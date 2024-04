Pham Doan Trang, autrice et éditrice en prison, honorée par un prix

Accusée de « fabrication, stockage, diffusion d'informations, de propagande ou de produits qui portent atteinte à la République socialiste du Vietnam », l'autrice et éditrice Pham Doan Trang a été condamnée à 9 années de prison par une Cour d'Hanoï, en décembre 2021.

Le gouvernement lui reprochait plus spécifiquement la diffusion d'une propagande contre l'État, à partir de trois documents en particulier : deux rapports, l'un portant sur une catastrophe environnementale et l'autre sur la liberté religieuse au Vietnam, et un article sur les droits de l'homme dans le pays. L'engagement militant de l'autrice ainsi que ses interventions sur Radio Free Asia ou la BBC auraient pesé dans la balance.

En août 2022, la Cour d'appel de Hanoï confirmait la sentence, laissant les avocats de Pham Doan Trang, mais aussi un grand nombre d'organisations non gouvernementales extrêmement déçus et choqués par l'instrumentalisation politique de la justice, au Vietnam.

Dans une démocratie, si un citoyen écrit ou répond aux questions de journalistes étrangers sur des sujets que le gouvernement préfère ignorer, quelle est la réponse civilisée ? La réponse la plus civilisée serait que le gouvernement n'intervienne pas, car la civilisation repose sur le respect et les intérêts des autres. Plus la peine de prison sera grande, plus elle démontrera la nature autoritaire, illibérale et antidémocratique de la République socialiste du Vietnam. – Pham Doan Trang, lors de son procès, en décembre 2021

L'éditrice et autrice est enfermée au sein d'une prison de la province de Bình Dương, au sud du pays. Elle y a été transférée en fin d'année 2022 par les autorités. Une décision perçue comme des représailles, puisque ce déplacement éloigne considérablement Pham Doan Trang de ses proches.

Elle a « sacrifié sa santé et sa liberté »

L'ONG américaine PEN America, qui défend la liberté d'expression et les droits des auteurs du monde entier, a décerné un Barbey Freedom to Write Award à Pham Doan Trang. Suzanne Nossel, présidente de PEN America, a souligné qu'elle « a galvanisé le peuple vietnamien à travers ses écrits, en abordant des thématiques comme la démocratie, les droits humains, la protection de l'environnement et l'émancipation des femmes ».

« Le gouvernement vietnamien a persécuté et emprisonné Trang pour la faire taire. Elle a sacrifié sa santé et sa liberté au nom de la justice. Malgré la répression du gouvernement envers l'activisme et l'opposition, ses mots continuent d'inspirer les foules, au Vietnam et dans le reste du monde. » Pham Doan Trang a signé plusieurs ouvrages, non disponibles en français.

Le Barbey Freedom to Write Award sera reçu par l'avocat de l'autrice, Dang Dinh Manh, et son amie Tran Quynh Vi, avec laquelle Pham Doan Trang a cofondé en 2014 Legal Initiative Vietnam. À l'origine maison d'édition d'une revue de droit, l'organisation a évolué pour soutenir des initiatives journalistiques libres et indépendantes. La récompense sera décernée lors du gala annuel de PEN America, le 16 mai prochain.