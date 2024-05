Face à J.K. Rowling, Daniel Radcliffe réitère son soutien aux LGBTQ+

Car, en plus d'avoir son nom étroitement lié à celui de J.K. Rowling, Daniel Radcliffe est également membre, depuis plus de 12 ans, du Trevor Project, une plateforme de prévention autour du suicide destinée aux membres de la communauté LGBTQ+.

En 2020, à la suite d'une série de tweets de l'autrice d'Harry Potter, Daniel Radcliffe avait déjà réagi via Trevor Project, justement : « Je sais que certains médias voudront présenter cela comme une querelle entre J.K. Rowling et moi-même, mais ce n'est pas le sujet, ni ce qui est important actuellement [...] Les femmes transgenres sont des femmes. Toute affirmation contraire nierait l'identité et la dignité des personnes transgenres ».

Un message auquel J.K. Rowling semble être restée sourde, puisque cette dernière a depuis enchainé les tweets et sorties au sujet de la transidentité. De son côté, l'acteur maintient son opposition face aux déclarations de la mère de son personnage culte : « Cela m'aurait semblé être d'une immense lâcheté que de ne rien dire »

Daniel Radcliffe espère également que les livres Harry Potter ne seront pas ternis par ces événements, soulignant que la force de leurs enseignements réside dans la diversité qu'ils présentent, et dans leur manière de montrer que les idéologies dogmatiques qui appellent à la pureté conduisent finalement à l'oppression des groupes les plus vulnérables : « Cela me rend vraiment triste, car je pense à la personne que j'ai rencontrée, aux moments que nous avons partagés, et à l'univers qu'elle a créé, qui pour moi est profondément empathique ».

L'acteur a enfin souhaité réagir à ceux qui, dans la presse notamment, le considéreraient comme un « enfant ingrat » pour s'opposer à l'autrice des récits qui l'ont fait connaitre : « J.K. Rowling est indéniablement à l'origine de Harry Potter, donc rien dans ma vie ne se serait probablement passé de la même manière sans elle. Mais cela ne signifie pas que je dois une allégeance éternelle à ses croyances ».

Emma Watson et Rupert Grint, les deux acteurs avec qui il partageait l'affiche tout au long des 8 films Harry Potter, avaient eux aussi, dès 2020, affirmé leur soutien à la communauté trans. Pour sa part, Daniel Radcliffe a conclu en confirmant qu'il continuerait de se battre pour les droits des personnes LGBTQ+.

Crédits image : Philip Romano, CC BY-SA 4.0