Résultats plombés chez Editis : fort de café pour les salariés d'Interforum

La directrice générale déléguée du groupe, également responsable du volet financier, Dalila Zein, a confirmé en début de semaine le constat qu’avaient opéré les salariés : les résultats d’Interforum sur 2023 n’ont pas atteint les seuils nécessaires pour déclencher les primes d’intéressement. « Du jamais vu », nous assure un ancien de la structure, alors que dans le même temps, la prime de participation, elle, fait du rase-motte.

Ne passez pas par la case départ

Et de poursuivre : « C’est d’autant plus inéquitable que cette dernière est calculée en ratio du salaire : plus on gagne, plus on perçoit en participation. Alors que l’intéressement est un montant identique pour toutes et tous. »

Conclusion ? « Les gros salaires vont encore se goinfrer. » Une réunion est prévue fin mai pour évoquer avec les partenaires sociaux cette question de l’intéressement, certes. Mais en l’état, les salariés de la filiale diffusion-distribution accusent lourdement le coup. Et ce, alors que des départs d’éditeurs partenaires (non intégrés au groupe Editis) sont évoqués avec insistance.

Les mauvais résultats sont pourtant connus : début décembre 2023, ActuaLitté évoquait le procès-verbal du CSE, remontant au 13 septembre. Les maisons d’Editis affichaient des résultats négatifs, y compris pour les grosses boutiques.

Nouvellement propriétaire du groupe éditorial, CMI prenait ainsi les commandes d’une entreprise nécessitant un plan stratégique dans les plus brefs délais. La perspective du premier semestre 2024 était avancée par l’actionnaire « pour redévelopper le chiffre d’affaires et les revenus », nous assurait CMI. Sauf qu'en l'état, le projet reste assez vague. Pour 2023, en attendant les résultats définitifs, le groupe s'attend à une perte de CA de l’ordre de 15 millions € – 789 millions € en 2022 –, et un recul de près d’un tiers pour son résultat opérationnel courant – 34 millions € en 2022.

Sauf que pour l’exercice de l'année passé, International Media Invest (la filiale de CMI) n’aura finalement été aux commandes qu’après la validation du rachat, survenue mi-novembre. Comptable des résultats, certes, mais pas responsable de la gestion des 10 premiers mois de l’année, en somme.

Dans un communiqué, le syndicat FO dénonce que les autres entités du groupe auraient perçu des montants de l’ordre de 2000 € en intéressement. « Les salariés Interforum payent la mauvaise gestion des dirigeants », conclut FO. Et de réclamer une prime de 2500 € pour l’ensemble des salariés — à cette heure rejetée par la direction.

Les éditeurs partenaires, nerf de la guerre

La situation devient plus délicate encore que les éditeurs partenaires, dont Interforum assure donc diffusion et distribution, avaient charitablement averti en juin 2023. En 2022, ces structures avaient représenté près de 40 % du chiffre d’affaires d’Interforum (298,4 millions €). Plusieurs éditeurs avaient ainsi adressé un courrier au patron d’IMI, Daniel Kretinsky pour faire part de leur mécontentement.

D’autres ont opté pour des méthodes plus radicales. Les éditions du Cerf préféraient quitter Editis : l’annonce faite en août 2023, découlait d’un « climat d’incertitude », après que Vivendi avait mis en vente Editis, pour s’offrir Hachette, estimait Jean-François Colosimo, directeur de la maison. En rejoignant Madrigall, Le Cerf optait pour un partenaire plus conforme à ses attentes, « dans un contexte de dérégulation et de marchandisation accrues ».

Si la maison ne comptait pas parmi les plus importants partenaires, elle réduisait un peu plus le champ d’action d’Interforum. Certes, de nouvelles maisons partenaires étaient arrivées — Francis Lefebvre, le groupe Trédaniel — mais d’autres, plus significatifs, avaient quitté le navire, comme Hugo Publishing suite à son rachat par Glénat. 20 millions d’euros de chiffre d’affaires qui s’évanouissaient, soit le troisième plus important chez Interforum.

« On entend que d’autres sociétés réfléchissent à dénoncer leur contrat, ce qui n’arrangera évidemment pas la situation », analyse un observateur avisé. « Interforum n’a pas assez d’activité actuellement et Alain Danjou [directeur de la distribution, NdR] tente d’occuper les salariés — et dans le même temps, serait proche du départ. » De quoi consolider la concurrence – Hachette, Média Participations ou Madrigall – quand Interforum était historiquement la poule aux oeufs d'or...

La croissance externe, seul remède ?

La perspective d’un Editis Media Groupe, dévoilée par Denis Olivennes, président non-exécutif, ne rassure pas plus. En réunissant les activités de presse et d’édition, le projet serait d’« améliorer la gestion des données dans la logistique ou le marketing et soutenir le travail des éditeurs, correcteurs, traducteurs en augmentant leur puissance de feu ».

Sauf que la filiale de diffusion-distribution a besoin d’éditeurs. « L’outil n’a rien de souple : on parle d’une machine si énorme qu’elle ne peut absolument pas diminuer son activité. L’unique option, et d’autant plus si de nouveaux éditeurs quittent le navire, est de réaliser une grosse acquisition », précise un connaisseur. Humensis ? « Non. Cela se joue entre Albin Michel et Gallimard. Et il faudrait bien plus gros pour qu’Interforum se relève rapidement et dispose du volume impératif pour revenir à un niveau de fonctionnement optimum. »

En novembre 2023, une baisse d’activité conduisait la direction d’Interforum à réduire les équipes. « L’an passé [hiver 2022, NdR], nous nous sommes trouvés confrontés aux mêmes problématiques : la direction nous a annoncé trois semaines de baisse d’activité et le passage à une équipe », expliquait un salarié à ActuaLitté.

« Preuve qu’aucun enseignement n’en a été tiré : sur cette fin d’année, les mêmes causes provoquent les mêmes effets », poursuivait-il. Sauf qu’en omettant de consulter le CSE pour ces modulations, la société avait reçu une assignation en référé pour non-respect des accords concernant les Organisation et aménagement du temps de travail.

Cynisme ou désaveu, ActuaLitté apprend que des membres de la direction d’Interforum auraient expliqué que la baisse de la participation découlerait des cafés gratuitement proposés aux salariés. Pas des séjours de team building en Corse ? Sollicité, le groupe Editis ne souhaite pas faire de commentaires.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0