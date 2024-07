Menaces de mort : Le Prix Albert Londres et la Scam portent plainte

Dans cette liste de la honte, plus disponible aujourd'hui, se trouvent des lauréats du Prix Albert Londres et des membres de la Scam, motivant les deux organismes à s'associer pour réagir judiciairement.

Cependant, pour l'adjointe au directeur de la communication Cristina Campodonico, contactée par ActuaLitté, « Il est essentiel de comprendre le piège potentiel dans lequel il ne faut pas tomber : celui de la réaction impulsive ».

Elle s'explique : « Porter plainte est une réponse judicieuse et mesurée ; il est crucial de ne pas succomber à la haine ni d’engager des représailles qui pourraient mener à un cycle de violence exacerbé par les réseaux sociaux. »

"Ces haines numériques"

Cristina Campodonico constate encore : « Les individus ciblés sur cette liste sont des personnes engagées, qui manifestent dans leurs écrits, textes et reportages un engagement ferme pour l'humanisme et contre l'homophobie. Ils ne sont pas neutres mais agissent en tant que citoyens actifs pour la démocratie, incarnant des valeurs progressistes et inclusives dans leur travail quotidien. »

En effet, Réseau libre a notamment ciblé les politiques Manuel Bompard, Alexis Corbière, Rachel Keke ou le communiste Ian Brossat, mais aussi 97 avocats. Parmi ces derniers, l'avocat pénaliste Yassine Bouzrou, connu pour avoir défendu plusieurs familles de victimes de violences policières, les journalistes Ariane Lavrilleux, Salomé Saqué, ou Nassira El Moaddem, des figures engagées comme Sophie Binet, ou encore des auteurs et autrices.

Hervé Brusini, président du Prix Albert Londres, abonde dans le sens de Cristina Campodonico : « La menace physique contre les personnes peut à présent se promouvoir dans notre société, grâce aux réseaux sociaux, et cela jusqu’à la préconisation des armes pour parvenir à ses fins. La provocation est évidente. Elle est en soi une forme de piège. » Et d'en conclure : « Elle appelle la simple réponse de l'état de droit en démocratie. Car, même si ces haines numériques n'inondent pas le pays, elles l'imbibent. »

Dans leur communiqué, la Scam et le Prix Albert Londres affirment enfin : « On sait ce que peuvent susciter ces déjections de violence sur des esprits déséquilibrés. Via leurs membres ciblés, la Scam et le Prix Albert Londres sont visés. La réponse ne peut qu’être celle du droit et de la justice. Des procédures judiciaires sont en cours. Pleinement solidaire, la Scam mobilisera tous ses moyens pour s’y associer et soutenir les personnes concernées. »

Un site hébergé en Russie

Suite à une menace initiale le 3 juillet, un article d'un certain « Léon », publié le 8 juillet dernier, indiquait que les résultats des législatives offraient deux options : « Soit on prend acte et on décide de laisser faire en se contentant de se protéger avec les siens, soit on décide de mettre au pas ce troupeau de connards avec les seules méthodes restantes et que je vous laisse imaginer. » L'article précise que la seconde option « impose des attaques généralisées non ciblées »...

L’auteur a par ailleurs exprimé un « immense plaisir » à l’idée de voir des « djihadistes » lancer une attaque semblable à celle du Bataclan pour punir les Français favorables à l’immigration. Il suggère de « se protéger et protéger les siens MAIS tout en attaquant régulièrement non pas des cibles au hasard parmi les 95 % de connards, mais des cibles qui assument leur statut d’ennemi », incluant « des avocats, journalistes, associatifs et politicards de second ordre ».

Après avoir dressé une liste d'avocats "à éliminer", le site d'ultradroite "Réseau Libre" appelle au meurtre de plusieurs personnalités politiques de gauche en publiant leurs adresses.



Ce site doit être fermé de toute urgence, ce sont des dégénérés. pic.twitter.com/SQoZdh4k4v — Random OSINT (@osint_random) July 8, 2024

Depuis le mardi 9 juillet, Réseau libre a restreint l'accès à ses articles, qui ne sont désormais plus disponibles publiquement. Depuis que l'affaire a gagné en visibilité, l'accès au site est bloqué en Europe, même via des VPN.

Ce site, originellement nommé EuroCalifat, est un site d'extrême droite français hébergé en Russie, créé à l'été 2015. En 2019, il est révélé que le site est administré par Joël Michel Sambuis, un Français en exil en Russie de 64 ans, impliqué dans divers délits, et résident du pays de Vladimir Poutine depuis 1998. En 2019 toujours, Mediapart évoque ce site dans une grosse enquête.

Joël Michel Sambuis est également lié à la création de sites islamophobes et suprémacistes, dont le site néonazi SOS Racaille. Pour ce site qui reprenait les codes visuels du site de SOS Racisme, il avait été condamné en 2006 à une amende de 12.000 euros.

Après une pause de cinq ans, Réseau libre est relancé en 2023 avec une rhétorique haineuse ciblant étrangers et minorités, tout en offrant des conseils sur des techniques de survie et de combat. Selon Street Press, il y a été lancé en décembre 2023 un projet violent nommé « Opération V ». Il prévoit, d'après le média d'investigation, des expéditions punitives contre ceux perçus comme ennemis par le site, notamment des journalistes et politiciens. Ce projet aurait été financé par un mystérieux mécène s'identifiant comme un patriote français, qui a promis des fonds pour exécuter ces attaques.

La plainte des 44 plaignants est portée par l'avocat Joseph Breham du cabinet Ancile Avocats, lui-même plaignant. Une autre plainte collective a été déposée le même jour par le cabinet Brengarth & Bourdon auprès du parquet de Paris, pour « menaces de mort » et « provocation de commettre un crime ou un délit ». Deux cabinets d'avocats supplémentaires travaillent également sur des poursuites et d'autres noms sur la liste, comme la militante écologiste Camille Étienne, ont porté plainte individuellement.

Crédits photo : Jeanne Menjoulet (CC BY 2.0)