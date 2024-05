Une librairie dédiée à la Romance à Rouen, au Sport à Nice

La librairie dédiée au genre de Colleen Hoover et Morgane Moncomble, qui s'est installée au 21 rue aux Ours, proche de la cathédrale, est portée par Edith Bravard, jeune libraire passionnée de cette littérature.

Avec des variétés allant de la « New Romance » à la « Dark Romance », en passant par la romance historique, contemporaine, paranormale ou la « Romantasy », L'Encre du cœur offre une gamme étendue qui répond aux divers goûts de ses clients. Les œuvres en anglais, ou dit autrement « en VO », particulièrement riches dans ce genre, occupent également une place de choix dans les rayons.

La fondatrice parle d'accomplissement d'un rêve d'enfance. C'est à l'adolescence qu'elle découvre le genre de la romance, commençant par le premier tome de Twilight acheté « par hasard au supermarché ». Le début d'une passion qui ne l'a plus quittée... Après avoir achevé ses études l'été dernier, elle décide d'embrasser le monde du livre.

Il lui paraît alors évident de créer une librairie qui reflète ses préférences en tant que lectrice : un large choix de romans sentimentaux, une atmosphère chaleureuse et féminine, et un lieu de rencontres pour les passionnées de lecture.

Elle a par ailleurs perçu une opportunité, en lien avec son expérience personnelle : « J'ai pendant longtemps été déçue de l'offre en librairie, trop peu de rayons et de titres », confie-t-elle, et d'ajouter : « Bien sûr, vu le profit que génère la romance ces derniers mois, la plupart des grandes enseignes ont commencé à miser sur de plus grands rayons romance. Mais leurs rayons restent trop petits, pas assez fournis, avec les titres en vogue mais laissant de côté une grande partie de la littérature qu'on peut qualifier de romance. »

Elle est formelle : « Cette même littérature, longtemps dédaignée par les professionnels du monde du livre, jugée pour les "bonnes femmes" ou pas assez riche intellectuellement, mérite tout autant sa place et son espace dédié. » Et d'en conclure : « Les lecteurs et lectrices de romance méritent eux aussi une librairie rien que pour eux, regorgeant de livres qu'ils vont adorer et promettant une évasion le temps d'une lecture ou d'une rencontre. »

On l'aura compris, la librairie entend ne pas se contenter pas d'être un point de vente, mais bien devenir un lieu d'échange et de partage autour de cette littérature sentimentale. Dans cette optique, elle propose également un espace convivial où l'on peut s'asseoir pour lire tout en savourant une boisson, mais aussi des clubs de lecture, un club romance et un club « Romantasy », qui totalisent en tout « déjà 300 inscriptions », nous apprend France 3 Normandie.

Et au-delà de la rencontre « IRL » (In real life), un « serveur discord » a été créé pour que des passionnés puissent échanger tout le temps. Du contenu est en outre produit pour communiquer autour de la librairie, comme souder la communauté. Une campagne de financement participatif a enfin été lancée en parallèle, avec un objectif de 4000 €. 33 % a été réalisé, soit 1355 €, et il reste 5 jours.

De l'AS Monaco à la librairie



À Nice, la librairie Le vestiaire à mot, située au 19 boulevard Joseph Garnier dans le quartier de la Libération, se distingue par une offre singulière en France : elle est entièrement consacrée aux ouvrages sportifs, avec un catalogue de près de 2000 titres. Marc-Olivier Tacard, son gérant, ancien journaliste sportif et collaborateur de l'AS Monaco, envisage de porter cette collection à 3500 ouvrages dans l'année à venir, partage-t-il à BFM TV.

Des ouvrages sportifs qui côtoient des livres de littérature, de poche, d'histoire, de philosophie, de cuisine, de bien-être et de bande dessinée, toujours en lien avec l'activité physique.

L'histoire du nouveau libraire ressemble à celle d'Edith Bravard : « Le jour où je me suis retrouvé devant le rayon sport d'une grande librairie, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, et je me suis senti frustré », raconte-t-il. Ce dernier souhaite mettre en avant la richesse des récits sportifs, qui dépassent largement le cadre des sports populaires comme le football, le tennis, le cyclisme ou le basket : le volley, les échecs, la pétanque, l'escalade...

Il souligne par ailleurs l'avantage de sa librairie spécialisée : « Ici, il y a une mise en valeur particulière et une durée de vie qui est plus importante que dans les librairies généralistes, où il y a un turn-over assez important et où l'actualité chasse un livre par d'autres. »

90 m² répartis en trois espaces : plus de la moitié consacrée aux livres tandis que le reste est divisé en deux zones destinées au co-working ou aux réunions.

