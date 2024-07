La gauche de François Hollande, la philosophie de Patrick Sébastien

Un des plus importants représentants de la gauche social-démocrate des dernières décennies l'affirme, comme une réponse à ceux qui l'ont accusé d'avoir trahi son programme pour la présidentielle 2012 : « La gauche souffre encore d’une certaine imprégnation idéologique issue du marxisme, alors que le pouvoir oblige par essence au compromis. »

La guerre des gauches

Pour justifier cette assertion, François Hollande raconte un siècle de socialisme à la française : bloc des gauches, cartel des gauches, Front populaire, Libération, gouvernements Mendès France et Mollet, présidence de François Mitterrand, quinquennat de Lionel Jospin à Matignon, son mandat à l’Élysée...

En tout plus de 30 ans de la gauche au pouvoir, et une constatation : « Une œuvre politique, sociale et sociétale considérable » accomplie, « mais qui reste paradoxalement aussi dépréciée que méconnue... comme s’il existait une fatalité de la gauche confrontée à l’exercice du pouvoir ; une sorte de syndrome de l’imposteur intériorisé par ses responsables successifs ».

Pour François Hollande, la raison réside dans la division séculaire à l'intérieur de la gauche elle-même : une qu'il définit comme une « gauche de responsabilités », la sienne, et la « gauche révolutionnaire, ses haines fratricides, sa répugnance à accepter la règle majoritaire en son sein ». Résonne son opposition radicale avec la grande figure actuelle de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, et plus largement de ce qu'incarne La France Insoumise.

"Monsieur François Hollande qui a détruit la gauche"

Récemment encore, concernant l'union des gauches pour les élections législatives, François Hollande jugeait que Jean-Luc Mélenchon devrait être « plutôt discret », du fait de l'hostilité envers lui, suggérant que son retrait pourrait être bénéfique pour son parti et la gauche en général...

Le fondateur du Front de Gauche n'a pas lésiné sur la réaction : « Pourquoi je serais le seul homme de gauche mis à l'oukase, par qui ? Par Monsieur François Hollande qui a détruit la gauche, par Monsieur Glucksmann qui nous a battu de trois points (Ndr : aux européennes) que j’ai dû payer de cent circonscriptions pour que les socialistes acceptent une fois de plus de signer un accord dont on a l’impression qu’ils sont déjà en train de le trahir. »

Deux figures de la gauche qui portent chacune une tradition : la gauche parlementaire pour François Hollande, soit un engagement dans le changement social par des réformes progressives au sein des structures légales, souvent en collaboration avec des coalitions. Elle est critiquée pour ne pas remettre en cause les structures de pouvoir, et souvent pour ses mesures libérales... La gauche révolutionnaire, en revanche, vise une transformation radicale de la société, en s'opposant aux structures capitalistes pour instaurer une égalité économique et un contrôle démocratique.

Cette branche a été active dans les mouvements anti-coloniaux et a influencé la création de régimes socialistes, avec des figures comme Che Guevara et Léon Trotsky. Elle est souvent critiquée pour ses méthodes parfois jugées autoritaires et son idéalisme. Jean-Luc Mélenchon vient du lambertisme, courant trotskiste, avant de représenter l'aile gauche du Parti Socialiste, puis de le quitter pour créer sa propre formation politique en 2008. Il en a fait le premier parti de la gauche à l'Assemblée Nationale, et à la dernière élection présidentielle.

Un grand politicien

François Hollande raconte cette riche et grande histoire, en militant de la « vieille maison », nourri, on lui accordera, d’une rare connaissance du socialisme et de ses dirigeants, mais aussi en praticien de haut rang, ancien premier secrétaire du Parti socialiste pendant plus de dix ans, avant de devenir le second président de la République socialiste après François Mitterrand, de 2012 à 2017. Son éditeur Perrin est formel : « C’est en effet la première fois qu’un ancien chef de l’État écrit l’histoire politique de sa famille. »

François Hollande obtient son premier siège de député en 1988, marquant le début de sa longue carrière parlementaire. En 2024, dans un contexte qu'il qualifie de fin du « macronisme », il retourne dans l'arène politique, se présentant aux élections législatives avec le soutien du Nouveau Front Populaire, pour remporter la première circonscription de la Corrèze.

En 2022, il a publié un essai de géopolitique chez Stock, Bouleversements. Pour comprendre la nouvelle donne mondiale, écoulé à 12.260 exemplaires selon Edistat, et cette année Leur Europe, édité chez Glénat Jeunesse, et vendu à près de 30.000 exemplaires, toutes éditions confondues.

Le bilan de son expérience présidentielle, Les leçons du pouvoir, publié chez Stock en 2018, s'est écoulé à près de 180.000 exemplaires, tous formats confondus, mais son plus grand succès reste Un président ne devrait pas dire ça..., livre d'entretiens menés par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, publié chez Stock en 2016, vendu à plus de 250.000 exemplaires grand format et poche confondus. Il était alors encore au pouvoir.

Patrick Sébastien et les ambitieux

Le Carnaval des ambitieux aurait pu être le titre de l'ouvrage de François Hollande, il est celui du prochain livre de Patrick Sébastien, qui paraîtra le 31 octobre prochain chez XO éditions. Le saltimbanque y partage les souvenirs de cinquante ans de carrière, et en creux, sa philosophie de l'ambition.

J’ai posé le pied sur ma première scène de cabaret le 14 novembre 1974, jour de mes vingt et un ans. Cinquante ans de métier ! Noces d’or ? Non. Le métal est trop précieux pour un mariage aussi tumultueux. Divorcer ? Non plus. C’est trop tard. Alors, écrire. Écrire pour analyser. En lâchant le plus sincère de ce qui m’étreint. Un ultime survol, sans chronologie... - Patrick Sébastien.

Au fil de ses cinquante ans de carrière, il a côtoyé de nombreuses personnalités ambitieuses sous les feux de la rampe. Dans son ouvrage, il partage des récits sur ceux qui l'ont particulièrement marqué. Il entend exposer les mécanismes qui ont propulsé ces individus vers le succès ou les ont précipités vers l'échec...

Patrick Sébastien, de son vrai nom Patrick Boutot, fête en octobre prochain ses 50 ans de carrière. Artiste aux multiples talents – imitateur, humoriste, chanteur... –, il a publié plusieurs ouvrages, dont La Nostalvie en 2023 chez XO, vendu à 14.433 exemplaires, selon Edistat.

Patrick Sébastien s'est par ailleurs retrouvé malgré lui au centre d'une polémique à cause d'une chanson grossière attribuée à tort à son nom, Ma b*te sur ton Front Populaire, générée par une intelligence artificielle et diffusée sur les réseaux sociaux.

L'artiste a fermement démenti être l'auteur de cette chanson dans une vidéo, clarifiant : « Ce n’est absolument pas moi qui ai fait ça », et « ce n’est pas moi, ça a été fait avec de l’intelligence artificielle ». Il exprime son indignation face à cette usurpation, insistant sur le fait que cela ne correspond ni à ses valeurs ni à sa manière de s'exprimer.

Crédits photo : Twentycent90 (CC BY-SA 3.0)