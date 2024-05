Pour nous, voir c’est déjà lire” : Idee Storte Paper

Idee Storte Paper, qui peut signifier “Idées tordues en papier” (tordues, ou étranges d'ailleurs), est une petite maison d’édition indépendante de Palerme qui ne produit que des livres illustrés, à couverture rigide et d’excellente qualité, ainsi que des illustrations de tout format.

Nous avons rencontré l’éditeur et fondateur Angelo Bruno : ce projet est né d’un « collectif d’artistes » qui sont ensuite restés dans la maison d’édition en tant qu’« auteurs ». « Mais fondamentalement, la maison d’édition est composée d’une seule personne, à savoir moi, qui s’occupe de toute la chaîne » depuis le choix des auteurs jusqu’aux relations avec le distributeur, ALI.

Le vrai défi, en effet, « c’est d’être visible dans les librairies spécialisées en jeunesse, qui sont au moins une cinquantaine dans toute l’Italie, et de participer à des foires ».

Des « librerni » aux livres

La maison d’édition a été fondée à Palerme en 2017 et propose à ce jour un catalogue de 52 titres. Le premier slogan du projet était « des histoires courtes pour des lecteurs paresseux ».

Angelo Bruno

En effet, Angelo explique que la lecture visuelle « est une lecture étroite, courte et paresseuse », et que le premier projet d’édition sur lequel a été fondée la maison était celui des « librerni », un croisement entre les mots « libro » (livre) et « quaderno » (cahier).

Il s’agissait d’une sorte de cahier dans lequel « l’histoire était racontée sur la deuxième et la quatrième de couverture » et qui contenait plus ou moins le même nombre de mots que dans un album traditionnel. « Lorsque nous nous sommes rendu compte que ces histoires fonctionnaient, comme le Chat botté à la Vucciria, nous les avons transformées en albums : ce qui est un livre aujourd’hui était un librerno avant. »

Séparer livre et illustration

Quant au projet et à l’idée directrice de la maison d’édition, « il s’agit de déballer, de casser le livre et de le détruire dans le sens où l’illustration contenue dans le livre est vendue au même titre que le livre ». Il est en effet possible d’acheter le livre et l’illustration ou seulement le livre ou seulement l’illustration.

« Pour nous, voir c’est déjà lire — explique Angelo — c’est un autre type de lecture, même du point de vue du marché, on sait que tout le monde ne lit pas, mais tout le monde voit, et donc on a joué cette formule ».

Du local au fantastique

Les histoires publiées sont généralement « courtes et fantastiques », bien qu’au départ elles aient eu une vocation plus locale, sicilienne, « c’est-à-dire réadapter les contes de fées classiques en les faisant évoluer sur notre territoire ». Mais cette orientation locale a rendu difficile la distribution dans toute l’Italie.

« Aujourd’hui, l’histoire n’est plus tant locale que fantastique, et ce dernier appartient à tout le monde », explique encore Angelo. Les auteurs ne sont pas seulement siciliens, mais aussi français, portugais, espagnols.

Le Salon de Turin est ainsi une occasion fondamentale de présenter la maison d’édition aux libraires de toute l’Italie et d’établir une relation directe avec eux.

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

