Robin book : 12 ans de prison pour le plus grand voleur de livres

En mai 2012, l’ancien bibliothécaire avait été découvert et dénoncé par Tomaso Montanari, historien de l’art et essayiste, pour avoir dérobé 2000 livres anciens d’une valeur inestimable à la bibliothèque Girolamini, la deuxième plus ancienne d’Italie, accessible au public dès 1586.

Une affaire historique

Le procès, impliquant également d’autres accusés, s’est achevé après 124 audiences avec le verdict suivant : cinq ans et trois mois venant s’ajouter à la peine antérieure de sept ans prononcée en 2013. Il y avait eu un premier jugement dans l’affaire Girolamini, dont la condamnation était déjà devenue définitive en Cassation, portant sur un détournement de fonds aggravé. En revanche, ce dernier concerne une association de malfaiteurs.

Massimo Marino De Caro, ancien consultant du ministre des biens culturels de l’époque, Giancarlo Galan, et proche de figures politiques italiennes telles que l’ex-sénateur Marcello Dell'Utri, est aujourd’hui assigné à résidence à Vérone. Son affaire avait fait grand bruit, tout particulièrement quand la ville de Naples avait découvert l’identité du voleur : on déplorait en effet la perte de 257 titres, et pas des moindres, certains remontant au XVIe siècle.

Peut-être en raison de sa condition de « manager béni par des ministres et des sponsors politiques puissants », en 2015, il jouissait de la liberté — accordée par les juges du Tribunal de surveillance de Vérone — de quitter chaque matin sa petite villa du nord-est pour se consacrer à diverses activités, presque toute la semaine, malgré la gravité de son forfait.

“ Des bonnes intentions... ”

Aujourd’hui, il exprime au Corriere della Sera ses impressions sur le résultat du procès, en mettant en avant ses « bonnes intentions » : « Je suis satisfait, tout s’est très bien passé. Reconnu coupable de vol aggravé, je suis le premier à admettre mon acte que je ne répéterais pas. J’ai eu tort, mes intentions étaient les meilleures ; je souhaitais restaurer le lustre de la bibliothèque historique Girolamini en ruine et infestée de vers. Si je pouvais revenir en arrière, je chercherais d’autres méthodes pour atteindre le même but, en empruntant la voie de la légalité. »

Il se définit aussi comme le Robin des Bois des livres : « Il est vrai que j’ai soustrait deux mille ouvrages anciens et en ai vendu 600. Toutefois, je les ai tous récupérés, à l’exception de vingt... »

Commentant l’issue du procès, pour lequel il envisage de faire appel, l’amateur de livres affirme : « Je risquais dix ans de prison supplémentaires, car le procureur m’avait également accusé d’association de malfaiteurs, de dévastation et de pillage, des accusations de type Black Bloc, des crimes que je n’aurais jamais pu commettre, car j’aime les livres et les bibliothèques d’une manière presque morbide ; je ne pourrais jamais les saccager, et encore moins… »

Pour illustrer l’importance historique des trésors dérobés : parmi les 2309 livres volés, figure la première édition de l’œuvre Siderus Nuncius de 1610, où Galileo Galilei a exposé ses découvertes révolutionnaires.

Crédits photo : Bibliothèque Girolamini