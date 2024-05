Les ventes du livre de Meurice tombées dans l'oreille d'un Praud (assez anti...)

À quand la sortie par une plume habile, d’un Meurice, contre-enquête — l’humoriste étant originaire de Chenôve en Côte-d’Or, on suggérera même Meursault, contre-enquête, s’il aime le vin blanc et que Kamel Daoud est d’accord. Donc nouvel énième rebondissement dans les aventures de Guillaume : le passage involontaire dans l’émission de Pascal Praud, L’Heure des pros, sur Cnews.

Le présentateur, en poste depuis 2016, avait été plaisamment qualifié de « Michel Drucker des réactionnaires », tant il occupe une place prépondérante dans l’empire Vivendi.

En matière d’édition, Pascal Praud n’a jamais fait de vagues. Notons simplement qu’il eut le plaisir de dîner à de nombreuses reprises avec Gabriel Matzneff, qui cite nommément le journaliste dans ses carnets (publiés chez Gallimard). Mais en jurant depuis qu’on lui a fait remarquer ce point qu’il ignorait tout des penchants pédocriminels de l’écrivain.

De là cette récente séquence sur CNews où Praud s’en prend à Meurice – rappelons que ce dernier, au cours des semaines passées a éminemment agité France Inter et Radio France : un appel à la grève en soutien à l’animateur suspendu est prévu le 12 mai.

Rappelons aussi que Cnews appartient à Vivendi et qu'un précédent livre de Guillaume Meurice fut éjecté du catalogue d'une maison du groupe Editis, suite à de pressions exercées par Editis, alors encore propriété de Vincent Bolloré. Une plainte en avait découlé, dont Denis Olivennes nouveau patron d'Editis, sera comptable.

Toi, mon semblable, mon frère

En publiant Dans l’oreille du cyclone, Meurice proposait sa propre version de la « tempête médiatique » qui suivit sa blague suggérant pour Halloween « le déguisement Netanyahu qui marche pas mal. Vous voyez qui c’est ? Une sorte de nazi, mais sans prépuce ». Une saillie qui le conduisit devant la police judiciaire.

Alors pourquoi Pascal Praud a-t-il tenu à ce 6 mai, à commenter les ventes de ce témoignage ?

D’abord, l’animateur était mentionné en référence et en exergue : « On peut pu rien dire ! », citation à vérifier. Ensuite, les premières pages de l’ouvrage s’ouvrent sur les réactions de Praud, qui dès le 30 octobre affirme : « Ce qu’a dit monsieur Meurice est une ignominie. » Le costard que Meurice lui taille dans l’ouvrage était trop grand pour que la victime ne tente pas la basse vengeance.

Et Pascal Praud, ce 6 mai, d’avancer un nombre de 8700 exemplaires écoulés, d’après les données du panelliste GfK. Il faudra toutes les réactions d’invités pour lui expliquer que le chiffre est loin d’être négligeable, voire qu’« aujourd’hui c’est énorme ». Mais Praud en rajoute : « Les amis, moi je veux bien qu’on fasse 8700, quand.. euh… C’est quand même pas un succès, 8700 ? »

Les fameux amis lui remettront les idées en place, loin d’apporter le soutien que le présentateur espérait manifestement.

Il serait trop fastidieux d’expliquer comment un succès se mesure — entre l’avance sur droit, le point mort et le reste. L’ouvrage, sorti le 15 mars, est indiqué à 8062 ventes sur Edistat, donnée qui aurait peut-être mieux servi la thèse de Praud (hmmm…).

Ce qui s’observe objectivement, c’est que le titre n’a pas atteint les ventes des précédents livres signés Meurice : en mai 2019, avec Charline Vanhoenacker et Cami, il avait publié Le cahier de vacances de Manu, avec 58.793 exemplaires. Le roi n’avait pas ri (Lattès, mars 2021), affiche presque 54.000 ventes, cumulant poche et grand format. Etc.

Il aurait été louable et plus fair-play, surtout pour un ancien de Telefoot, de souligner que les ventes de Dans l’oreille du cyclone abonderont un fonds reversé à Médecins du Monde. On siffle un hors-jeu ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0