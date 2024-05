Lecture :  famille et école, la réponse face à la désertion des jeunes

Dirigée par Nikos Panagiotopoulos, professeur de sociologie à l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, l’étude porte sur les questions de littératie auprès des jeunes publics. Quelques constats s’imposent pour mieux appréhender les disparités sur le territoire grec, ainsi que l’impact des pratiques familiales sur les habitudes de lecture.

Le document souligne ainsi « l’importance de l’environnement familial et éducatif dans le développement de ces habitudes ». Ainsi, les enfants dont les parents ont plus de 45 ans tendent à participer à davantage d’activités culturelles (2,17 fois contre 2,39 pour les moins de 45 ans) et reçoivent des lectures d’histoires plus fréquemment (2,52 fois contre 2,78).

On observe également que 26,8 % des enfants de 6-7 ans lisent plus de dix livres par an, ce chiffre tombant à 5,7 % chez les 11-12 ans. Et de fait, les parents avec un niveau d’éducation supérieur sont plus enclins à acheter des livres (2,75 fois pour les diplômés contre 2,55 pour ceux sans diplôme supérieur) et à discuter des livres lus avec leurs enfants (2,75 fois contre 2,56).

« Il est évident que si l’État et ses partenaires ne prennent pas de mesures, si les efforts pour rectifier les inégalités de lecture via le système éducatif ne sont pas entrepris, les inégalités sociales et culturelles continueront de s’accroître, privant ces enfants de perspectives de développement personnel, professionnel et social », assure l’étude.

Ainsi, l’âge des enfants influence la fréquence des visites à la bibliothèque scolaire, avec des taux diminuant avec l’âge : de 1,37 fois pour les 6-7 ans à 1 fois pour les 11-12 ans. Or, les parents sont moins susceptibles de superviser ce que lit leur enfant à mesure qu’il grandit, avec une moyenne de 3,06 à 6-7 ans, diminuant à 2,68 à 11-12 ans.

L’étude confirme que l’environnement familial joue un rôle crucial dans le développement des pratiques de lecture chez les enfants. Les parents qui impliquent leurs enfants dans des discussions sur les livres, qui les encouragent à lire et qui les font participer à des activités culturelles tendent à développer plus fortement les habitudes de lecture de leurs enfants.

Cette synergie entre l’éducation reçue à la maison et les attentes éducatives influence positivement la relation des enfants avec la lecture, ce qui souligne l’importance des pratiques parentales. En découlent plusieurs recommandations :

• Introduire dès l’école primaire des exercices pour exprimer les pensées des enfants.

• Équiper chaque école en personnel enseignant diversifié et en matériel culturel adéquat.

• Créer un corps d’assistants pédagogiques bien rémunérés, avec des perspectives de carrière, pour soutenir les études de lecture.

• Proposer des formations complémentaires pour améliorer et restaurer les compétences de lecture pendant l’année scolaire et les vacances.

• Combler le fossé entre les institutions périphériques et marginales de l’éducation ou de la diffusion de la lecture et le système scolaire établi.

« La famille et l’école jouent des rôles complémentaires dans ce processus, chacun contribuant de manière unique à cultiver une disposition positive envers la lecture », insiste-t-on en conclusion.

L'intégralité de l'étude est à consulter et/ou télécharger ci-dessous (en grec) :

