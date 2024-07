En Russie, 6 ans de prison pour la dramaturge Svetlana Petriïtchouk

Organisé à huis clos ce lundi 8 juillet, le procès de la dramaturge Svetlana Petriïtchouk, 44 ans, et de la metteuse en scène Evguenia Berkovitch, 39 ans, a débouché sur une condamnation à six années de prison pour les deux accusées.

Emprisonnées depuis mai 2023, les deux femmes étaient accusées d'« apologie du terrorisme » pour une pièce montée en 2020, intitulée Finist, le clair faucon, rappelle l'AFP. La sentence prononcée est particulièrement sévère, puisqu'elle correspond à la réquisition de la procureure et équivaut presque à la peine maximale prévue.

La pièce de théâtre en question aborde des thématiques comme l'embrigadement et la radicalisation, en montrant le parcours de femmes russes convaincues par des jihadistes de les rejoindre en Syrie. La dramaturge Svetlana Petriïtchouk avait défendu son œuvre en mai dernier, devant le tribunal, assurant que celle-ci ne justifiait en rien le terrorisme. Au contraire, l'objectif était « d'attirer l'attention et d'éclairer sur ce problème ».

Des voix dissidentes

Derrière l'accusation relative à la pièce se profile une répression de la parole contraire à la propagande du régime de Vladimir Poutine. La metteuse en scène Evguenia Berkovitch, également poète, a en effet signé de nombreux textes évoquant l'offensive russe en Ukraine et ses conséquences pour les peuples ukrainiens et russes.

Le pouvoir russe s'était alors assuré de pouvoir réduire au silence les deux artistes, par leur arrestation, mais aussi en les inscrivant sur la liste des personnalités considérées comme « extrémistes et terroristes », limitant ainsi leurs possibilités de retrait d'argent à 10.000 roubles par mois, soit une centaine d'euros.

Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a vivement dénoncé la condamnation de Svetlana Petriïtchouk et Evguenia Berkovitch, qu'il considère comme une marque de « la dérive répressive du régime russe », selon un communiqué publié ce 9 juillet.

« La France salue le courage des voix libres qui se sont exprimées en soutien des artistes et se tient aux côtés de tous ceux qui poursuivent en Russie leur combat pour leurs droits et libertés, au péril de leur liberté et parfois de leur vie. Elle rappelle à la Russie ses obligations en matière de droit international et de respect des droits et libertés fondamentaux et lui enjoint de libérer immédiatement et inconditionnellement tous les prisonniers politiques », poursuit le Quai d'Orsay.

Répression systématique

En septembre 2023, dans le cadre de la 54e session du Conseil des droits de l’homme, l'Organisation des Nations Unies avait pris connaissance d'un rapport de l'experte Mariana Katzarova sur la situation des droits de l'homme en Russie.

Dans son relevé des stratégies du pouvoir russe pour asseoir son autorité, Mariana Katzarova, forte de son expérience de journaliste en Bulgarie, déplorait « la diversité des tactiques destinées à contrôler l'expression artistique et à décourager la dissidence politique des figures culturelles, dont les procédures administratives ou judiciaires déclenchées à des fins politiques, l'annulation d'interventions publiques ou [...] le contrôle renforcé de l'État sur les institutions culturelles ».

Le qualificatif d'« agent étranger », utilisé par l'État russe afin de contraindre les individus à respecter plusieurs mesures, sous peine de poursuites et d'amendes, comme la diffusion d'un message qui rappelle ce statut avant toute intervention publique, fait partie des instruments de cette répression.

