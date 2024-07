Après une décennie de parutions, la fin de My Hero Academia

Direction le Japon, dans un futur proche. Suite à une étrange mutation des corps, 80 % de la population possède désormais des pouvoirs surnaturels, et sont appelés les « alters ». De nombreuses figures ont surgi de l’ombre, certains choisissant la radicalité pour combattre la société. Ces fauteurs de troubles sont traqués par d’autres superhéros, employés en tant que fonctionnaires d’État.

Parmi les plus populaires, on compte le très aimé All-Might, une montagne de muscles au sourire ravageur. Notre personnage principal, Izuku « Deku » Midoriya, 14 ans, l’admire depuis sa plus tendre enfance et aspire à devenir son égal. Seulement, petit problème... Deku fait partie des 20 % d’humains qui n’ont pas reçu de pouvoirs à la naissance.

À LIRE – 85 millions d'exemplaires pour le manga My Hero Academia

Ambitieux, le jeune homme rentre à Yuei, prestigieux lycée formateur de grands superhéros. Mais la carrière de Deku semble plus que compromise, alors que celui-ci reste moqué par ses camarades pour sa différence. Jusqu’à sa rencontre avec All-Might, qui le prend sous son aile pour en faire son digne successeur. À force de courage et de détermination, ce dernier pourrait bien toucher du doigt ses plus grands rêves...

La naissance de MHA

Lancé pour la première fois en juillet 2014 dans les pages du magazine japonais Weekly Shōnen Jump, qui a abrité les histoires d’autres mangas renommés tels que One Piece ou Naruto, le manga a rapidement vu ses personnages adaptés sur petit et grand écrans.

Trois longs-métrages ont vu le jour. Le dernier, My Hero Academia – World Heroes Mission, réalisé par Kenji Nagasaki et le studio d’animation Bones, comptabilise 6,4 millions d’entrées au box-office américain, selon AlloCiné.

MHA, c’est surtout de la littérature. En France, les éditions Ki-oon ont publié 39 tomes de la série, dans une traduction de David Le Quéré. Au total, ces derniers réalisent plus de 9 millions de ventes, dont 715.570 rien que pour le tome 1 (données : Edistat). Un phénomène éditorial international : la barre des 85 millions d’exemplaires vendus dans le monde a été passée en 2023.

Une histoire qui séduit

Deku, personnage valeureux, ambitieux, séduit petits et grands. Le contexte scolaire, narrant la guerre entre gentils et méchants, offre des combats épiques et spectaculaires. C’est une belle porte d’entrée à l’univers du manga, accessible par ses dessins originaux et ses figures hautes en couleur.

Kōhei Horikoshi dévoile une variété de personnages attrayants, complexes, originaux (prenons l’exemple d’Eraserhead, professeur superhéros qui souffre de sécheresse oculaire), qui participent à renforcer la profondeur du récit.

Bientôt la fin ?

Mais, si « toutes les bonnes choses ont une fin », le mangaka s’interdit de la bâcler. La conclusion de l’aventure a été annoncée dans les prémisses de l’épilogue du manga, dès le chapitre 424. Si le manga a livré son climax à l'occasion d'un combat épique mené par Deku, l’histoire n’est pas encore achevée.

« Les règles en matière d’écriture affirment que la conclusion d’une histoire se doit d’être courte, mais il ne s’agit pas d’un manga classique, qui peut immédiatement s’arrêter une fois que le combat est terminé », a confié Horikoshi à l'occasion d'une note publiée dans Weekly Shonen Jump.

5 chapitres sont encore à venir, a divulgué le mangaka dans l’émission « Jump Press » de Weekly Shonen Plus. Ces derniers seront publiés dans les numéros 36 et 37, disponibles le 5 août.

« Malgré quelques embûches, j’ai pu dessiner Deku et ses amis pendant près de dix ans grâce à votre fidélité. Ce fut un moment magique. Merci infiniment ! » a conclu le mangaka sur la chaîne YouTube officielle de Weekly Shonen Jump.

En France, les lecteurs ont rendez-vous le 7 novembre, date de publication du tome 40 chez les éditions Ki-oon, pour suivre les aventures de Deku. Côté anime, il faudra encore patienter un moment avant d’en apercevoir la fin. La 7e saison est en effet en cours de clôture.

Credits image : متعة الرسم / CC BY-ND 2.0