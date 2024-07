Combien gagne Bruno Le Maire avec ses livres ?

Publié pour la première fois en 2004 par les éditions Grasset avec le livre Le Ministre — alors centré sur Dominique de Villepin, dont Le Maire était le conseiller —, Bruno Le Maire est aujourd'hui à la tête d'une imposante bibliographie, riche de près d'une quinzaine d'ouvrages.

Certains d'entre eux ont été remarqués, comme Des hommes d'État (Grasset, 2008), salué à l'époque par le Prix de littérature politique Edgar-Faure, ou Musique absolue. Une répétition avec Carlos Kleiber (Gallimard, 2012), qui lui avait valu le Prix de la ville de Deauville.

Écrivain et ministre

Bruno Le Maire ne fait pas partie du club des millionnaires du gouvernement, où siège en bonne place Rachida Dati, mais il est membre d'un cercle bien plus privé, celui des représentants publics publiés. Et pas seulement pour des essais, puisqu'il a aligné les ouvrages chez Grasset et chez Gallimard, parallèlement à une production plus politique au Cherche-Midi ou chez Albin Michel.

Son rôle de ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique n'a pas entamé son rythme d'écriture, puisqu'il a publié 6 ouvrages depuis 2017... Une production qui n'avait pas manqué de susciter des commentaires, jusqu'au président de la République lui-même qui, en 2021, donnait un petit coup de griffe : « Mais les Français vont finir par se dire que les ministres ne foutent rien et qu’ils passent leur temps à écrire des livres », citait Le Canard enchaîné.

Pas vexé, BLM avait répondu quelques mois plus tard en déroulant un emploi du temps au cordeau : « La voie française [publié en 2024 chez Flammarion, NdR] a été écrit pendant les vacances de Noël. Au rythme de quatre à cinq heures par jour. Coucher à 22 heures, lever à 5 heures, et dès 5h30, je suis installé à ma table de travail au Pays basque pour écrire. »

2020, année faste

La déclaration d'intérêt de Bruno Le Maire affiche noir sur blanc ses rémunérations en droits d'auteur, entre 2019 et 2022.

Droits d'auteur déclarés par Bruno Le Maire à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le 30 avril 2024

L'année 2020 aura permis au ministre de l'Économie de tripler le montant de ses droits d'auteur, par rapport à 2019. Il touche en effet le fruit de son labeur pour Paul. Une amitié, paru en 2019 chez Gallimard et écoulé à 11.717 exemplaires grand format. Mais aussi pour Le Nouvel Empire. L'Europe du vingt-et-unième siècle, paru la même année, toujours chez Gallimard, qui a convaincu un peu plus de 3000 acheteurs (données Edistat).

Le bel élan de Paul s'est d'ailleurs prolongé sur 2021, renforcé par le succès de L'Ange et la Bête : Mémoires provisoires (Gallimard), paru en début d'année et qui a franchi la barre des 22.000 exemplaires vendus en grand format.

Un éternel soleil (Albin Michel), essai publié en fin d'année 2021, cette fois, a connu une vie commerciale plus modeste, avec 8670 exemplaires écoulés, ce qui explique sans doute le montant moindre des droits d'auteur versés l'année suivante.

Parallèlement à ses revenus d'écrivain, Bruno Le Maire a publié dans le même document (accessible à cette adresse), son salaire de ministre de l'Économie, qui, en un an, lui permet de gagner presque plus que ses droits d'auteur de quatre années réunis... Les auteurs, victimes d'un mouvement de paupérisation, savent ce qu'il leur reste à faire...

Rémunération de Bruno Le Maire en tant que ministre de l'Économie, dans sa déclaration à la HATVP

Photographie : Bruno Le Maire, en novembre 2023 (HM Treasury, CC BY-NC-ND 2.0)