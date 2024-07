“Biblis en folie”, des journées nationales des bibliothèques

Un an après une campagne de promotion, « Ma bibliothèque », qui n'a pas laissé un souvenir impérissable, le ministère de la Culture poursuit néanmoins ses efforts en direction des lieux de lecture publique.

La première édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques est ainsi annoncée par la rue de Valois, les 28 et 29 septembre 2024. « Partout en France, le public est invité à (re)découvrir sa bibliothèque de proximité et à participer aux nombreux événements festifs et gratuits qui lui sont proposés pour l’occasion », précise le ministère.

Des services à valoriser

Dans la lignée de la campagne de promotion menée en 2023, le ministère entend valoriser « la modernité de ce service public culturel essentiel » et « renforcer le lien entre les bibliothèques et leur public, à travers la découverte de la diversité des activités et des services proposés ». Les pouvoirs publics souhaitent aussi « promouvoir l’engagement de celles et ceux qui animent ces lieux au quotidien ».

À ce titre, les « nombreux événements festifs et gratuits » reposeront essentiellement sur les épaules des professionnels de la lecture publique, puisque la plateforme Biblis en folie « valorise en priorité les programmations existantes en les fédérant sur une plateforme dédiée », reconnait le ministère de la Culture.

Il entend inscrire cette célébration dans la durée, pour en faire une « des grandes manifestations culturelles mises en œuvre par le ministère de la Culture à l’instar de la Fête de la musique, des Journées européennes du patrimoine ou encore de la Nuit européenne des musées ».

L'affiche pour la première édition a été réalisée par l’illustrateur Loïc Froissart.

Un important réseau

D'après l'Atlas des bibliothèques territoriales, basé sur des données remontant à 2021, 15.500 établissements de lecture publique sont recensés sur le territoire français, avec, en moyenne, 23 lieux pour 100.000 habitants.

Plus une zone est densément peuplée, plus elle a de chances d'abriter une bibliothèque, voire plusieurs. Ainsi, neuf communes urbaines sur dix sont dotées d'un lieu de lecture publique, contre un tiers des communes rurales. Des disparités subsistent encore dans un maillage pourtant jugé assez fin du territoire.

97 % de la population française a accès à une bibliothèque à moins de 10 minutes en voiture, souligne le ministère de la Culture, et l'Atlas confirmait que « 2,2 millions de personnes n’ont pas accès à une bibliothèque en moins de 10 minutes en voiture », sur le territoire français. Considérant les préoccupations écologiques des professionnels de la culture, l'indicateur utilisé n'est d'ailleurs peut-être plus si pertinent...

À LIRE - “Ma bibliothèque” : le ministère de la Culture en (rase) campagne

Les campagnes du ministère de la Culture se déploient dans un contexte d'inflation et de hausses des coûts de l'énergie qui ne facilite pas les affaires des bibliothèques, en matière d'acquisitions. Parallèlement, certaines données interpellent, comme l'érosion du nombre d'inscrits dans les établissements, estimé à 5,8 millions de personnes par le ministère de la Culture en octobre 2023.

Toutefois, l'inscription ne doit pas masquer la fréquentation, plus difficilement mesurable. Les jeunes resteraient particulièrement attachés à leur bibliothèque, s'ils disposent d'un établissement de proximité : 70 % des 15-24 ans les fréquenteraient régulièrement, selon des chiffres qui remontent toutefois à 2017. D'après une enquête du ministère, plus récente, 49 % des 15-19 ans et 36 % des 20-24 ans ont fréquenté au moins une bibliothèque sur l'année écoulée et représentent les deux tranches d'âge qui, de loin, sont les plus présentes dans les établissements de lecture publique.

Photographie : Médiathèque Les 7 lieux, Bayeux (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)