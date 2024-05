Une nouvelle présidente pour Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture

À l'issue de l'assemblée générale du 29 avril dernier, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture a acté le départ d'Emmanuelle Pireyre de sa présidence, après six années en poste et « d'investissement au service de l'association et de l'interprofession du livre ».

Financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la Culture, via la Direction régionale des affaires culturelles, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture met en œuvre des actions de coopération, d’information, de formation, de conseil et de promotion en faveur du livre et de la lecture, en organisant par ailleurs un lieu d’échange et de réflexion prospective.

La nouvelle présidence de l'association est assurée par Catherine Benod, bibliothécaire. Elle a commencé sa carrière en bibliothèque en 2003, en tant que responsable du secteur adolescent de la Bibliothèque municipale d'Oullins, dans le sud-ouest lyonnais, avant 8 années à Conflans-Sainte-Honorine.

En 2018, elle revient en Auvergne-Rhône-Alpes en tant que directrice de la Médiathèque départementale de la Haute-Loire. C'est peu après qu'elle est élue au Conseil d'administration de l'association, dont elle devient une trésorière particulièrement active dès 2021.

Bureau élu lundi 29 avril 2024 :

Présidente : Catherine Benod

Vice-Présidentes : Emmanuelle Pireyre, Françoise Muller

Secrétaire : Pierre Crooks

Secrétaire adjoint : Yann Nicol

Trésorier : Michel Mourot

Trésorier adjoint : Michel Bastrenta

Photographie : Bourg-en-Bresse (illustration, thierry llansades, CC BY-NC-ND 2.0)