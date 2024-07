En Allemagne, l'édition compte sur l'intérêt de la jeunesse pour la lecture

L'industrie allemande de l'édition a présenté des chiffres ambivalents pour l'année 2023 et la première moitié de 2024. Le chiffre d'affaires est en effet en hausse, de 2,8 % l'an passé (à 9,71 milliards €) et de 1,2 % sur les six derniers mois, mais cette croissance, en valeur, masque une baisse des ventes, en volumes (- 1,6 % sur la moitié de 2024).

En réalité, la hausse des prix des livres, liée à l'inflation générale, a gonflé des revenus qui, dans le cas contraire, seraient possiblement à la baisse. Le même phénomène s'observe en France : dans son rapport statistique pour la période 2023-2024, le Syndicat national de l'édition rendait compte d'une croissance du chiffre d'affaires des éditeurs, estimée à 1,1 % en valeur, à 2,9 milliards €. Mais, en volume, le mouvement est inversé sur la même période, avec une baisse de 1,9 %, pour 439,7 millions d’exemplaires vendus.

Une consommation en berne ?

« Les éditeurs et les vendeurs de livres ressentent aussi les effets d'une consommation en berne, de l'inflation et du coût de la vie qui augmente d'une manière durable », note l'association des libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) dans un communiqué.

L'industrie s'inquiète à nouveau d'une tendance durable, observée depuis plusieurs années déjà : le nombre de lecteurs diminue outre-Rhin. Environ 25 millions d'Allemands ont acheté des livres en 2023 [sur une population estimée à 83,8 millions de personnes, NdR], un chiffre plus faible de 2,8 % par rapport à 2022, selon le Börsenverein.

En 2021, cette donnée accusait déjà un recul de 3,9 %, et de 5,2 % en 2022. « Les ventes sont globalement en baisse et le nombre de consommateurs continue de diminuer. Il y a moins de personnes qui viennent dans les villes pour faire des achats et, par conséquent, la fréquentation des magasins est plus faible que par le passé », analyse Peter Kraus vom Cleff, directeur du Börsenverein. « On note ainsi une prudence désormais de mise dans la production de nouveaux titres, les maisons d'édition planifiant leurs programmes de manière plus pragmatique en raison des crises en cours. »

Comme en France, à nouveau, le nombre de nouveautés a en effet baissé en 2023, pour s'arrêter à 60.230 titres, contre 64.278 l'année précédente.

Renouveler le lectorat

Ce paysage plutôt morne est éclairé par la consolidation d'un lectorat plus jeune, acheteur de livres. Dans le domaine de la fiction, qui représente 35,5 % du chiffre d'affaires de l'édition grand public allemande, la hausse de 7,7 % des ventes par rapport à 2022 s'explique notamment par l'intérêt pour les ouvrages des catégories « jeunes adultes » et « new adult ». Rappelons que les différences entre ces deux classifications sont subtiles, mais réelles, de l'âge des protagonistes aux thématiques abordées par ces récits.

Preuve de cette dynamique, la fiction est le seul segment dont les ventes ont augmenté, en volume, de 1,1 % par rapport à l'année dernière.

« Alors que le public plus âgé était auparavant considéré comme une valeur sûre par le marché du livre, les jeunes lecteurs stimulent actuellement l'industrie. Portés par les recommandations de livres sur les médias sociaux tels que #BookTok, les livres sont très populaires auprès des jeunes », souligne Karin Schmidt-Friderichs, présidente du Börsenverein.

Elle nuance toutefois : pour ne pas connaitre un décrochage, cet intérêt pour la lecture doit être soutenu par les pouvoirs publics. Elle cite ainsi le KulturPass, équivalent du Pass Culture outre-Rhin, dont les débuts sont en demi-teinte et qui ne dispose que d'un crédit de 100 € par bénéficiaire. Les éditeurs réclament un doublement de la somme, souvent utilisée pour acheter des livres...

Karin Schmidt-Friderichs s'inquiète aussi d'un « important déficit en matière de compétences de lecture », pour un certain nombre de jeunes Allemands, et appelle les autorités à intervenir pour relever le niveau, possiblement par de nouvelles méthodes d'apprentissage.

L'achat en ligne plébiscité

Sur une longue période, les achats en ligne de livres tirent leur carte du jeu, avec une croissance de 29,5 % entre 2019 et 2023, selon le Börsenverein. Au détriment de ceux réalisés dans les points de vente physiques, en baisse de 5,5 % sur la même période. D'après l'organisation professionnelle, une partie des habitudes prises à l'occasion de la pandémie se sont maintenues.

Toutefois, les revenus en provenance de ces deux canaux de vente sont en hausse, vraisemblablement grâce à l'inflation. En 2023, les ventes dans les lieux physiques sont ainsi en croissance de 2,6 %, pour atteindre 4,05 milliards €, quand elles atteignent 2,40 milliards € en ligne, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2022.

Sans prendre en compte l'édition scolaire et universitaire, les ventes de livres numériques sont en hausse (+ 5,2 %), avec 3 millions d'acheteurs environ. Le livre audio numérique bénéficie toujours d'une dynamique particulièrement forte, avec 3,4 millions de convaincus en 2023, qui ont acheté au moins un titre dans ce format. Notons que les revenus issus du streaming de livres audio ont augmenté, entre 2019 et 2023, de... 190 %.

