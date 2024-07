En Floride, Ron DeSantis coupe toutes les subventions à la culture

Au sein du propre camp du responsable républicain, l'incompréhension règne après son opposition au versement de 32 millions $ de subventions. Ces dernières revenaient à des associations, des organisations non gouvernementales et autres organisateurs de festivals et de diverses manifestations.

Festival sexuel et approximations

Le choix de DeSantis est d'autant plus étonnant que les 32 millions $ pèsent relativement peu dans le budget total de l'État, arrêté à 116,5 milliards $. Une goutte d'eau, donc, mais qui permettait à de nombreuses structures de garder la tête hors de l'eau et, surtout, de poursuivre leurs activités culturelles et artistiques.

Interrogé à l'occasion d'une conférence de presse, le jeudi 27 juin, le gouverneur de la Floride a fait référence au festival Tampa Fringe, qui s'est déroulé au début du mois de juin, indiquant qu'il s'agissait d'un usage « inapproprié » de l'argent public. « C'est une espèce de festival sexuel, où ils font toutes sortes de choses », a résumé DeSantis.

« Quand je vois que de l'argent est dépensé là-dedans, je me dois de m'y opposer, au nom des contribuables, et dire : “En fait, ce n'est pas comme cela que l'argent public devrait être dépensé” », a poursuivi le gouverneur.

Le festival Tampa Fringe a tenu à apporter quelques précisions, dans un communiqué, indiquant qu'un spectacle avait particulièrement attiré l'attention : « Captain Havoc & the Big-Titty Bog Witches », satire comportant des éléments sexuels explicites, était réservé à un public âgé de plus de 18 ans. De plus, soulignent les organisateurs, l'argent public ne vient pas financer les spectacles — la vente de billets prend le relais — mais l'organisation et la logistique autour...

Tout est à refaire

La législature d'État avait adopté le budget de la Floride, mais le veto du gouverneur a remis en question la somme allouée à la culture et aux arts, qui ne s'élevait pourtant qu'à la moitié du montant recommandé par le ministère de la Culture de l'État de Floride...

Environ 600 organisations seront touchées par cette annulation des crédits pour la culture, dont les fonds seront limités jusqu'à la fin de l'année fiscale 2025. Autrement dit, si les affaires courantes pourront parfois se poursuivre, les investissements ne sont plus au programme, pour un grand nombre d'acteurs culturels de l'État.

« Cela nous complique grandement la tâche pour le paiement du loyer ou de nos salariés », avance Robert Kesten, directeur exécutif du Stonewall National Museum and Archives, un musée consacré à l'histoire LGBT qui reçoit environ 42.000 $ de l'État chaque année.

« DeSantis fait passer sa guerre culturelle à un autre stade », a commenté Katie Blankenship, directrice de PEN America Floride, auprès de l'Associated Press. L'organisation, qui lutte pour la liberté d'expression dans l'État, constate que la décision du gouverneur « laissera non seulement un champ de ruines derrière elle, mais vient s'ajouter à ses actes de censure et de mépris envers l'art, la littérature et la connaissance ».

Ron DeSantis fait en effet partie des responsables politiques américains les plus zélés en matière de censure au sein des bibliothèques, avec, dans son viseur, les ouvrages évoquant des personnes et thématiques LGBT, ou encore la lutte contre le racisme ou les violences sexuelles. Au prétexte de protéger les enfants, la Floride a institué plusieurs lois visant les établissements de prêt, publics ou scolaires.

Le secteur de la culture, en Floride, produirait environ 5,7 milliards $ de retombées économiques, dont 2,9 milliards $ des organisations à but non lucratif, et serait à l'origine de près de 91.000 emplois à temps plein...

Photographie : Ron DeSantis, en août 2022 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)