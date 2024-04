Malgré les talibans, ce libraire fournit des livres en Afghanistan

Le libraire de Kaboul travaille désormais en ligne. Le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, en 2021, a poussé Shah Muhammad Rais, septuagénaire, a s'exiler au Royaume-Uni. Devenu célèbre après la parution du livre Le Libraire de Kaboul, best-seller dans plusieurs pays, il a demandé l'asile, craignant pour sa vie et sa famille.

« Quand les communistes sont arrivés, ils ont brûlé tous mes livres, après il y a eu les moudjahidin, trop occupés à se battre entre eux pour se soucier de moi, mais une fois le régime des taliban installé, mes livres étaient de nouveau condamnés au bûcher », retraçait cet infatigable passeur de culture dans l'ouvrage d'Åsne Seierstad, paru au début des années 2000.

La journaliste norvégienne avait passé quatre mois à ses côtés, pour mieux comprendre la vie à Kaboul, l'espoir, mais aussi la douleur du peuple afghan face à la guerre. Le libraire lui a raconté les arrestations et intimidations qu'il a subies, à cause de son métier, et Seierstad a également rendu compte des contradictions de l'homme, amoureux de culture qui laissait néanmoins ses deux épouses assignées à résidence.

Libraire depuis plusieurs décennies, Shah Muhammad Rais a monté sa première librairie dans la capitale afghane en 1974 et, au moment de la parution du Libraire de Kaboul, comptait près de 100.000 références en stock. Une adresse incontournable, qui n'est malheureusement plus d'actualité.

En décembre 2023, les talibans ont en effet saisi l'équipement informatique et le catalogue de l'enseigne, avant de confisquer les livres. « Quand j'ai appris ce qu'il s'était passé, j'étais comme figé, mon cerveau ne fonctionnait plus », explique-t-il au Guardian. L'histoire d'une vie supprimée en quelques heures : Shah Muhammad Rais admet avoir eu des pensées suicidaires, face au désastre. Il s'est vite ressaisi : « Vous pouvez détruire cent fois ma librairie, je la rebâtirai. »

Tout reconstruire

L'intervention des talibans n'aura pas suffi pour détruire la vocation d'un homme, ni pour démanteler un réseau patiemment constitué, année après année. En Iran, au Pakistan, jusqu'en Asie centrale, Shah Muhammad Rais avait des contacts à même de lui fournir rapidement tel ou tel titre réclamé par un client.

Avec une société indienne spécialisée dans l'informatique, Rais a donc tourné la page, pour un nouveau chapitre : Indo Aryana Book Co, une librairie en ligne qui propose une livraison gratuite au-delà d'un certain montant de commande, mais aussi des retours et remboursements, si nécessaire.

« Les livres sont des armes salutaires, abordables, pour se battre contre l'extrémisme », assure encore aujourd'hui le libraire, qui voit passer de nombreuses commandes en destination de l'Afghanistan. Imprimés en Inde, les ouvrages de l'enseigne peuvent être rapidement livrés, y compris dans un pays où les lectures sont durement censurées.

À LIRE - Dessin de presse : “La liberté d’expression continue de rétrécir”

Pour les faire parvenir à bon port, des livreurs discrets, mais aussi le dépôt au sein des écoles ou encore un recours à des chauffeurs de bus complices, indique Rais.

Les clients afghans de la librairie doivent toutefois rester prudents : l'islamisme fondamentaliste imposé par les talibans implique la disparition des livres, mais aussi des télévisions, ou encore de la musique : de nombreux Afghans ont entrepris de dissimuler ou supprimer ces éléments de leur quotidien, de crainte d'une arrestation, voire d'une exécution.

Photographie : l'ancienne librairie de Shah Muhammad Rais, aujourd'hui détruite (Peretz Partensky, CC BY-SA 2.0)