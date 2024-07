Hajime ! : un manga sur Teddy Riner, roi du judo

Paris, août 2024. Teddy s’avance vers le tatami pour débuter une compétition à la saveur toute particulière pour sa carrière… ici, chez lui ! Il se remémore alors tout le chemin parcouru, dont le point de départ symbolique est le Pôle espoir de Rouen qu’il intègre à 14 ans.

Un parcours initiatique jalonné de rencontres avec de talentueux judokas, partenaires comme rivaux, et avec ses professeurs qui le guideront jusqu’au judo de haut niveau, grâce au soutien indéfectible de sa famille ! Premier défi de taille pour notre jeune Teddy : le tournoi inter-régional, tremplin idéal pour aspirer au titre de futur champion national.

Hajime ! commence avec l'adolescence de Teddy Riner, lorsqu’il découvre le judo et montre rapidement des aptitudes remarquables. On y suit son parcours depuis ses débuts jusqu'à ses exploits sur les tatamis du monde entier. Chaque chapitre met en lumière les moments clés de sa carrière : ses premiers championnats, ses victoires autant que ses blessures et les défis personnels qu'il a dû surmonter pour devenir le sportif qu'on connait aujourd'hui.

Le récit est enrichi par des anecdotes personnelles et des interviews avec Teddy Riner lui-même, pour un aperçu intime de sa vie, de ses valeurs et de sa philosophie. Les illustrations dynamiques cherchent à capturer l'essence du judo, en mettant en scène des combats intenses et des moments d’entraînement rigoureux, tout en restant fidèle à l’esprit et à la technique de ce sport.

Un duo de mangaka français

Topher, l'auteur de Hajime !, est un mangaka aux dessins percutants. En 2011, il remporte la 2e place du concours « jeunes talents » du festival BD de Colomiers, ce qui l'encourage à créer sa première série, Central Yuniverse, qu'il auto-édite en trois tomes. Parrain du concours « Manga Loiret 2017 », il se consacre ensuite à sa nouvelle série manga, Tinta Run, publiée par Glénat à partir de 2018 (4 tomes).

Il enchaîne avec Wind Fighters, une série shônen de 4 tomes. Cette aventure terminée, et à la suite de grands changements de vie, Topher décide de se spécialiser en revenant à ses premiers amours, les sports de combat, et de les lier au monde du manga.

Tiers, de son côté, entreprend l'écriture de Nako, son premier shônen d’aventure fantastique, à la suite d’un voyage au Japon, au cours duquel il rencontre les mangakas Naoki Urasawa et Yoichi Takahashi. Il remporte avec cette oeuvre le coup de cœur du jury manga du MAGIC 2018, présidé notamment par le célèbre mangaka Tite Kubo.

Après 3 tomes, Tiers continue de parfaire son écriture à travers différents projets, sous différentes formes, avec pour objectif l'essor et la valorisation du manga à la française.