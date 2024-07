Lancement de Pika Ediciones : une nouvelle ère du manga en Espagne ?

Pika Édition et le Grupo Anaya, qui mettra « à profit sa connaissance approfondie du marché espagnol ainsi que sa puissance de diffusion et de distribution, démontrée par leur succès avec notamment les albums Astérix en Espagne », unissent donc leurs forces pour ce projet. Pika Ediciones sera gérée depuis la France, bénéficiant d'une équipe dédiée, collaborant étroitement avec Grupo Anaya en Espagne.

Grupo Anaya, leader incontesté du marché de l'éducation et de la culture en Espagne, possède plus de soixante ans d'expérience dans le secteur éducatif. Depuis son acquisition par Hachette Livre en 2004, Grupo Anaya a élargi son portefeuille en incluant plus de 30 maisons d'édition, parmi lesquelles figurent des noms établis tels que Alianza Editorial, Cátedra et Larousse, ainsi que des maisons d'édition plus récentes comme Contraluz et Faeris.

Les premiers titres de Pika Ediciones, disponibles dès octobre 2024, seront The Fable, Orient Samurai Quest, Wistoria Wand and Sword, et Tsureneko Maruru to Hachi, tous ayant déjà rencontré un succès notable en France, et pour certains adaptés en anime.

Pika Ediciones, sous la direction de Virginie Daudin-Clavaud pour Pika Édition et Luisa Gutiérrez Hermosa pour Grupo Anaya, entend diversifier son offre éditoriale pour plaire tant aux adultes qu'aux jeunes lecteurs. En 2025, le label envisage d'introduire des genres moins représentés en Espagne, comme la love-comedy et le shôjo.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de lancer Pika Ediciones en Espagne », partage Virginie Daudin-Clavaud, qui développe : « Cette collaboration avec Grupo Anaya nous permet d'apporter notre passion et notre expertise du manga à un nouveau public, tout en bénéficiant de la solide infrastructure de diffusion et de distribution de notre partenaire. Nous sommes convaincus que cette alliance stratégique ouvrira de nouvelles perspectives passionnantes pour les lecteurs espagnols. »

Pour Luisa Gutiérrez Hermosa, ce nouveau label s'inscrit dans la stratégie de transformation de Grupo Anaya, anticipant un impact significatif sur le marché espagnol du manga.

Pika Édition, maison d’édition spécialisée en manga, appartient au groupe Hachette Livre depuis 2007. C’est l’éditeur de séries emblématiques telles que GTO, Sailor Moon, Card Captor Sakura ou encore Fairy Tail, L’Attaque des Titans et Blue Lock, dont le succès a marqué ces dernières années.

Les titres à paraître en 2024 :



Octobre :

The Fable, armé de son pistolet préféré, un Nighthawk couleur carbone, Fable est un assassin professionnel redouté par la pègre japonaise... Un thriller de Katsuhisa Minami, avec 22 tomes disponibles. Série terminée. Public : adultes. La série bénéficie d’un anime sur Disney+.

Wistoria Wand and Sword : une série de combat et de magie écrite par Fujino Ōmori et illustrée par Toshi Aoi. 10 tomes en cours. Manga tout public. L’adaptation en anime est disponible sur Crunchyroll dès ce mois de juillet.

Novembre :

Orient Samurai Quest, Japon, 15e siècle. Le monde est aux mains des oni, des démons terrifiants qui sont pourtant vénérés comme des dieux par le peuple, qui ignore tout de leur nature maléfique. Une série fantastique de Shinobu Ohtaka, 22 tomes en cours. Ce manga dispose d'une adaptation en anime sur Crunchyroll.

Tsureneko Maruru to Hachi, série de 5 tomes en cours, de Sonoda Yuri. La série raconte l’histoire attendrissante de deux chats errants face aux épreuves de la rue. Tout public.

