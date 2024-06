Faut-il une trêve des nouveautés pour faire la guerre à la surproduction ?

Environ 300 nouveautés par jour. C’est le chiffre lâché par le Syndicat de la Librairie française, à l’occasion d’une conférence anticipant les principales thématiques des Rencontres nationales de la librairie. « Nous avons besoin d'une prise de conscience [des] effets non vertueux [de la surproduction] par les éditeurs, les distributeurs et les diffuseurs : une baisse drastique de la production, collective, serait très saine. Elle nous permettrait de faire notre métier d'une manière plus qualitative que quantitative », lançait Amanda Spiegel, vice-présidente du SLF et présidente de sa commission commerciale.

Le malaise de la profession est réel, mais pas vraiment récent. Depuis plusieurs années, la question de la surproduction obsède la chaine du livre, qui ne trouve pas de réponse définitive à ce dilemme. La profusion des publications serait un signe de la bonne santé du secteur, de la diversité éditoriale et de la liberté d’expression, mais elle est en réalité le fait des grands groupes éditoriaux, qui inondent le marché pour garantir la profitabilité de leur entreprise.

Rechercher et agir

Aux problématiques structurelles de la chaine de livre s’est ajouté le souci écologique, faisant de la surproduction une des préoccupations principales d’un certain nombre de ses maillons.

L’Association pour l’écologie du livre, créée en 2019, a répondu à ce relatif immobilisme par l’action, et pas n’importe laquelle. En fin d’année 2023, elle propose une « trêve de nouveautés », sous la forme d’une recherche action, pour recueillir des éléments d’analyse et envisager ensuite des pratiques plus durables.

« L’idée derrière cette trêve est de penser les choses différemment, de ne pas être dans ce rapport de bon ou de mauvais élève avec les représentants et les éditeurs, de sortir du rapport de flux », rappelle Mathilde Charrier, salariée de la librairie Le Rideau rouge, à Paris (dont la gérante, Anaïs Massola, a cofondé l’Association pour l’écologie du livre).

La recherche action vise les achats des nouveautés par les libraires. Les titres à paraître des maisons d’édition sont présentés aux libraires par des représentants, employés de distributeurs. Certains de ces derniers sont rattachés à des groupes d’édition, comme Hachette Distribution, Interforum (Editis), Media Participations (MDS) ou Actes Sud (au groupe du même nom) : ils prennent en charge les maisons du groupe, mais aussi, parfois, d’autres éditeurs.

D’autres distributeurs indépendants (comme Makassar et Hobo) présentent les catalogues de plusieurs maisons d’édition, souvent plus petites et moins puissantes en termes de parts de marché.

À l’occasion de rendez-vous, les libraires découvrent les nouveautés des différents éditeurs, présentées par les représentants, et s’entendent avec eux sur une commande, ensuite reçue grâce aux offices, les livraisons régulières de livres. Rappelons que les libraires payent ces ouvrages, mais bénéficient d’un droit de retour, qui leur permet de renvoyer les livres aux distributeurs et d’obtenir un avoir pour l’achat d’autres livres.

Une certaine sérénité

Selon Mathilde Charrier, entre 10 et 15 librairies se seraient lancées dans cette trêve des nouveautés, dont plusieurs en Belgique, où l’idée a particulièrement séduit. Un atelier, lors des Rencontres nationales de la Librairie, doit permettre de rendre compte de certaines expériences, mais les résultats de la recherche-action seront présentés dans quelques mois par l’Association pour l’écologie du livre.

Au sein de la librairie Le Rideau rouge, la trêve des nouveautés s’est appliqué au rayon Littérature, un mois sur deux, « pour des résultats très bons, aussi bien qualitativement que quantitativement », assure Mathilde Charrier. « En prenant les nouveautés d’un seul mois, je les travaillais mieux, je parlais davantage du fonds, de ce que j’avais mis en avant. Au final, j’avais mieux vendu, moins retourné et mieux défendu. »

Son constat est globalement partagé par Gwendoline Des Moutis, proche de l’association et salarié de la SCOP L’Embarcadère, à Saint-Nazaire. La trêve y a été mise en place sur les programmes de mars à juillet 2024, dans tous les secteurs : « Chacun était libre de la faire ou pas, et tout le monde y est allé », indique-t-elle.

