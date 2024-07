Rachida Dati, une ministre de la Culture multimillionnaire

Marquant son éloignement avec le parti Les Républicains, la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture remonte au 11 janvier 2024. Les élections législatives anticipées, les 30 juin et 7 juillet derniers, ont toutes les chances de couper court à son passage rue de Valois, moins de 6 mois après son arrivée.

Elle ne restera pas toutefois la ministre de la Culture au mandat le plus court, ce titre revenant à l'écrivain Alain Peyrefitte, ministre des Affaires culturelles et de l'Environnement pendant 2 mois et 25 jours (du 2 mars au 27 mai 1974) dans le troisième gouvernement de Pierre Messmer, juste avant les élections présidentielles de 1974.

Des millions à disposition

D'après les documents analysés et publiés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), une quinzaine de membres du gouvernement de Gabriel Attal sont millionnaires, voire multimillionnaires, un chiffre particulièrement élevé.

Parmi ces personnalités fortunées, la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui déclare ainsi, au titre de son patrimoine, un compte-titre d'une valeur de 2,6 millions €, lequel permet d'investir sur les marchés financiers. Mais aussi une assurance-vie conséquente, dont la valeur déclarée est d'un peu plus de 2 millions €.

Du côté des comptes courants, Rachida Dati dispose au total de plus de 130.000 €. La déclaration patrimoniale de la future ex-ministre se trouve à cette adresse.

Écrire, ça paye ?

Le court mandat de Rachida Dati au ministère de la Culture aura surtout été marqué par une réforme de l'audiovisuel — désormais suspendue — et de vives protestations du secteur du spectacle vivant. Du côté du livre et de l'écrit, elle aura surtout constaté la difficulté des négociations entre les auteurs et les éditeurs ainsi que la question brûlante du partage de la valeur.

Elle-même autrice, Rachida Dati ne rencontre pas, a priori, les problématiques de paupérisation subies par nombre de ses confrères et consœurs. En 2019, elle publie chez Plon La confiscation du pouvoir, qui lui rapporte 25.940 € de droits d'auteur la même année (3258 exemplaires vendus, selon Edistat).

La maire du 7e arrondissement de Paris déclare aussi des revenus versés par Grasset entre 2019 et 2022, pour un montant total de 52 €. Chez l'éditeur, Rachida Dati a publié en 2007 Je vous fais juges, livre d'entretien avec Claude Askolovitch, et devait faire paraitre en 2013 Fille de prolo, métèque, femme et libre !, resté dans les cartons.

Chez XO, en 2011, elle avait signé Fille de M'Barek et de Fatim-Zohra. Ministre de la Justice, vendu à plus de 12.000 exemplaires (chiffres Edistat).

Les déclarations de droits d'auteur de Rachida Dati se trouvent dans sa déclaration d'intérêts, disponible à cette adresse.

Mise en examen

Multimillionnaire, Rachida Dati fait aussi partie des ministres ayant maille à partir avec la justice. Elle est en effet, depuis 2021, mise en examen pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », soupçonnée d’avoir mis son mandat de députée européenne (de 2009 à 2019) au service du groupe Renault-Nissan, pour des actions de lobbying.

Début juillet, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de la ministre de la Culture sur la prescription et l’ancienneté des faits, destiné à clore l'enquête en cours, rapporte Libération. Les avocats de Dati ont assuré qu'ils porteraient l'affaire devant la Cour de cassation.

La justice s'intéresse plus particulièrement à des honoraires de 900.000 € versés par RNBV, une filiale néerlandaise de Renault-Nissan, entre 2010 et 2012, alors qu'elle siégeait au Parlement européen. Rachida Dati affirme que cette somme rémunérait son activité d'avocate et l'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour le développement international de la firme. Si les députés européens peuvent exercer une activité d'avocat, le lobbying est prohibé, rappelle France Info dans une longue enquête sur le sujet.

Photographie : Rachida Dati (Laurent Vu, CC BY SA 3.0) et l'entrée du ministère de la Culture (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)