Rentrée littéraire : Harmonia Mundi en fait plus pour ses éditeurs

« Pour la troisième année consécutive, la rentrée d’automne des maisons qui nous confient leur diffusion est présentée aux professionnels via un film où éditrices, éditeurs, autrices et auteurs s’expriment », indique la société de diffusion-distribution, basée à Arles.

Et d'ajouter : « Nous proposons durant l’été un moyen supplémentaire de découvrir la diversité et la richesse de ces romans. » Un dossier éditorial qu'héberge ActuaLitté à retrouver dans son intégralité à cette adresse.

En partenariat avec le média ActuaLitté, Harmonia Mundi Livre offre aux éditrices et éditeurs une solution de communication en mesure de toucher plus largement les prescripteurs – libraires et bibliothécaires. Chaque structure qui le souhaite se voit offrir un espace pour communiquer sur les titres de la rentrée.

Tout au long de l’été, ce dossier éditorial dédié aux maisons qui travaillent avec Harmonia Mundi Livre intégrera la présentation des titres, accompagnée d’un chapitre à consulter et télécharger. Une solution de surdiffusion que le média ActuaLitté propose depuis plusieurs années.

En outre, le dossier réunit les parutions et les extraits sous un lien unique, dont chaque maison peut s’emparer pour communiquer sur les sorties de son catalogue, autant que celles de ses confrères. Plus d’une vingtaine de maisons se sont mobilisées pour cette première expérimentation, dans une perspective de synergie.

DOSSIER – Les éditeurs indépendants organisent leur rentrée littéraire

« Depuis sa création, voilà 16 ans, ActuaLitté est resté un média indépendant. À ce titre, nous comprenons et partageons plus facilement les enjeux de découvrabilité que rencontrent les éditrices et éditeurs indés », rappelle Nicolas Gary, directeur de la publication. « Cette collaboration avec Harmonia Mundi s'appuie sur des outils de communications éprouvés et largement sollicités. Mis au service de ces maisons d'édition, ils accorderont une place significative aux livres qui sortiront. »

On retrouvera également la vidéo de rentrée littéraire, produite pour cette édition 2024 :

Depuis 35 ans, Harmonia Mundi Livre œuvre en tant que diffuseur et distributeur et promeut auprès des libraires des voix différentes en favorisant la diversité, la pluralité, en étant une passerelle entre éditeurs indépendants et libraires.

Fondé en février 2008, ActuaLitté est le premier média francophone sur le livre et la lecture. Avec plus de 1,3 million de lecteurs chaque mois, il s’adresse tout à la fois aux professionnels et au grand public.