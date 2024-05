Hugues Ghenassia-de Ferran, de Valois à l'Institut français

Hugues Ghenassia-de Ferran occupait depuis octobre 2019 le poste de sous-directeur des affaires juridiques au sein du secrétariat général du ministère de la Culture. Il s'est ainsi penché sur des questions de propriété littéraire et artistique, de droit public, de droit social, de contentieux et de droit public économique, et est intervenu dans les négociations entre les auteurs et les éditeurs.

Diplômé de l’Institut d'études politiques Paris et de l’École nationale d’administration en 2005 (promotion Romain Gary), Hugues Ghenassia-de Ferran a occupé le poste de sous-directeur et adjoint au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la Culture (2010-2016), puis de directeur adjoint du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Il fut également maître des requêtes au Conseil d'État de 2008 à 2010. À l'Institut français, il succède à Erol Ok, en poste de janvier 2020 à janvier 2024, en tant que directeur général délégué.

À LIRE - Avec la Villa Swagatam, des écrivains indiens accueillis en France

Rappelons que, depuis juillet 2022, Eva Nguyen Binh assure la présidence exécutive de l’Institut français. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il assure la promotion de la culture et de la langue françaises dans le monde, et œuvre plus généralement à la diversité culturelle.

Il propose également différents programmes afin d'améliorer la mobilité des auteurs, français ou étrangers. Ses actions concernent la littérature, mais aussi les arts visuels, la musique, l'architecture, la mode ou encore le spectacle vivant.

Photographie : Hugues Ghenassia-de Ferran (Institut français)