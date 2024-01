Hachette annule le déménagement de sa distribution, pour l'instant

« Depuis avril de cette année, nous avons été soucieux des dérapages financiers du projet. C’est une saine décision de gestion que de l’arrêter pour mieux le repenser sans réduire pour autant nos ambitions de développement », explique le groupe Hachette Livre à ActuaLitté. L'initiative initiale, budgétée à 150 millions €, a révélé se chiffrer en réalité entre 300 et 350 millions €, un investissement jugé finalement trop élevé.

Selon L'Écho Républicain, il y a quelques jours encore, les services de développement économique de l'Agglomération du Pays de Dreux étaient en pleine finalisation de la vente du terrain aux investisseurs et promoteurs privés, qui avaient prévu de louer le site de Germainville à Hachette. La signature officielle de cet important projet pour la région de Dreux aurait même été programmée.

Arnaud Lagardère, PDG du groupe, aurait par ailleurs, dans un premier temps, validé la faisabilité du projet de déménagement auprès du comité central social et économique (CCSE) de son entreprise, et officiellement annoncé cette décision aux membres du Comité Social et Économique (CSE) de Hachette Maurepas le 11 janvier dernier, toujours selon le quotidien d'Eure-et-Loir. L'ensemble du personnel aurait ensuite été informé le lendemain, vendredi 12 janvier, lors de la cérémonie des vœux de nouvelle année.

Difficile déménagement

C'est en 2021 que la décision de transférer le centre de distribution et de logistique de Maurepas, où le groupe s'était établi depuis 1977, avait été annoncée aux 500 employés en contrat permanent et à la centaine d'intérimaires. Le groupe prévoyait alors de se relocaliser plus au sud dans les Yvelines.

L'entreprise avait à la base choisi de s’implanter à Allainville-aux-Bois, sur des terres agricoles de l’agglomération de Rambouillet Territoires : le projet avait finalement été annulé, sur intervention du préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot. Ce dernier avait expliqué : « Je n’ai pas la faculté d’interdire un permis de construire, mais faire une usine à la campagne sur des terres à blé ne me semblait pas judicieux. »

Et d'ajouter : « Dès l’été 2021, je n’ai fait que des mises en garde. La question de l’artificialisation des sols en Île-de-France et dans le Rambolitain est un sujet particulièrement sensible. Ils risquaient d’avoir des contentieux tous azimuts. » Il avait néanmoins exprimé ses regrets de perdre l'entreprise sur son territoire, notant que d'autres sites étaient disponibles près de Rambouillet.

En outre, malgré les tentatives des mairies de Maurepas et Coignières de persuader Hachette de rester, proposant même de modifier le plan local d'urbanisme pour accompagner l'expansion du groupe, les propositions avaient été rejetées par l'entreprise.

La suite ?

Hachette avait donc finalement choisi un nouveau site à Germainville, près de Dreux, à environ quarante kilomètres de l'emplacement actuel. Michel Guillo, représentant syndical SUD-Hachette Livre, avait estimé que ce nouvel emplacement aurait un impact moindre sur le personnel, car davantage de salariés résidaient près de Germainville.

La direction du groupe avait justifié ce déménagement par la recherche d'un terrain répondant aux exigences croissantes de services et de rapidité, tout en respectant les objectifs environnementaux de l'entreprise. Le nouveau site devait couvrir une vingtaine d’hectares et intégrer des technologies de pointe.

À LIRE - Hachette Livre se réorganise pour le marché anglophone

Interrogé sur la suite - rechercher un nouveau site pour Hachette, ou pourquoi pas rester à Maurepas ou dans les Yvelines - Hachette ne fait pas de commentaire pour le moment, étant en pleine phase de réflexion sur quelle suite donner à l'initiative.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)