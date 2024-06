Achat de livres : des solutions pour les collectivités

Solder : un terme que l’on connaît dans le textile où durant des années, des campagnes de communication entière déclenchaient l’afflux de consommateurs dans les commerces. Dans l’industrie du livre, le terme retrouve ses lettres de noblesse, à mesure que des marchés nouveaux émergent – notamment poussés par des motifs économiques.

Structure et transparence

« En reprenant l’activité d’une entreprise fondée en 1979, j’ai en priorité cherché à ce que l’on améliore les outils, afin de professionnaliser notre métier », nous indique Daniel Rozenblum, président de Expodif. « Pour ce faire, il fallait des outils numériques fiables, qui restaient à développer, autant que des informations utiles aux clients. »

En se connectant aux bases de données de Dilicom et de ORB (Decitre Interactive), Expodif s’engageait dans « une transparence indispensable. Notamment pour ce qui touche aux arrêts de commercialisation, qui représentent l’une des sources principales de notre offre ».

Cette multiplication des données fournies aux acheteurs est devenue un élément majeur dans le fonctionnement de l’entreprise. « Que cela concerne les arrivages de livres, la mise à disposition de fiches produits ou encore les volumes disponibles et les solutions de prescriptions : nous travaillons à fournir des informations jusqu’à la progression de la commande, pour garantir un service optimum. »

Simplifier les processus

De la sorte, tous les processus possibles ont basculé sur une numérisation intégrale : « Des investissements significatifs, mais qui aboutissent à des solutions simples et fluides, pour chacun. » Un choix qui coïncide avec les investissements réalisés : des équipes internes et externes pour assurer tant le volet marketing que la relation avec les clients. « Notre activité implique de répondre aux usages et besoins des acheteurs. »

Crédits photo : Daniel Rozenblum © Expodif

Avec une demande du côté des collectivités qui grandit, cette approche fait florès. Cécile Coulpied, coordinatrice du Réseau des Bibliothèques des Villes Sœurs (Hauts de France), l’explique : « Lors de la constitution de notre réseau de neuf établissements, l’une des directrices nous a recommandé Expodif, avec qui elle travaillait dans son ancien poste à Paris. »

Voilà huit ans désormais que le réseau profite de cette offre pour ses collections – ainsi que des rendez-vous réguliers mis en place. « Nous y découvrons les ouvrages en même temps : dans notre politique d’achat, cela permet d’éviter les doublons. Ainsi, chaque établissement dispose de son propre bon de commande et nous faisons circuler les titres selon les besoins. »

L'enjeu économique premier

Professeur documentaliste à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, Claire Edelin abonde. « J'utilise Expodif essentiellement pour une distribution des prix de fin d'année scolaire pour le lycée dans lequel je travaille comme professeur documentaliste. »

Ses besoins sont clairs : « Acheter un grand volume de beaux livres à des prix peu élevés, en excellent état, et si possible dans des champs disciplinaires relativement scolaires (arts, littérature, science...) ou en rapport avec la culture et les projets de l'établissement. »

Une étude émanant du ministère de la Culture montrait qu’en 2022, le budget d’acquisition des bibliothèques et médiathèque en France représentait 7,4 % des coûts de fonctionnement. Compléter ses collections, en ménageant les enveloppes disponibles s’impose : « Le premier enjeu est économique, c’est une évidence », appuie Cécile Coupied.

Et d’ajouter : « Nous sommes en milieu rural, avec des ressources modestes : cette solution est avantageuse, d’autant qu’elle s’accompagne de véritables conseils. » Un plus qui se retrouve aussi chez les libraires, pour les achats de livres neufs, mais les équipes commerciales « se rendent dans nos établissements, et l’on accède aux ouvrages plus facilement ».

Aider les collectivités

D’autres structures pointent la diversité de l’offre, autant que la qualité des objets et des éditeurs que propose Expodif. « Nous comptons près d’une centaine de maisons partenaires, soit une base solide d’éditeurs dont nous valorisons les publications. Et il ne se passe pas une semaine sans que l’on ait à répondre à de nouvelles sollicitations : parfois nous savons faire, parfois non », précise Daniel Rozenblum.

Fort de quelque 2000 références (adultes et jeunesse), avec un service en ligne exposant l’intégralité des titres, régulièrement mise à jour, c’est sur internet que la société a misé pour faciliter la vie des collectivités. Et comme tout outil est perfectible, les clients montrent une exigence de bon aloi : « Il serait pratique de consulter le contenu des ouvrages directement ou de sélectionner l’affichage de seules acquisitions récentes », relève Claire Edelin.

Des éléments dont les équipes sont conscientes et qu’elles affinent avec le temps. « Quand la notion de seconde vie prend une part de plus en plus importante dans notre société, nous nous efforçons de fournir la solution la plus commode pour les collectivités », insiste Daniel Rozenblum.

« Nous entretenons une relation privilégiée avec les collectivités, dans leur plus grande diversité – crèches, écoles maternelles et primaires, collèges, lycées, mairies, intercommunalités, bibliothèques, médiathèques », précise-t-il. « Au sein du groupe Expodif, nous comptons quelque 200 partenaires de toutes tailles qui nous font confiance chaque année. »

« En moyenne, nos livres sont vendus entre 40% et 80% moins cher que le prix d’origine fixé par l’éditeur. C’est la première étape. Si sur ce point, nos partenaires sont satisfaits, alors je me réjouis qu’il nous reste encore des améliorations possibles pour remplir plus de critères encore. »

Crédits photo © Expodif