La Prix Nobel Alice Munro aurait caché l'agression sexuelle de sa fille

« Je voulais aussi que cette histoire, mon histoire, devienne une partie des récits que les gens racontent à propos de ma mère », explique la victime présumée auprès du quotidien canadien, et de continuer : « Je ne voulais plus jamais assister à une autre interview, biographie ou événement qui ne confronte pas la réalité de ce qui m'était arrivé, et le fait que ma mère, face à la vérité sur ce qui s'était passé, a choisi de rester avec et de protéger mon agresseur. »

Elle partage encore : « Je voulais aussi que cette histoire, mon histoire, fasse partie des histoires que les gens racontent sur ma mère. »

Une plainte en 2005

En 1976, le beau-père d'Andrea Robin Skinner, Gerald Fremlin, alors âgé d'une cinquantaine d'années, entrait dans sa chambre pour l'agresser sexuellement pendant qu'elle dormait dans la maison familiale de Clinton, en Ontario. La jeune fille avait préalablement révélé ces agressions à son père, James Munro, qui, selon elle, n'en a jamais informé Alice Munro.

Au fil des ans, son beau-père a continué à se comporter de manière inappropriée envers elle, en lui faisant des avances, en s'exposant et en lui parlant des jeunes filles du quartier qui lui plaisaient, témoigne encore Andrea Robin Skinner. Les abus cessèrent lorsque cette dernière atteignit l'adolescence, mais elle développa des symptômes tels que la boulimie, l'insomnie et des migraines, qu'elle attribue à ces traumatismes, toujours selon la fille de la Prix Nobel 2023.

Andrea Robin Skinner se distança de sa famille en 2002, après avoir informé son écrivaine de mère qu'elle ne laisserait pas Gerald Fremlin approcher ses enfants. Cependant, après avoir lu une interview où Alice Munro parlait positivement de son mariage, Skinner emmena les lettres de Fremlin à la police en 2005.

Elle porta ainsi l'affaire devant la justice. Son beau-père, alors âgé de 80 ans, fut accusé d'attentat à la pudeur envers sa belle-fille et plaida coupable. Il fut condamné à une peine avec sursis et à deux ans de probation. Alice Munro resta à ses côtés jusqu'à son décès en 2013.

"Le silence a continué"

Andrea Robin Skinner aurait pour la première fois informé sa mère des abus en 1992, lorsqu'elle était dans sa vingtaine, à travers une lettre après qu'Alice Munro a exprimé de la sympathie pour un personnage d'histoire victime d'abus similaires.

Alice Munro quitta temporairement Gerald Fremlin, qui reconnut les abus dans des lettres, mais rejeta la faute sur Skinner. Il écrivait : « Si le pire devait arriver, j'ai l'intention de rendre cela public », ou « je rendrai disponibles pour publication certaines photographies... notamment une d'Andrea en sous-vêtements ».

Elle affirmait avoir été « informée trop tard », qu’elle l’aimait trop et que « notre culture misogyne était à blâmer si j’attendais d’elle qu’elle abandonne ses propres besoins, se sacrifie pour ses enfants et pallie les faiblesses des hommes », a révélé la fille de l'écrivaine.

Cette dernière raconte encore : « J'étais... accablée par son sentiment de préjudice personnel. Elle pensait que mon père nous avait fait garder le secret pour l'humilier. Elle me parlait d'autres enfants avec lesquels Fremlin avait des 'amitiés', soulignant qu'elle se sentait personnellement trahie. Se rendait-elle compte qu'elle s'adressait à une victime, à son propre enfant ? Si c'était le cas, je ne le ressentais pas. »

Et de conclure qu'il l'avait décrite, à l'âge de neuf ans, comme un « destructeur de foyer » et l'accusait d'avoir envahi sa chambre pour « une aventure sexuelle »... Andrea Robin Skinner a enfin souligné que le silence a continué même après la mort de Fremlin, en raison de la renommée de sa mère.

Une écrivaine plébiscitée

Alice Munro, autrice canadienne lauréate du Prix Nobel de Littérature en 2013, est décédée le 13 mai 2024 à 92 ans, laissant un riche héritage littéraire. Sa capacité à peindre des portraits psychologiques complexes et à saisir l'essence des expériences humaines dans le cadre restreint de la nouvelle fait d'elle une figure marquante de la littérature mondiale.

Née en Ontario le 10 juillet 1931, elle commence à écrire durant son adolescence et publie sa première nouvelle à l'université. Elle obtient une reconnaissance rapide avec son premier recueil La Danse des ombres heureuses, publié en 1968, qui reçoit le Prix du Gouverneur général. Elle se distingue par ses nouvelles explorant la complexité humaine à travers des vies apparemment banales.

En 1971, elle publie son unique roman Lives of Girls and Women. Alice Munro est devenue une référence littéraire, influençant de nombreux écrivains contemporains. En 2013, l'Académie suédoise salue sa capacité à traiter des problèmes relationnels et moraux, renforçant ainsi sa notoriété internationale. Son œuvre, traduite et rééditée, continue de marquer la littérature contemporaine.

Des œuvres telles que Fugitives et Trop de bonheur, sont célébrées pour leur exploration riche et nuancée de la condition féminine, des dilemmes moraux et des intrications du destin individuel.

Les récits de Munro sont souvent ancrés dans les petites villes du Canada, reflétant les nuances de la vie quotidienne avec une acuité et une empathie qui transcendent leurs cadres spécifiques. Son écriture, empreinte de subtilité et de profondeur, explore les thèmes de la mémoire, du temps qui passe, et des relations interpersonnelles, tout en révélant les conflits internes de ses personnages.

Crédits photo : Andreas Vartdal (CC BY-SA 2.5)