’agents littéraires et de scouts depuis 64 pays sont arrivées pour la Fellowship soutenue par l’ICE, l’agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes.

Pour rappel, pour l’édition 2024, le Salon accueillera la Ligurie comme région invitée ainsi qu’une langue, l’allemand, présente avec un stand dans le pavillon Ovale. En effet, la coopération entre le Salon du livre de Turin et la Frankfurter Buchmesse est de plus en plus étroite. Un panel est prévu avec le commissaire temporaire du gouvernement, Mauro Mazza, et l’ancien chef du département de l’information et de l’édition de la présidence du Conseil des ministres, Stefano Rolando. Le dialogue portera sur les changements survenus dans le monde de l’édition italienne au cours des 36 dernières années, car 1988 est l’année de naissance de la Foire du Livre de Turin ainsi que la dernière année qui a vu l’Italie comme pays mis à l’honneur pendant la Buchmesse.

Après le succès de l’année dernière, le Prix Aficionado est de retour. Soutenu par la communauté Aficionado des professionnels internationaux de l’édition, la Frankfurter Buchmesse et le Salon du livre de Turin, il est consacré à l’édition internationale. Les finalistes sélectionnés par les jurés Patrizia van Daalen, Karsten Kredel et Aleksi Siltala sont Circulo de Poemas (Brésil), La Libreria sopra la penna (Italie) et Fifth Wave (Paesi Bassi).

Une programmation très internationale

Le salon s’ouvrira avec la Lectio inaugurale intitulée Le début très lent de ma carrière très rapide d’Elizabeth Strout, romancière américaine qui a reçu le prix Pulitzer 2009 et dont le dernier ouvrage, Lucy by the sea, vient d’être publié en Italie.

Les voix internationales sont nombreuses cette année, et en particulier plusieurs représentants de la littérature orientale seront à Turin : mentionnons Yu Hua, l’un des plus importants écrivains chinois vivants, qui, huit ans après sa dernière œuvre narrative, présentera son roman La città che non c’è (Feltrinelli, La ville introuvable chez Actes Sud, 2023, traduit par Angel Pino et Isabelle Rabut).

Mais aussi Lu Min, dont Cena per sei (Orientalia editrice) nous emmènera à la découverte des banlieues industrielles de la Chine des années 1990. Le Coréen Bae Myung-Hoon, l’un des plus célèbres écrivains de science-fiction de Corée du Sud, sera également présent avec son nouveau livre In orbita (Add editore), tandis que la Japonaise Murata Sayaka présentera pour la première fois en Italie Parti e omicidi (Edizioni e/o).

Entre autres seront présents à Turin le maître du thriller Joël Dicker avec Un animale selvaggio (La nave di Teseo, Un animal sauvage, Rosie & Wolfe), les sœurs Amélie et Juliette Nothomb (Voland), Éric-Emmanuel Schmitt (Edizioni e/o ; LEV). De plus, Nicolas Barreau, pseudonyme d’un auteur franco-allemand traduit dans trente-six pays et qui a vendu des millions d’exemplaires de ses romans d’amour, dévoilera son identité pour la première fois au Salon. Enfin, Neige Sinno, auteure de Triste tigre (POL, publié en Italie chez Neri Pozza), reviendra avec Daria Bignardi sur son histoire personnelle de violence subie.

Une articulation en sections

En ce qui concerne le programme éditorial du Salon, chacune des sept sections dans lesquelles s’articule une partie du programme (roman, romance, cinéma, édition, légèreté, art, information) accueillera des événements et des invités qui dialogueront avec les responsables éditoriaux des sections.

Par exemple, la section Cinéma (dont le responsable est Francesco Piccolo, écrivain et scénariste italien) accueillera notamment la réalisatrice Francesca Archibugi et l’actrice Jasmine Trinca, qui parleront de leur exploit de transformer un chef-d’œuvre tel que La Storia d’Elsa Morante en série télévisée ; mais aussi Valeria Golino, actrice, réalisatrice italienne, qui parlera de son travail et, en particulier, de son projet le plus courageux : la série télévisée basée sur L’arte della gioia (republié en France par Le Tripode en 2016, traduit par Nathalie Castagné) de Goliarda Sapienza, à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Et deux fils rouges, féminisme et société

Le programme s’articulera ensuite autour de deux axes fondamentaux : le premier sera une réflexion urgente sur le féminisme, la violence de genre, le rôle et l’espace des femmes dans la société ; le second thème majeur, transversal à l’ensemble du programme du Salon, sera un regard sur la société et sur notre présent.

Parmi les événements relatifs au premier thème, citons la table ronde organisée en collaboration avec le festival inQuiete (un festival roman consacré aux écrivaines) : Le parole per farlo, libri e femminismo (Les mots pour le faire, les livres et le féminisme), avec un panel d’auteures qui discuteront du thème « la connaissance est le pouvoir », un pouvoir dont les femmes sont encore très éloignées.

Par ailleurs, deux autres moments représentatifs de ce volet seront une table ronde qui réunira quatre auteures de générations et d’expériences différentes : Dacia Maraini, Viola Ardone, Melissa Panarello et Sabrina Efionayi ; et l’événement Unite. Lectures par des femmes écrivaines et journalistes en Italie contre la violence de genre. Unite est une action littéraire organisée par la journaliste Annalisa Camilli et l’écrivaine Giulia Caminito qui vise à dénoncer la violence de genre et à laquelle plus de 160 femmes écrivaines et journalistes ont adhéré, occupant tous les médias nationaux pendant deux mois.