Au sein de cette librairie, les commandes des nouveautés étaient réunies en fin de mois, et non plus sur un rythme hebdomadaire, avec le panier de réassort [les commandes d’anciens titres, NdR]. Les commandes individuelles des clients, elles, restaient quotidiennes. Selon les rayons, se livrer à une trêve est plus ou moins risqué, évidemment : « En jeunesse, elle peut être poursuivie plus facilement, en littérature étrangère aussi, mais beaucoup moins en littérature française générale, plus évoquée par les médias et plus attendue par les clients », explique-t-elle.

Outre-Quiévrain, Livre aux Trésors, à Liège, a également tenté la trêve, entre janvier et juin, tout en laissant une latitude dans sa mise en place à chaque librairie. Olivier Verschueren, membre de l’Association pour l’écologie du livre et gérant de l’établissement, a annulé les rendez-vous avec les représentants des mois de janvier et février (pour les offices de mars et avril, donc).

« Ne pas recevoir de représentants avait quelque chose d’apaisant », estime-t-il « parce que nous n’avions plus cette pression-là ». Pour autant, les commandes ne cessent pas totalement : les libraires en trêve s’assurent de ne pas manquer certaines parutions, commandées à l’occasion d’un réassort, « en faisant en sorte que celui-ci n’arrive pas trop tard après l’office ».

Faire le tri

L’une des questions lancinantes liées à la production effrénée de livres porte sur l’écrémage qui serait nécessaire. La surproduction est toujours celle du voisin, et aucun éditeur n’admettra que certaines de ses parutions sont purement intéressées, lucratives et quantité négligeable.

Les chiffres du Syndicat national de l’édition lui-même — pourtant piloté par les grands groupes — fournissent tout de même une indication : l’inflation de la production serait principalement imputable aux groupes éditoriaux avec le plus important chiffre d’affaires, de Hachette à Editis, en passant par Gallimard, Albin Michel et consorts, plus qu'aux créations d'une multitude de petites structures.

Les données remontent à 2012 et 2013, révélées en 2015, mais elles restent sans doute pertinentes : « [E]ntre 2012 et 2013, le nombre de nouveautés produites par les cinq plus importantes maisons d’édition adhérentes au SNE a augmenté de 23,3 % contre 0,3 % en moyenne pour les autres. »

Le phénomène s’aggrave bien sûr avec la concentration du secteur et l’apparition de groupes à l’ambition industrielle assez évidente, comme Les Nouveaux Éditeurs, porté par l’ancien PDG de Hachette, Arnaud Nourry.

Tous les libraires le répètent, un peu désabusés : impossible d’avoir toutes les références sur les tables. Le tri au sein des nouveautés est donc une réalité effective, ce qui fait dire à Mathilde Charrier que « plein de librairies le font déjà, sans forcément le revendiquer ». Sélectionner, une compétence de base du métier, tel est le rappel primordial par la trêve des nouveautés : « Soit on se contente d’être une librairie de revendeur, soit on prend un peu de ce qui va se vendre à coup sûr et on assure une place pour la bibliodiversité en parallèle », schématise-t-elle.

La trêve des nouveautés a cet intérêt, pour les libraires interrogés, de rendre aux professionnels un pouvoir de décision quelque peu malmené par le rythme des rendez-vous et la pression des distributeurs.

« Cela relève de l’éthique et de l’aspect politique du métier de libraire », avance Olivier Verschueren. Le soutien à certains éditeurs s’exprime par leur exclusion de la trêve des nouveautés : Livre aux Trésors a ainsi conservé les rendez-vous avec les représentants des Belles Lettres, Makassar, Hobo et Serendip. « Pourquoi eux ? J’avais envie d’associer à la trêve des nouveautés une dimension plus politique du métier, c’est-à-dire ne pas pénaliser des éditeurs avec lesquels on travaille de manière assez intense, forte, qu’on a envie de défendre. »

La librairie L’Embarcadère a aussi veillé à préserver les petits distributeurs, comme Pollen et d’autres. Reste bien sûr le dilemme, lorsqu’un éditeur soutenu est porté par un distributeur visé par la trêve : les libraires s’efforcent alors de suivre sa production d’une autre manière, « sur Electre ou via le site internet de la maison », évoque ainsi Olivier Verschueren.

