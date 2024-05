Des étudiants de Sciences Po Reims occupent leur bibliothèque

Ce jeudi 2 mai, s'est tenu une réunion publique sur le campus de Sciences Po Paris, destinée aux étudiants, professeurs, chercheurs et membres de l'administration. L'objectif, avancé par cette dernière, était de renouer le dialogue et de permettre à chacun de s'exprimer. Cependant, selon ces étudiants mobilisés à Reims, « elle n'a pas permis à l'ensemble des étudiant.es d'assister à la réunion via Zoom, comme elle l'avait pourtant promis ». Ils y ont vu la volonté active « d'entraver toute possibilité d'échange ouvert ».

Ils ont par ailleurs déploré qu'« aucun temps de parole n'a été alloué aux délégations préalablement élues sur ces campus. Cela témoigne du mépris assumé de l'administration parisienne pour leur parole ». Comme « le double discours de Sciences Po sur la liberté académique » : « L'instrumentalisation de cette dernière pour justifier le refus d'investigation des partenariats avec les universités israéliennes est révélatrice de la faiblesse de l'argumentaire de l'administration. »

En conséquence, ils ont décidé d'occuper depuis ce jeudi 2 mai, 21h, la bibliothèque universitaire du campus rémois, avec à l'origine la participation de 150 personnes, nous apprend France 3 Grand Est. Une grève de la faim a également été initiée par plusieurs étudiants depuis ce 3 mai, « cinq à sept », « à la suite d'étudiant.es sur le campus parisien ».

Ils concluent leur communiqué : « Nous attendons une prompte réponse de l'administration. Nous ne lâcherons rien. » Une action soutenue par Rima Hassan, candidate aux élections européennes sur la liste de l’Union populaire la LFI, sur Instagram.

Les exigences de ces étudiants qui occupent la bibliothèque universitaire sont : « Premièrement, que l'administration publie un communiqué reconnaissant au moins le risque plausible de génocide tel qu'établi par la Cour Internationale de Justice dans son ordonnance du 26 janvier 2024. Deuxièmement, que soient investigués les partenariats entre Sciences Po et les universités israéliennes impliquées, directement ou indirectement, dans les violations des droits des Palestiniens à Gaza. Troisièmement, la suspension de toutes les mesures disciplinaires prises contre les étudiants soutenant la cause palestinienne. Enfin, nous exigeons la mise en place par l'administration de Sciences Po de procédures de soutien et de protection pour les étudiants directement affectés par le génocide en cours à Gaza. »

Des étudiants mobilisés, qui préfèrent rester anonymes face à des « menaces » émanant de « groupuscules d'extrême droite » sur les réseaux sociaux, expriment leur désarroi : « On appelle à la paix et on est traités comme des criminels », déplore une d'entre eux. Ce blocus reflète un mouvement national et des tensions accrues au sein de la communauté étudiante.

Le 27 avril dernier, la convention nationale de la Licra, initialement prévue à Sciences Po Reims, avait été déplacée à la mairie de Reims en raison d'un blocage du campus par des étudiants protestant contre les actions d'Israël à Gaza. L'événement, centré sur l'immigration en Europe, avait par ailleurs été perturbé par des manifestations et un amphi bloqué, avec un drapeau palestinien hissé. La Licra avait critiqué ce blocage, le qualifiant de liberticide et associé à l'antisionisme radical.

La mobilisation étudiante pro-palestinienne prend de l'ampleur en France, débutée à Sciences Po Paris par une occupation, et s'étendant rapidement à d'autres universités comme Lyon, Saint-Étienne, et Lille. Ces actions sont en réponse à la situation à Gaza et visent à inciter Sciences Po à revoir ses partenariats avec des universités israéliennes, soupçonnées de violations des droits de l'homme.

La Sorbonne et l'École normale supérieure à Paris ont également été le théâtre de manifestations. En réaction, des blocus ont été formés, avec des interventions policières. À l'international, ce mouvement est soutenu par des actions similaires aux États-Unis.

Le débat de ce jeudi 2 mai à Sciences Po Paris s'est révélé houleux, l'administration ayant refusé de créer un groupe de travail demandé par les étudiants pour examiner les relations avec les institutions israéliennes.

La direction de Sciences Po Paris a décidé de fermer ses principaux locaux ce vendredi 3 mai. Un message de la direction des Ressources Humaines, adressé aux salariés, précise que les bâtiments situés rue Saint-Guillaume et rue des Saints-Pères seront inaccessibles et recommande le télétravail pour cette journée.

Ce 3 mai dans la nuit, un des otages pris par le Hamas lors d'une attaque le 7 octobre 2023, Dror Or, un Israélien de 49 ans, a été déclaré mort par les autorités israéliennes. Son épouse a été tuée pendant l'assaut, et deux de leurs enfants ont été kidnappés mais ont été libérés plus tard suite à une trêve. Le conflit en cours a vu plus de 250 personnes enlevées, avec 129 toujours en captivité.

En parallèle, le Hamas a réagi dans un « esprit positif », relaye l'AFP, à une proposition de trêve pour la bande de Gaza, selon des déclarations faites jeudi après une conversation téléphonique entre Ismaïl Haniyeh, le leader du Hamas, et Abbas Kamel, le chef du renseignement égyptien. Le mouvement, considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne, a confirmé que ses négociateurs retourneront en Égypte dès que possible pour finaliser les discussions en cours.

Le nombre de victimes de la guerre entre Israël et la bande de Gaza a atteint 34.568 morts depuis le début des hostilités le 7 octobre dernier, selon le ministère de la santé de l'enclave palestinienne, et 77.765 blessés. D'après un bilan de l'AFP au 7 octobre, 1160 Israéliens ont été tués, la majorité étant des civils, touchés par balles, brûlés vifs ou mutilés, ce qui a provoqué la riposte israélienne.

