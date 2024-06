Pour sa croissance, l'édition française dit merci à l'inflation

La croissance mesurée du chiffre d'affaires, en valeur, de l'édition française atteint 1,1 %, passant de 2,911 milliards € en 2022 à 2,944 milliards € en 2023, annonce le Syndicat national de l'édition dans son rapport statistique annuel.

Des chiffres gonflés par l'inflation

Comparée à 2019, dernière année de référence avant la pandémie, la croissance semble un peu plus solide, puisqu'elle s'établit à 4,9 % en valeur et 1,1 % en volume. Toutefois, les ventes d'exemplaires, en 2023, n'ont pas été à la hauteur, avec 439,7 millions d'exemplaires vendus contre 448,5 millions l'année précédente.

Le chiffre d'affaires des éditeurs se trouve donc « amélioré » par la hausse générale des prix des livres, estimée à 2,6 % par l'Insee et observée par d'autres acteurs, du ministère de la Culture aux librairies indépendantes. Cette augmentation des prix des livres reste toutefois inférieure à l'inflation générale, établie par l'Insee à 4,9 % en 2023.

Le chiffre d’affaires des éditeurs se compose du produit de la vente de livres (2,796 milliards €, + 1,22 % par rapport à 2022) et du produit des cessions de droits (148,3 millions €), quasi stable (- 0,12 %) face à 2022.

Les droits d'auteurs versés par les éditeurs équivalent en moyenne à 10,7 % de leur chiffre d'affaires en 2023, à 521,1 millions € en 2023, contre 513,8 millions € l'année précédente, soit une évolution de 1,43 %.

Le format poche privilégié

En période d'inflation et de hausse du coût de la vie, le report d'une partie des achats vers le poche n'est pas très étonnant. La croissance du chiffre d'affaires pour ce format spécifiquement s'établit à 2,08 %, pour 425,8 millions €, contre 417,2 millions € en 2022.

Ici aussi, les prix désorganisent les mouvements : le nombre d'exemplaires vendus est en effet en baisse, avec 114,6 millions d’exemplaires écoulés, contre 117,3 millions l'année précédente (soit un recul de 2,25 %).

Toutefois, un autre élément vient perturber le paysage : le manga, en fort recul en 2023, tire les chiffres du format vers le bas. Ainsi, hors mangas, le chiffre d'affaires du poche est en croissance de 4,85 %, et les ventes en volume de 0,77 %.

Le livre au format poche pèse 15,2 % des ventes en valeur et 26,1 % des ventes en volume, des poids « stables par rapport à 2022 », précise le SNE.

La littérature, premier segment

La littérature, reste le premier segment, en valeur, en hausse de 5 % par rapport à 2022 : si les romans contemporains sont un peu moins dynamiques en 2023 (11,8 % du CA pour 12,9 % des exemplaires vendus tout de même), les prix littéraires pèsent toujours très lourds.

Le roman noir et la science-fiction se détachent (entre 4,7 et 1,4 % du CA), mais la romance connait une forte croissance, avec les succès d'autrices best-seller, comme par exemple l'américaine Colleen Hoover ou la française Sarah Rivens, entre autres. De fait, le genre bénéficie d'une forte exposition, et donc d'un sacré coup de communication, sur les réseaux sociaux. Il représente en 2023 2,1 % du CA réalisé, et 2,9 % des exemplaires vendus.

Pour le format poche spécifiquement, le segment Littérature est encore plus puissant, puisqu'il représente 56,7 % du CA de 425,8 millions €, très loin devant la jeunesse (15,6 %) et la bande dessinée - essentiellement le manga (9,6 %).

Segment star ces dernières années, la bande dessinée, ce qui inclut mangas et comics, traverse une période moins faste avec un résultat en baisse de 4,3 % en valeur et de 9,8 % en volume. Le manga, qui représente 39 % de la catégorie à lui seul, subit une baisse de 17 % de ses ventes en volume... Comme le poche, hors mangas, la catégorie redresse la tête, avec des ventes à + 5,6 % en valeur et + 2,1 % en volume, portées par les poids lourds que sont Astérix, Gaston Lagaffe, Mortelle Adèle ou Les Sisters.

Le troisième segment, celui de la jeunesse, est en hausse de 1,9 % en valeur mais en baisse de 3,1 % en volume : l'éveil et la petite enfance connaissent un recul important (4,2 %), compensé par la hausse des prix de vente.

La baisse la plus importante se trouve du côté des dictionnaires et encyclopédies (- 8,2 % du CA), une tendance durable et observée depuis plusieurs années, qui « risque de s’accentuer encore avec l’essor de l’intelligence artificielle », craint le SNE.

À l'autre bout du spectre, les documents, ouvrages d'actualité et essais constituent un marché « extrêmement dynamique », avec une croissance de 11,6 % en valeur et 8 % en volume. Les titres de personnalités, comme le Prince Harry à Thomas Pesquet, en passant par Florent Pagny, ont séduit leur public, mais les thématiques géopolitiques ou économiques passionnent également - avec une primeur, toutefois, pour les experts et politologues en vue sur les plateaux télé et radio, malgré tout.

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

