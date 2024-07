L'ouverture de la médiathèque James Baldwin à nouveau reportée

Tout premier établissement du genre dans le XIXe arrondissement, la Médiathèque James Baldwin est implantée dans un coin de verdure au nord-est de Paris. Le bâtiment est labellisé pôle sourd, et accueillera des collections enrichies autour de quatre « axes forts » : les cultures LGBTQIA+, du féminisme, l’écologie et l'exil et la migration, avec notamment un lien étroit avec la Maison des Réfugiés.

L’objectif du projet affiché par la mairie est de « réparer une injustice et faire progresser concrètement l'équité territoriale ». Mais sa concrétisation peine à arriver. « Nous avons promis une médiathèque et nous nous apprêtons à ouvrir un hangar », alarme auprès de Télérama une membre de l’équipe, qui explique le mouvement de grève empêchant l’inauguration du lieu.

Travaux retardés, sous-effectif, rayons incomplets...

Les syndicats (Supap-FSU, FO, et CGT) refusent « une ouverture dans des conditions dégradées » et ont publié un communiqué le 3 juillet exprimant leur mécontentement. Ils ont organisé deux journées de mobilisation les 23 mai et 7 juin, et appelaient à une grève du réseau des bibliothèques parisiennes ce samedi 6 juillet à 13 heures, espérant reporter l’ouverture à septembre.

La Ville de Paris, qui insistait cependant sur l’importance de l’ouverture estivale, notamment en raison de la fermeture de la bibliothèque de la place des Fêtes depuis avril, a été contrainte à annuler l’ouverture.

Une employée de la médiathèque réagit aux critiques : « On nous reproche de vouloir être parfaits pour l’ouverture. Mais nous cherchons simplement à accueillir les usagers dans des conditions décentes, à assurer notre mission de service public ».

Fin juin, il restait encore des collections à installer, notamment sur les axes forts de la médiathèque, répertorier, et commander, tandis que des exercices d’évacuation venaient tout juste d’être effectués.

« À cause d’une désorganisation flagrante qui n’est pas de notre fait, nous avons pris du retard. Nous avons désormais besoin de temps pour nous coordonner, nous préparer à l’accueil du public, à répondre à ses questions », ajoute-t-elle.

Les équipes de la médiathèque déplorent également un manque d’effectif. La municipalité avait annoncé la création de quarante-deux postes, mais seuls trente-sept agents sont actuellement en poste, les derniers recrutements étant toujours en cours.

