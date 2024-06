Écologie du livre : “Le système actuel nous amène dans le mur

Le Syndicat de la Librairie française (SLF) avait réuni, à l'occasion d'une table ronde plénière, plusieurs maillons de la chaine du livre, dont la librairie, en la personne d'Anaïs Massola (Le Rideau rouge, Paris), les éditeurs, avec Serge Ewenczyk (Éditions Çà et Là), et les auteurs, par la voix de Diana Semaska, autrice et journaliste.

Un détail qui n'en est pas un : tous sont considérablement impliqués dans la vie de la chaine du livre, par leurs engagements collectifs. Anaïs Massola a cofondé l'Association pour l'écologie du livre, Serge Ewenczyk est membre du Syndicat des éditeurs alternatifs, créé pour faire entendre une autre voix que le Syndicat national de l'édition, et Diana Semaska est membre de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.

À leurs côtés, Mélanie Cronier, chargée de mission écologie chez Mobilis, le pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, et Fanny Valembois, du Bureau des acclimatations, organisation qui travaille à la redirection écologique des activités culturelles. Des forces parfois exogènes aux métiers traditionnels de la chaine du livre qui participent ainsi à secouer les habitudes et les acquis.

Un modèle « à bout de souffle »

Intervenant après la présentation d'une étude alarmiste sur la situation économique à court terme des librairies, la table ronde avait la lourde tâche de rappeler que l'urgence écologique ne devait pas s'éloigner en situation de crise, au contraire. « On ne peut pas penser l'écologie sans l'économie », comme le souligne la modératrice, Coraline Passet, autrice du podcast Dlivrable.

Cette économie du livre, où en est-elle ? « Le modèle actuel est à bout de souffle, il nous amène dans le mur », pointe Fanny Valembois. « Nous sommes lancés dans une course en avant », déplore-t-elle en citant la recommandation de Xerfi pour maintenir à flot les librairies : améliorer le chiffre d'affaires de 8 %. « À combien devrons-nous nous hisser l'année suivante ? »

Dans une voiture lancée à pleine vitesse vers un précipice, la chaine du livre appuierait sur l'accélérateur, notamment par le phénomène de la surproduction. « Je ne connais pas d'autres secteurs d'activité où quand ça ne va pas, on produit plus », relève Coraline Passet.

Préserver la diversité

« Nous produisons plus de titres, mais vendons chacun beaucoup moins », constate aussi Diana Semaska. « Nous ne voulons pas seulement nourrir un marché. Les éditeurs pourraient réduire la voilure et faire entendre des voix différentes, les livres resteraient plus longtemps sur les tables et donner lieu à des rémunérations un peu plus importantes », commente-t-elle, alors que la paupérisation des auteurs est documentée depuis plusieurs années.

À cette surproduction s'ajoute une volonté d'hégémonie de plusieurs grands groupes éditoriaux, « qui veulent être dans tous les secteurs, porter toutes les idées, qui créent peu, finalement, mais siphonnent la création à certains endroits et invisibilisent une partie de la production », dénonce Anaïs Massola. Ou le phénomène bien connu du succès isolé qui génère une ribambelle de titres comparables, à faible valeur ajoutée...

Au sein du Syndicat des éditeurs alternatifs, les membres publient en moyenne 10 titres par an, et l'organisation n'en compte aucun à plus de 40 parutions annuelles : « Au-delà, on estime que l'éditeur n'est plus dans un rapport qualitatif au livre », explicite Serge Ewenczyk.

Entre la surproduction et la concentration éditoriale, la chaine du livre est sur « une pente glissante » selon Anaïs Massola. Les cinq principaux groupes éditoriaux constituent environ 90 % du chiffre d'affaires de la librairie indépendante, estime-t-elle, une concentration à peu près comparable si l'on considère les auteurs les plus vendus. « De moins en moins d'acteurs font une part plus importante de notre chiffre d'affaires », s'alarme-t-elle.

Faire corps

Les participants de la table ronde ne sont pas venus avec des solutions toutes faites. Les initiatives se multiplient toutefois, à l'instar de la trêve des nouveautés ou du guide Écologie en librairie : bonnes pratiques et inspirations, édité par le SLF, sans parler du poste de chargée de mission écologie assumé par Mélanie Cronier, qui vient organiser et structurer les échanges entre les acteurs de la chaine du livre.

En effet, contrairement à ce que l'expression pourrait laisser croire, « nous assistons à une atomisation de nos métiers, et même, dans le pire des cas, à une fragmentation. Or, penser collectivement, c'est déjà faire de l'écologie du livre. Un livre n’est pas écologique s’il ne prend pas en compte l'ensemble des personnes qui ont contribué à son succès », souligne Coraline Passet en déplorant au passage l'absence persistante des noms des traducteurs sur les couvertures des livres.

Fanny Valembois illustre l'interdépendance des acteurs du livre avec un exemple frappant : « Avec les enjeux liés à la qualité de l'air, la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) peut empêcher des clients de se rendre en librairie, mais aussi des transporteurs. L'un d'entre eux, dans la région Grand Est, qui participe à Prisme, ne dispose pas d'une flotte compatible ZFE : il profite aujourd'hui d'une exception, mais si celle-ci tombe, comment acheminer les commandes ? Amazon, au contraire, s'est déjà organisé pour disposer de flottes compatibles ZFE. »

Plus que jamais, la chaine doit donc s'unir autour de questions communes, cruciales pour l'avenir d'un livre « qui n'est pas un bien de consommation comme un autre, comme le veut la Loi Lang ». « Comme le paysage et l'écosystème en général, l'écosystème du livre peut aller vers l’appauvrissement et l’homogénéisation », indique Diana Semaska en dressant un parallèle entre une chaine du livre plus saine et l'agriculture bio. « Il faut prendre soin des différents acteurs de la chaine. »

Une phrase qui résonne dans l'enceinte du Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, alors que la librairie indépendante a lancé un appel à la solidarité aux acteurs de la chaine du livre, face aux difficultés.

