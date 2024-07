Aux Nations Unies, la répression chinoise des écrivains dénoncée

Le 4 juillet dernier, la Chine s'est félicitée de la fin de son Examen périodique universel (EPU), une procédure mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour contrôler le respect des droits humains par ses États membres.

Les 193 autres membres de l'ONU avaient l'opportunité de présenter des recommandations à la République populaire pour améliorer son bilan en la matière, sans que celles-ci ne soient contraignantes. Plusieurs organisations non gouvernementales ont aussi pris la parole pour évoquer des situations particulières, notamment celles du Tibet, de Hong Kong ou encore du peuple ouïghours.

Procédure terminée

La délégation chinoise aux Nations Unies a souligné, le 4 juillet, que la Chine restait impliquée « dans l'amélioration du niveau de protection des droits humains » dans le pays, pour citer la formule employée par une des agences de presse officielles du pays, Xinhua.

« La Russie, l’Ouzbékistan, le Vietnam, les Émirats arabes unis, l’Algérie, la Zambie, la Gambie, le Venezuela et de nombreux autres pays ont salué les efforts et les réalisations de la Chine pour faire avancer la cause des droits de l’homme », a ajouté la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Mao Ning.

En janvier 2024, la France avait fait plusieurs recommandations à la Chine en matière de droits humains, notamment l'instauration d'« un moratoire sur la peine de mort », une garantie de « la protection de la liberté de religion », la fin des « arrestations et [...] détentions arbitraires des défenseurs des droits de l’Homme » ou encore une défense de « la liberté d’expression et d’association y compris en ligne, y compris à Hong Kong ».

Répression continue

Malgré la satisfaction affichée par la délégation chinoise, plusieurs voix rebelles se sont fait entendre. Les ONG PEN International, le Centre PEN chinois indépendant, le Centre des écrivains tibétains en exil et PEN America ont ainsi pointé « l'aggravation de la répression à l'égard des dissidents » et appelé à « la libération des écrivains, poètes, journalistes, universitaires et autres personnes persécutées pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression ».

Ross Holder, responsable de la région Asie/Pacifique pour l'organisation PEN International, a dénoncé les garanties présentées par la Chine, selon lesquelles les droits humains seraient garantis par sa législation, considérant que « le système judiciaire lui-même est détourné pour devenir un instrument de la répression, débouchant sur la criminalisation de l'expression pacifique ».

Pour appuyer ses dires, Holder a cité quelques cas, notamment celui de Gui Minhai, libraire et éditeur emprisonné depuis plusieurs années, de l'homme d'affaires Jimmy Lai, de l'écrivain tibétain Go Sherab Gyatso ou encore des universitaires ouïghours Rahile Dawut et Ilham Tohti.

Les ONG se sont aussi appuyées sur différents rapports, dont certains produits par PEN International. Citons, entre autres, celui publié en mai 2023, qui s'intéressait plus particulièrement à la persécution des autrices. Plusieurs organisations signalaient des pratiques misogynes, notamment des violences sexistes et sexuelles, qui aggravaient les conditions de détention des autrices dans le pays.

À LIRE - Togo : l'autrice Marthe Nounfoh Fare visée par la justice

D'après l'Index sur la liberté d'écriture de PEN America (Freedom To Write Index), la Chine reste en tête, en 2023, des pays qui emprisonnent les plus d'auteurs, avec 107 individus derrière les barreaux pour leurs écrits (en incluant les régions autonomes). Pour la première fois, le pays dépassait la centaine d'incarcérés, pour la plupart en raison d'avis exprimés en ligne, critiques de la politique générale ou des lois antidémocratiques.

Photographie : Place Tian'anmen, à Pékin, en Chine (illustration, neiljs, CC BY 2.0)