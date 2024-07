Vente d'Editis : 5,6 millions € de frais et primes refacturés à Vivendi

« Il ne me paraît pas raisonnable de vous parler d’une prime de cession », expliquait donc Denis Olivennes lors d’une séance de Comité Editis de mars 2023. Et de balayer également d’autres reversements : « Nous ne faisons pas une bonne affaire. Nous payons l’entreprise ce qu’elle vaut sur le marché. Nous ne faisons pas fait une bonne affaire dont nous pourrions partager le fruit. »

Prime ou déprime ?

Une approche dont il déplorait qu’elle soit déceptive, mais qui s’inscrivait, pour les salariés dans une certaine continuité : lors de la vente par Planeta à Vivendi — qui avait sorti un gros chéquier pour s’offrir Editis — aucune prime ne fut octroyée. En revanche, lors de la transition entre Wendel et Planeta, près de 37 millions € seraient revenus chez différents cadres d’Editis — une douzaine de personnes, estimait alors Le Monde.

Parmi les bénéficiaires, on comptait le PDG, Alain Kouck, ou encore Catherine Lucet (actuelle DG d’Editis, à l’époque à la tête de Nathan) ou encore Pierre Dutilleul (qui était directeur délégué, aujourd’hui président de LivrEmploi, ex-Asfored). Et bien entendu, les responsables de la diffusion-distribution et des directeurs de maisons.

Cette pratique restait classique dans le cadre d’un LBO (Leveraged buy-out ou Rachat avec effet de levier), expliquait Wendel. Mais en regard des 600 € perçus par les salariés, ces sommes avaient quelque chose de vertigineux. Et provoquaient la colère des syndicats, bien évidemment.

Mais à l'époque, Wendel effectuait une confortable plus-value dans la cession d'Editis, racheté 1,026 milliard € par Planeta. L'Espagnol le vendit par la suite pour 900 millions € à Vivendi, en novembre 2018 et le céda pour 653 millions € versés par International Media Invest (IMI), une filiale du groupe CMI de Daniel Kretinsky.

Des coûts refacturés

Selon les informations de ActuaLitté, une ardoise de 8,3 millions € restait à payer, représentant des charges liées à la cession. Elle aura été refacturée à la hauteur de 70 % à l'ancien propriétaire. Soit une bagatelle de 5,6 millions € découlant de questions fiscales et des négociations entre repreneur et vendeur.

La somme totale correspond aux honoraires d’avocats, conseils et autres experts, ainsi que la mise en place d’un financement bancaire — pour 5,3 millions €. S’y ajoutent 3 millions € de coûts salariaux — 1,3 million € pour la Prime de Partage de la Valeur (PPV) de juin 2023, et 1,7 million € de primes de cession.

Plus de 2500 personnes ont été concernées par la PPV (salariés et interimaires), à travers l’ensemble du groupe. Cependant, le montant de 1,7 million € n'aurait en revanche été été partagé qu'entre 15 salariés, affirme Force Ouvrière dans un communiqué. Et ce, à travers toutes les entités du groupe Editis – Interforum inclus. Et un rapport de préciser : « Seule une partie [<50 %] des primes de cession de salariés du Comex est redescendue dans les entités via l’assiette des management fees. »

2023 en travers de la gorge

« Cette prime représente un montant nettement supérieur à celui de l’enveloppe globale destinée aux salariés », poursuit le syndicat dans un communiqué. « Il s’agit d’une inégalité flagrante attestant du mépris de la Direction envers celles et ceux grâce à qui l’entreprise fonctionne jour après jour. Nous ne pouvons accepter une répartition si injuste des richesses. »

Or, les résultats de 2023 ont entraîné une participation aux bénéfices extrêmement faible chez Interforum : le groupe s'attend à une perte de chiffre d'affaires d'environ 15 millions € pour 2023 et un recul d'un tiers de son résultat opérationnel courant. Ainsi, et pour la première fois, aucune prime d'intéressement n'a été versée aux salariés.

À ce titre, Denis Olivennes, via sa société DOC (Denis Olivennes Conseil), s’est vu accorder une rémunération récurrente non communiquée, sur décision du conseil d’administration de la holding Editis. Un montant dont on assure qu'il est dans la moyenne classique pour ce type de prestations. Selon L’Informé, DOC réaliserait plus de 1,2 million € de chiffre d’affaires, avec 50 % de marge.

« Pour couronner le tout, la Direction n’a toujours pas apporté de réponse à notre demande de prime PPV, renforçant plus encore la sensation de mésestime vécue par les salariés », conclut FO. Et de donner rendez-vous à la rentrée pour une mobilisation. Contactés, ni Editis ni Vivendi n'ont pour le moment apporté de précisions.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0