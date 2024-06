Ensemble, décrocher la thune” : Siné Mensuel dans “la merde financière

« On prépare une double page, on explique pourquoi elle ne va pas assez loin, on demande à nos amis et collaborateurs de témoigner. Bref, on est à fond sur le suicide assisté, la liberté de mourir en paix... », explique le Mensuel qui fait mal, mais que ça fait un sacré bien.

Sauf qu’en matière de fin de vie, les équipes se prennent en pleines ratiches les hausses de coûts de production, celles des charges et quand on se tourne vers la cassette secrète, on constate que « la trésorerie du journal est bientôt à sec et à ce train-là, il risque de ne pas passer l’été ».

Branle-bas de combat et banzaï !

Au secours. Une campagne de dons est donc amorcée en urgence et en catastrophe : « D’un côté, on est pour l’euthanasie, de l’autre on ne veut pas crever. Oui à une mort digne, non à une disparition dans les kiosques. On aurait aimé s’en passer », ajoute le magazine.

« À bien y réfléchir, c’est plus simple et moins contradictoire qu’il n’y paraît. À travers la mort, c’est la vie qu’on célèbre, pour soi-même et pour le journal. Banzaï ! »

Catherine Weil Sinet et toute l’équipe en appellent donc aux âmes pas empressées de voir le journal passer l’arme à gauche (quoique, ni droite ni gauche vraiment chez eux…).

« Avec nos cinquante dessinateurs, journaliste s, écrivains, on a envie de continuer à chier dans la colle, à se marrer, à taper là où ça fait mal, à résister, à combattre le RN dont le claquement de bottes se rapproche. Alors que la liberté d’expression se réduit comme peau de chagrin, que la presse et les chaînes d’info sont vendues aux Bolloré et consorts, notre existence est vitale. On ne va pas leur laisser toute la place ! » – Catherine Weil Sinet et toute l’équipe

Indépendance et survie sont liées : pas question de faire entrer de patrons du Grand Capital dans les colonnes ! « C’est vrai qu’on perd du fric à chaque numéro, il faut regarder les choses en face. On n’a plus d’oseille. À ce train-là, on passera tout juste l’été. On a fait des efforts, on a diminué les pages à contrecœur, même le morgon Lapierre a été rationné », poursuit Catherine Weil Sinet.

« On a mis tout le pognon dans le journal, en protégeant nos principes : pas de pubs, pas d’investisseurs, pas de grands patrons. C’est vous qui nous faites tenir. Même des abonnés qui, à cause d’un bug informatique, recevaient le journal gratis depuis des années ont régularisé leur situation. Mais cela ne suffit pas. On est à poil ! »

Alors pour garantir coups de gueule et la satire à tout crin, le SOS est parti : « Faites un don : 10 euros, 20 euros, 30 euros, plus si vous le pouvez et cela sera tant mieux. C’est défiscalisé via Presse et pluralisme. On sait que ce n’est pas facile pour vous aussi. Ensemble, on va décrocher la thune. Alors merci ! »

Toutes les informations sont dans le document ci-dessous, à télécharger sans retenue :