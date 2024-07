"La BD emmerde le RN" : une librairie vandalisée dans le Périgord

« Vitrine pétée cette nuit suite aux résultats... On emmerde TOUJOURS le RN mais ça fait quand même chier », a partagé l'équipe de la librairie sur Facebook, et de continuer : « Un grand merci à tous ceux qui sur ces quinze jours sont rentrés dans la librairie pour nous dire qu'on faisait bien de faire ça. On a bien besoin de soutien moral par ces temps. »

Ce lundi matin, les propriétaires ont porté plainte sur le site de la police nationale. Marine Gil, une des deux libraires, commente l'incident : « Le RN, c'est quelque chose de dangereux, c'est pour ça qu'on avait fait cette vitrine. Et vu que le RN est passé sur Périgueux, je pense que des fachos sont venus nous casser la vitrine. » Et d'ajouter : « C'est abject de taper sur les librairies, sur la culture. »

« Trois vitres ont été attaquées et l’une d’elles a totalement explosé. Ceux qui ont fait ça auraient pu rentrer voler les livres à l’intérieur, mais visiblement, cela ne les intéressait pas », complète la libraire, accompagnée cette fois de son collègue Guillaume Chaplet, auprès de Sud Ouest.

La vitrine a été cassée sur le côté, laissant un grand trou, et un impact a également été relevé sur la porte d'entrée. Un menuisier est venu installer des panneaux occultants, en attendant de remplacer les vitres brisées.

La librairie spécialisée en bandes dessinées depuis 2010 prévoit de rouvrir ses portes mardi.

À LIRE - La librairie l’Hydre aux mille têtes victime d'un incendie volontaire

Elle offre plus de 14.000 références de BD, mangas et comics, et propose un vaste choix classé par genres (policier, fantasy, science-fiction, historique, etc.), avec une attention particulière aux éditeurs indépendants.

Un secteur dédié aux jeunes lecteurs, de la maternelle au collège, comprend 2500 références. Membre de l’Association des Libraires Indépendants de BD CanalBD, elle propose également des tirages exclusifs. Depuis 2015, un rayon d'albums jeunesse est disponible à l'étage, pour les enfants de 0 à 3 ans.

Crédits photo : Les Bullivores