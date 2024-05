Les Archives nationales accueillent les archives de Bruno Latour

Bruno Latour, en se questionnant sur les relations globales entre l'environnement et les sociétés humaines, s'est fait une place majeure dans la pensée politique et écologique des dernières décennies.

À la fois philosophe, sociologue des savoirs et des arts, anthropologue et politiste de la vie contemporaine, il s'est imposé comme le penseur d'un présent qui « n'a jamais été moderne ». Il a enseigné pendant de nombreuses années à l'École des mines de Paris et a également dirigé la recherche scientifique à Sciences Po Paris.

Sa famille remet aux Archives nationales les archives de ses dix dernières années d'activité, principalement sous format numérique (correspondance, dossiers de travail, photographies, enregistrements sonores et audiovisuels), ainsi que quelques centaines d'ouvrages abondamment annotés, comprenant des notes de lecture, qui constituent autant de manuscrits et textes inédits.

Ces archives viennent enrichir celles que Bruno Latour avait confiées en 2018 aux Archives municipales de Beaune, ville d'origine de sa famille, qui font déjà l'objet de recherches scientifiques et de projets de numérisation, en collaboration avec la Maison des sciences de l'Homme de Dijon et les Archives départementales de la Côte d’Or.

Au sein du réseau des Archives de France, les Archives nationales et les Archives municipales de Beaune collaboreront étroitement pour la valorisation culturelle et scientifique de cet ensemble exceptionnel, en partenariat avec les acteurs de la recherche, à la Maison des sciences de l'Homme de Dijon (Université de Dijon), et à Sciences Po.