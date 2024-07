Contre l'injustice, une chaîne de baston, Viral Hit

Une vidéo qui devient virale, un nombre de vues qui explose sans fin et les gains financiers qui s’accumulent autant que des caries quand on bâfre des sucreries sans se laver les dents… Et si la clé de sortie pour ce lycéen faible mais déterminé résidait dans la diffusion en direct de ses combats ?

Les personnages de Viral Hit sont complexes et bien développés, chacun avec sa propre histoire et ses motivations. Hobin, en particulier, connaît une évolution marquante, passant d’un adolescent timide et effrayé à un combattant courageux et déterminé.

Le webtoon traite de thèmes contemporains tels que le harcèlement scolaire, l’influence des réseaux sociaux et les défis liés à la notoriété en ligne. Il explore également les conséquences psychologiques et sociales de la violence.

Les illustrations de Kim Junghyun, vibrantes et dynamiques, capturent parfaitement l’intensité des scènes de combat et l’émotion des personnages. Le style visuel renforce l’immersion du lecteur dans l’histoire. Mélangeant habilement action, drame et comédie, le titre offre une expérience de lecture variée et riche, où les moments humoristiques équilibrent les scènes plus sombres et intenses.

Ce mélange de baston et d’humour, signé Pak Taejun (trad. Kette Amoruso, dans la collection Pika Wavetoon) s’inscrit dans la lignée de GTO et de Noritaka. Publiée sur Webtoon, la série est terminée en Corée du Sud avec 218 chapitres et bientôt en France, qui compte 204 épisodes.

Le manga sortant le 2 octobre prochain, on retrouvera pour patienter le trailer de l'anime, diffusé sur Crunchyroll :

Et un autre, plus long, pour en prendre plein les gencives :