À L’Embarcadère, les programmes ont été étudiés plus finement, « ce qui demande plus de travail, mais dans des conditions plus confortables, qui permettent par ailleurs de rattraper le retard », souligne Gwendoline Des Moutis. Une attention maintenue qui aurait finalement évité de gros manques dans les stocks.

« Le nouveau livre de Rushdie, je l’ai eu trois jours après la parution et tout allait bien. Deux ou trois personnes l’ont réclamé le jour même de la sortie, nous leur avons expliqué, ils n’ont pas protesté. Ils sont peut-être allés l’acheter ailleurs, mais c’est le jeu » constate Mathilde Charrier. À Saint-Nazaire, quelques nouveautés attendues ont aussi été reçues quelques jours après l’office, mais « nous avons souvent des délais de cet ordre, n’étant pas à Paris ».

Du côté belge, Olivier Verschueren regrette l’arrivée de La Route de Larcenet au réassort et non à l’office, « alors que beaucoup de clients nous l’ont demandé ». Concernant l’attention plus soutenue portée aux programmes, il constate que « dans la pratique, entre les retours d’après les fêtes, l’inventaire de janvier, le quotidien, les personnes en congés font que, même sans les rendez-vous avec les représentants, nous sommes quand même fort occupés ».

L'un des effets les plus pénalisants de la suspension des rendez-vous semble, pour ce point de vente, les difficultés pour se procurer des services presse des parutions, afin de préparer la vente des titres en librairie ou les partages d'informations avec d'autres professionnels, comme les bibliothécaires.

Gérer les représ

Quand la trêve a été plutôt bien vécue par les libraires et les clients, difficile d’en dire autant des représentants, ces intermédiaires liés aux distributeurs, véritables liens entre les éditeurs et les points de vente.

Si Mathilde Charrier, du Rideau rouge à Paris, signale « l’intérêt des représentants des grands groupes, qui se rendent compte eux-mêmes qu’ils n’arrivent pas à suivre le rythme des nouveautés », ses collègues ont reçu des accueils moins constructifs.

« Certains d’entre eux l’ont mal vécu, car cela les pénalisait en raison d’un paiement à l’intéressement. Nous étions bien désolés pour eux, mais nous devons aussi agir de notre côté et défendre nos intérêts », explique Gwendoline Des Moutis.

« Des représentants et leur direction nous ont manifesté une indifférence un peu méprisante. Je peux comprendre certaines réactions, car nous remettons en cause leur boite, leur travail, dans un sens, mais ce manque d’esprit critique est aussi un peu inquiétant », estime pour sa part Olivier Verschueren, confronté à cette incompréhension.

Des représentants auraient peu goûté l’adresse de l’Association pour l’écologie du livre à leur égard, au moment de la présentation de la trêve des nouveautés. Et tous assurent que leurs éditeurs font des efforts, que le rythme de publication a été ralenti…

Pour le gérant de Livre aux Trésors, la recherche action a aussi le mérite d’interroger ce maillon de la chaine du livre qu’est la distribution, qui génère à la fois des revenus substantiels et une partie non négligeable de l’empreinte carbone du secteur. « Pour quelles raisons ne sommes-nous pas au courant des taux d’intéressement des représentants selon les éditeurs ? Ou les détails des contrats imposés aux éditeurs par les distributeurs, qui exigent parfois un certain nombre de nouveautés par an ? »

Des interrogations que soulève la trêve des nouveautés, comme l’Association pour l’écologie du livre l’attendait : « Il fallait questionner notre dépendance à la nouveauté, questionner à qui profite cette dernière. » Ces mêmes questions dérangent parfois, en témoignent des menaces tout juste voilées lancées par des distributeurs, soulignant qu'il était plus facile de quitter une tournée de représentants que d'y être admis de nouveau...

Lors des RNL, un atelier, le lundi 17 juin reviendra sur la trêve des nouveautés, sous l'intitulé « Nouveautés, faire mieux avec moins ». Il réunira Mathilde Charrier, de la librairie Le Rideau rouge ainsi que Jean Baptiste Hamelin, de la librairie Le Carnet à spirales à Charlieu, qui a également mené la trêve. À leurs côtés, Benoît Laureau, le cofondateur des Éditions de L’Ogre, qui s'est aussi interrogé sur son rythme de parution et sa relation avec les librairies, à l'instar d'autres éditeurs. Et permettra sans doute de faire entendre d'autres voix de la chaine du livre sur cette recherche action.

