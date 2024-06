Partage de la valeur : la chaine du livre à l'heure des comptes

Partage de la valeur. L'expression fait florès dans le secteur du livre, depuis le début de cette année 2024. En février dernier, le Syndicat national de l'édition, pour nourrir les discussions avec les organisations d'auteurs sur les conditions contractuelles et les niveaux de rémunération, publiait une étude sur le partage de la valeur entre auteurs et éditeurs.

Écrire que le document suscita une polémique serait un doux euphémisme. La totalité des organisations d'auteurs pointa alors un éclairage « partiel et biaisé », pour reprendre l'expression de l'Association des traducteurs littéraires français (ATLF). D'après les auteurs, un certain nombre de paramètres n'ont pas été pris en compte par le SNE, ou présentés d'une manière insatisfaisante, malgré la défense de l'organisation professionnelle.

Les questionnements sur le partage du prix du livre entre les acteurs de la chaine s'étendent désormais à la librairie. Le Syndicat de la Librairie française (SLF) a en effet lancé un appel à la solidarité de la chaine, et particulièrement des éditeurs et des distributeurs.

Des acteurs en paupérisation

Les interrogations autour de la répartition de la valeur du livre découlaient, côté auteurs, d'un constat de « fragilisation économique », documenté, notamment, par une étude du ministère de la Culture en 2016, rappelle Christophe Hardy, président de la Société des Gens de Lettres (SGDL). « Depuis, nous faisons des propositions sur le partage de la valeur, dans le cadre d'un dialogue entre auteurs et éditeurs. »

Cette paupérisation des auteurs serait aujourd'hui partagée par la librairie, dont les marges commerciales, déjà faibles, sont mises sous pression par une hausse des charges. Ce qui fait dire à Frédérique Pingault, de la Librairie du Tramway à Lyon, qu'elle « a le sentiment de vivre la paupérisation des libraires depuis mon rachat de cette enseigne il y a 14 ans ».

« Cette vocation, ce métier passion l'est un peu moins maintenant. On demande à nos libraires d'être des couteaux suisses, de vendre des livres exigeants, des fonds exigeants, d'animer des rencontres... Et, dans les faits, les acteurs qui sont les mieux rémunérés sont les gros faiseurs, qui se contentent du quantitatif. Nous, libraires indépendants, ne pouvons pas lutter. »

Une référence aux points de remise accordés par les éditeurs aux libraires sur le prix public hors taxe des ouvrages : s'il peut atteindre 36 % et parfois plus, il stagne souvent autour des 30 % et ne dépasse que rarement les 40 %. Au vu de la situation délicate des librairies, le SLF a demandé un effort aux maisons d'édition, pointant les groupes Hachette et Media-Participations.

Repenser un modèle

Dominique Tourte, venu porter la voix des maisons d'édition indépendante en tant que directeur général de la fédération qui les représente (FEDEI) fait état de « coûts de production qui ont assez fortement augmenté et des tensions de trésorerie conséquentes ».

S'y ajoutent, selon lui, des taux de retour des ouvrages des indépendants en hausse, ainsi qu'une « invisibilisation liée à une concentration : nous apparaissons très difficilement sur les tables des libraires », indique-t-il. Lors des Rencontres nationales de la librairie et même avant, le Syndicat de la Librairie française a réclamé « une baisse drastique de la production », demande essentiellement adressée aux éditeurs aux ambitions industrielles.

De gauche à droite : Fabrice Piault, Dominique Tourte, Françoise Benhamou, Alexandra Charroin-Spangenberg, Frédérique Pingault, Renaud Lefebvre, Christophe Hardy, le 17 juin 2024 à Strasbourg

Frédérique Pingault abonde, en soulignant que les quelques fléchissements de la production, çà et là, ne permettent pas de modifier la trajectoire d'un secteur du livre lancé à pleine vitesse, au risque d'aller droit dans le mur.

Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l’édition, rappelle quelques chiffres tirés de l'étude de l'organisation professionnelle, assurant que la marge finale des maisons d'édition reste de l'ordre de 5 % et que « la première sanction d'un livre qui ne fonctionne pas, c'est l'éditeur qui la subit ».

La distribution en question

Les regards autour de la table ronde et dans la salle se tournent bientôt vers la distribution, un maillon de la chaine qui n'est pas représenté. « De l'argent dans le livre, il y en a et on sait où il est », assure une intervenante au sein du public.

Parallèlement à l'économie du prototype qui régit le livre [des dépenses de création effectuées sans connaissance de la capacité du bien à rencontrer une demande, NdR] se serait ainsi créée une « économie du flux », comme l'explique Christophe Hardy, basée sur la distribution des livres.

« Cette économie de flux a besoin de production pour fonctionner, ce qui peut conduire à l'inondation des tables des libraires. Hachette Livre, par exemple, fait moins de marge que Hachette Distribution, mais c'est la même holding », soulève-t-il.

Au moment où Hachette est pointé du doigt pour ne pas accorder une remise suffisamment généreuse aux libraires et où certains libraires tentent une trêve des nouveautés pour questionner à qui profite la surproduction, la distribution se trouve logiquement mise en cause.

Ici aussi, certains acteurs de moindre envergure, comme l'indépendant Serendip, indiquent ne pas dégager une marge confortable — elle serait de 0,03 % pour celui-ci.

Tandis que plusieurs intervenants réclament des chiffres sur la marge de la distribution — une étude prévue par le ministère de la Culture pourrait lever quelques incertitudes sur le sujet —, Renaud Lefebvre assure que « la mine d'or n'est pas peut-être pas celle que vous imaginez ».

Prenant comme exemple l'annulation du transfert du site logistique de Maurepas du groupe Hachette, en début d'année 2024, ou l'absence de prime d'intéressement chez Interforum, il précise que l'activité souffre aussi de l'augmentation des charges salariales et de la hausse des coûts de l'énergie : « Cessons de préjuger que des trésors de guerre existent », affirment-ils.

Vers un livre plus cher ?

Si le gâteau ne peut pas être partagé selon de nouvelles modalités, alors peut-être faut-il un plus gros gâteau. Alexandra Charroin-Spangenberg, codirigeante de la Librairie de Paris à Saint-Étienne, vice-présidente du SLF et présidente de sa commission sociale, met ainsi en avant le prix du livre.

« Si l'on continue à dire que le livre doit être moins cher, à force, on délocalise les métiers. Il y a un moment où, collectivement, il sera nécessaire de redonner une valeur au livre, pour rémunérer le travail des gens, un travail de qualité. » Bientôt lancée dans de nouvelles négociations professionnelles, elle ne dissimule pas son appréhension : « Je vais me retrouver face à des gens à qui je ne peux rien offrir. »

Souvent à la traine derrière le niveau de l'inflation, le prix du livre a connu des hausses exceptionnelles en 2022 et 2023, mais les libraires demandent une augmentation plus importante.

Frédérique Pingault, citant la loi sur le prix unique du livre de 1981, rappelle que les éditeurs, en fixant le tarif, sont tenus de prendre en compte « la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre ». « L'augmentation du prix des livres n'est pas un gros mot, et il revient à l'éditeur d'augmenter les prix de vente en période d'inflation » pour garantir la rémunération de l'ensemble des acteurs, assure-t-elle, en citant « quelques niches à augmenter », comme les textes du domaine public au format poche.

Des voix s'élèveront dans la salle pour souligner que les ouvrages semblent déjà coûteux pour un certain nombre de Français, quand « le développement du livre d'occasion donne un signal assez net sur la sensibilité d'une partie des lecteurs au prix », rappelle Renaud Lefebvre.

