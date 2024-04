Platisme”, “Écogeste”, “Masculinisme”, les petits nouveaux du Larousse 

Le Petit Larousse illustré de 2025 présente 64.300 mots, 20.000 locutions et 2000 régionalismes et mots de la francophonie, pour un total de 125.000 sens. Dans sa volonté d'être un réel document encyclopédique, le dictionnaire comprend également 5500 cartes, dessins, photos et schémas, et 150 planches illustrées. Sans oublier 28.000 noms propres de lieux, personnalités et événements français et mondiaux.

EMPOUVOIREMENT n.m. (calque de l'angl. empowerment) 1. SOCIOL. Dans les courants de pensée féministes, processus sociopolitique qui associe une dynamique individuelle d'estime de soi et de développement de ses compétences avec un engagement collectif et une action sociale progressiste. 2. Fait de donner davantage de pouvoir à des individus ou à des groupes données pour leur permettre d'agir sur leur environnement social, économique, politique ou écologique.

Parmi les nouveaux mots et locutions, « fast-fashion » et « platisme » font face à « écogeste » ou « verdir », tandis que « empouvoirement » ou « visibiliser » font leur entrée accompagnés de « masculinisme ».

La « démission silencieuse », de l'anglais « quiet quitting », consiste à adopter une attitude dans laquelle on se désengage de son travail salarié en effectuant le strict minimum, sans pour autant démissionner. L'expression « digital detox » est pour sa part traduite par « Détox digitale » et vise le fait de ne pas utiliser d'écrans et de se déconnecter d'internet pendant une période plus ou moins longue.

MASCULINISME n.m. Idéologie d'origine nord-américaine, regroupant une myriade de mouvements principalement présents en ligne qui, en réaction aux mouvements féministes dont ils se disent victimes et sous couvert de dénoncer toutes les formes de discrimination, véhiculent des thèses sexistes, complotistes et réactionnaires, à travers un discours misogyne et/ou patriarcal bien rodé.

Les nouvelles tendances culinaires et gastronomiques marquent elles aussi la langue française. Le « Kombucha », par exemple, est une boisson japonaise à base de thé, sucrée et fermentée grâce à des levures.

Nouvelles technologies, environnement et sport

Qui dit troisième millénaire, dit transformations numériques et technologiques qui viennent avec tout un lot de nouveaux mots. Un « bot », abréviation anglaise du « robot », une « cyberattaque », « craquer » (ou « cracker »), la « vidéosurveillance algorithmique ou augmentée ou automatisée » font à présent parti de notre langage quotidien et rejoignent le Petit Larousse cette année.

Les nouveaux risques et enjeux environnementaux sont le grand défi du siècle et modifient nécessairement notre langage. On parle, par exemple, de substance « agrotoxique », d' « îlot de chaleur », de « polluant éternel » ou de démarche « zéro déchet ».

Alors que la ville de Paris s'apprête à recevoir les Jeux olympiques 2024, les joueurs de badminton font enfin leur entrée au dictionnaire avec « badiste », tandis que les amateurs de glisse urbaine peuvent utiliser sans crainte leur « skatepark » — même si la recommandation de la Commission d'enrichissement de la langue française demeure « planchodrome ».

A LIRE — Molière sur un skate : le vocabulaire de la “glisse urbaine”

WEBTOON n.m. (de l'angl. website, site Web, et cartoon, bande dessinée) Bande dessinée sud-coréenne, réalisée dans un format consultable sur smartphone; par extension, toute bande dessinée réalisée dans ce format numérique.

Du côté des personnalités, dans le sport toujours, Antoine Griezmann fait son entrée aux côtés du basketteur LeBron James et du prodige du rugby français Antoine Dupont, qui auront à coeur de ramener une médaille lors des olympiades parisiennes.

Dans le monde des livres, on retrouve Florence Cestac, dessinatrice et scénariste de BD, Hélène Dorion, écrivaine, ou encore Lydia Flem, autrice et psychanalyste belge. Le philosophe Jean-Luc Marion est accompagné du bayonnais — de Bayonne, New Jersey — et auteur de Game of Thrones, George R.R. Martin.

Les Français Laurent Mauvignier et Jean-Claude Mourlevat font également leur entrée avec la romancière irlandaise Edna O'Brien, l'écrivain américain Richard Powers, et l'auteur de bande dessinée Riad Sattouf.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0